Les risques de la 5G pour la santé ; la guerre entre la technologie et les êtres humains

Plus de 180 scientifiques et médecins dans près de 40 pays mettent en garde le monde contre les risques pour la santé liés à la 5G. La réponse de ces scientifiques à la « Résolution 1815 du Conseil de l’Europe » est très succincte :

« Nous, les scientifiques soussignés, recommandons un moratoire sur le déploiement de la cinquième génération, la 5G, jusqu’à ce que les risques potentiels pour la santé humaine et l’environnement aient été pleinement étudiés par des scientifiques indépendants de l’industrie. La 5G augmentera considérablement l’exposition aux champs électromagnétiques de radiofréquence (RF-EMF)… et il a été prouvé qu’elle est nocive pour l’homme et l’environnement ».

Si vous n’êtes pas alarmé par les dangers des rayonnements 5G, vous devriez l’être…

Avec des vitesses de téléchargement jusqu’à 20 à 30 fois supérieures à celles de la 4G, la 5G promet un nouveau monde, notamment en devenant la base des voitures autonomes tout en entraînant une longue liste de risques potentiels pour la santé. Le « cancer 5G » existe réellement. Les villes de Bruxelles et de Genève ont même bloqué les essais et interdit les mises à niveau vers la 5G en raison de cette inquiétude.

La différence entre la 4G et la 5G en termes de gigahertz, l’unité des ondes de courant alternatif (CA) ou électromagnétique (EM) qui affectent les vitesses de transmission des appareils, est importante. La technologie 5G promet des bandes radio millimétriques dans la gamme de 30 à 300 GHz, tandis que la 4G atteint son maximum à environ 6 GHz. Appliquée à la latence vidéo, cette technologie permet d’atteindre des vitesses 60 à 120 fois plus élevées.

Avant la 2G, la 3G et la 4G, les fréquences radio étaient bénignes. Nous ne nous sommes jamais inquiétés de savoir si nos émissions de radio au volant allaient nous griller le cerveau ou non. Malheureusement, une fois que le concept de la technologie sans fil « G » a été lancé, nous avons commencé à exposer le public mondial à des fréquences similaires aux micro-ondes à 1 milliard de cycles par seconde.

Les humains, les animaux et l’environnement sont tous en danger depuis des années. Alors que la 4G était déjà assez mauvaise, la 5G porte le jeu à un tout autre niveau de folie.

La 5G (ou 5e génération) fait référence aux dernières avancées en matière de systèmes sans fil. La 5G promet d’apporter des réseaux plus grands, des vitesses plus élevées, des paquets de données plus importants, une réactivité exponentielle et la possibilité de connecter une multitude d’appareils à partir d’un seul endroit. Au départ, les réseaux 5G ne fonctionneront pas tous de la même manière. Certains seront lents, et certains de ces réseaux seront super rapides, mais avec une couverture limitée. Ils finiront par former un réseau mondial, comme la Terre n’en a jamais vu.

Il serait juste de supposer que la technologie 5G a été testée pour les risques, mais ce n’est tout simplement pas le cas. Il n’existe pas de données convaincantes sur les risques sanitaires. Lorsque la 5G sera lancée, ce sera le premier test réel sur des êtres humains jamais effectué. C’est sans précédent pour un lancement technologique public à si grande échelle.

Alors que les longueurs d’onde de la 4G se propagent à la surface de la peau, les ondes millimétriques de la 5G sont plus insidieuses. Lorsque les longueurs d’onde de 5G sont émises, notre peau les absorbe automatiquement, ce qui entraîne naturellement une augmentation de la température de la peau.

En place déjà dans trois pays, la 5G est le premier test de rayonnement électromagnétique global sur les êtres humains dans l’histoire de la planète Terre. Alors que la plupart des dirigeants de l’industrie du sans-fil mettent le holà à la longue liste des préoccupations légitimes de la 5G en matière de santé, la plupart des scientifiques estiment que le public est en danger et que d’autres tests sont nécessaires.

La 5G provoque-t-elle le cancer ?

De nombreux scientifiques comprennent que les rayonnements électromagnétiques qui s’échappent par les portes de nos fours à micro-ondes sont cancérigènes et peuvent donc provoquer des cancers. La plupart de ces scientifiques pensent également que ces ondes sont mutagènes, c’est-à-dire qu’elles modifient la structure de l’ADN des êtres vivants.

Le lancement de la 5G sera semblable à celui d’un micro-ondes qui s’allume, qui ouvre sa porte et qui reste allumé pour le reste de votre vie. Ce n’est pas pour rien que des centaines de scientifiques agissent contre l’industrie du sans-fil.

Les tours 5G sont-elles dangereuses ?

Depuis dix ans, la technologie 5G est en développement. Initialement prévue comme une couche au sommet de la 3G et de la 4G, la 5G est en train de devenir un monde à part entière.

Chaque antenne-relais de votre quartier émet des rayonnements radiofréquence (RF). Les rayonnements provoquent le cancer. D’ici 2021, chaque ville disposera de tours et d’antenne-relais 5G. Ces dispositifs seront installés sur le dessus ou le côté de millions de bâtiments dans le monde entier.

L’industrie du sans-fil ne se contente pas de construire une infrastructure qui permet des téléchargements plus rapides, elle construit un four à micro-ondes mondial.

Oui, les antennes 5G et les mini-stations sont extrêmement dangereuses. Non seulement les ondes millimétriques plus courtes sont plus dangereuses pour les êtres humains, en raison de l’intensité de la technologie, mais il faudra aussi des millions de mini antennes-relais de plus qu’auparavant, potentiellement une antennes pour 2 à 8 maisons. Cela signifie que l’exposition d’un être humain aux rayonnements RF augmentera non seulement, mais aussi de manière exponentielle en quelques mois.

Ces antennes ne sont pas seulement dangereuses, elles sont mortelles et devraient être considérées comme un crime contre l’humanité.

Risques sanitaires de la technologie 5G

Si les discussions sont nombreuses contre la communauté anti-5G, il y a aussi beaucoup de discussions passionnantes entre les scientifiques qui font la guerre à la technologie non testée.

En général, les rayonnements ont un effet majeur sur les êtres humains et les animaux : ils détruisent notre ADN, soit en forçant l’ADN à muter, soit en tuant des groupes spécifiques de cellules, ce qui conduit au cancer.

Voici à quoi il faut s’attendre en cas d’exposition prolongée aux radiations :

Nausées

Œdème

Chute de cheveux

Diminution de l’appétit

Faible énergie

Malaise général

Moelle osseuse endommagée

Organes endommagés

Dépression profonde

Confusion

Infections

Invalidité et décès

Comment se protéger de la 5G

Outre le fait de se rendre sur Mars ou sur la Lune, nous sommes limités dans les moyens de nous protéger de cette dangereuse technologie. Les effets des rayonnements des tours de téléphonie cellulaire sur la santé sont réels. Comme il y aura des milliers de ces tours et stations dans chaque ville, il sera presque impossible de les éviter. Compte tenu de notre dépendance à nos appareils, le grand public aura tendance à risquer sa vie pour supporter nos addictions liées à l’écran.

Cela dit, il y a certaines choses que nous pouvons faire pour nous protéger des rayonnements. Plus nous nous concentrons sur notre santé et notre alimentation, plus notre système immunitaire peut se défendre contre les défis liés aux rayonnements 5G.

La spiruline, l’herbe de blé, la vitamine C et d’autres compléments similaires sont des formes de lumière solaire consommables, qui amélioreront toujours notre santé et augmenteront nos vibrations. Le yoga, la méditation, les chants, les mantras et d’autres formes de prière peuvent également être bénéfiques pour protéger nos énergies vitales.

Si la peur peut affaiblir nos champs électromagnétiques, l’amour et l’intimité peuvent les renforcer. La chose la plus importante que nous puissions faire est de nous concentrer sur l’amélioration de notre santé, de notre état d’esprit et de notre contact avec la nature. Nous avons toujours le contrôle de notre avenir, même si le grand public va dans une autre direction.

Voici quelques idées pour vous donner une chance de vous battre :

N’habitez pas à proximité d’une tour de téléphonie mobile ou d’une mini-station. Achetez un bouclier anti-ondes (EMF shield) et continuez à mesurer les niveaux de rayonnements dans un rayon de 30 mètres autour de votre maison. Mangez sainement et prenez des suppléments pour renforcer votre système immunitaire. Passez beaucoup de temps dans la forêt. Évitez d’utiliser votre téléphone portable pendant de longues périodes, et ne gardez jamais votre téléphone portable dans votre chambre à coucher. Lorsque vous voyagez avec votre téléphone portable, rangez-le dans un sac de protection contre les CEM. Envisagez d’acheter de l’Orgonite, qui diffuserait des champs électromagnétiques et les transformerait en champs bénéfiques. Le Dr Wilhelm Reich a mis au point ce composé unique. Informez-vous en permanence sur l’industrie du sans-fil et sur le soutien gouvernemental mondial de cette entreprise insensée. Restez fort, ne craignez rien et continuez à améliorer votre vibration par la pensée positive, le pardon et une attention accrue à votre santé mentale, émotionnelle et physique.

