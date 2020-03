Le coronavirus et le soleil : une leçon de la pandémie de grippe de 1918

L’air frais, la lumière du soleil et les masques improvisés semblaient fonctionner il y a un siècle ; et ils pourraient nous aider maintenant.

par Richard Hobday

Lorsque de nouvelles maladies virulentes apparaissent, comme le SRAS et le Covid-19, la course commence pour trouver de nouveaux vaccins et traitements pour les personnes touchées. À mesure que la crise actuelle se développe, les gouvernements imposent la quarantaine et l’isolement, et les rassemblements publics sont découragés. Les responsables de la santé ont adopté la même approche il y a 100 ans, lorsque la grippe se propageait dans le monde entier. Les résultats ont été mitigés. Mais les données relatives à la pandémie de 1918 suggèrent qu’une technique de lutte contre la grippe – peu connue aujourd’hui – était efficace. L’expérience durement acquise lors de la plus grande pandémie de l’histoire pourrait nous aider dans les semaines et les mois à venir.

En résumé, les médecins ont constaté que les patients grippés gravement malades soignés à l’extérieur se rétablissaient mieux que ceux traités à l’intérieur. La combinaison de l’air frais et de la lumière du soleil semble avoir permis d’éviter des décès chez les patients et des infections chez le personnel médical[1], ce qui est scientifiquement prouvé. Les recherches montrent que l’air extérieur est un désinfectant naturel. L’air frais peut tuer le virus de la grippe et d’autres germes nocifs. De même, la lumière du soleil est germicide et il est maintenant prouvé qu’elle peut tuer le virus de la grippe.

Le traitement « en plein air » de 1918

Pendant la grande pandémie, deux des pires endroits où se trouver étaient les casernes militaires et les navires de transport de troupes. Le surpeuplement et la mauvaise ventilation exposaient les soldats et les marins à un risque élevé d’attraper la grippe et les autres infections qui la suivaient souvent[2,3]. Comme pour l’épidémie actuelle de Covid-19, la plupart des victimes de la grippe dite « espagnole » ne sont pas mortes de la grippe : elles sont mortes de pneumonie et d’autres complications.

Lorsque la pandémie de grippe a atteint la côte est des États-Unis en 1918, la ville de Boston a été particulièrement touchée. La Garde d’État a donc mis en place un hôpital d’urgence. Ils ont pris en charge les pires cas parmi les marins des navires dans le port de Boston. Le médecin de l’hôpital avait remarqué que les marins les plus gravement malades se trouvaient dans des espaces mal aérés. Il leur a donc donné autant d’air frais que possible en les mettant sous tente. Et par beau temps, on les sortait de leur tente pour les mettre au soleil. À cette époque, il était courant de mettre les soldats malades à l’extérieur. La thérapie en plein air, comme on l’appelait, était largement utilisée pour les blessés du front occidental. Et elle est devenue le traitement de choix pour une autre infection respiratoire courante et souvent mortelle à l’époque : la tuberculose. Les patients étaient placés à l’extérieur, dans leur lit, pour respirer l’air frais. Ou bien ils étaient soignés dans des salles à ventilation croisée, avec les fenêtres ouvertes jour et nuit. Le régime plein air est resté populaire jusqu’à ce que les antibiotiques le remplacent dans les années 1950.

Les médecins qui avaient une expérience directe de la thérapie en plein air à l’hôpital de Boston étaient convaincus de l’efficacité de ce régime. Il a été adopté ailleurs. Si un rapport est correct, il a permis de réduire les décès parmi les patients de l’hôpital de 40 % à environ 13 %[4], selon le chirurgien général de la Garde d’État du Massachusetts :

« L’efficacité du traitement en plein air a été absolument prouvée, et il suffit de l’essayer pour découvrir sa valeur. »

L’air frais est un désinfectant

Les patients traités à l’extérieur étaient moins susceptibles d’être exposés aux germes infectieux qui sont souvent présents dans les services hospitaliers classiques. Ils respiraient de l’air pur dans ce qui devait être un environnement largement stérile. Nous le savons car, dans les années 1960, les scientifiques du ministère de la défense ont prouvé que l’air frais est un désinfectant naturel[5]. Quelque chose en lui, qu’ils ont appelé le Facteur Plein Air, est bien plus nocif pour les bactéries aéroportées – et le virus de la grippe – que l’air intérieur. Ils n’ont pas pu identifier exactement ce qu’est le Facteur Plein Air. Mais ils ont constaté qu’il était efficace à la fois la nuit et le jour.

Leurs recherches ont également révélé que le pouvoir désinfectant du Facteur Plein Air peut être conservé dans des enceintes – si les taux de ventilation sont maintenus à un niveau suffisamment élevé. Il est significatif que les taux qu’ils ont identifiés soient les mêmes que ceux pour lesquels les salles d’hôpital à ventilation croisée, avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres, ont été conçues[6]. Mais au moment où les scientifiques ont fait leurs découvertes, l’antibiothérapie avait remplacé le traitement en plein air. Depuis lors, les effets germicides de l’air frais n’ont pas été pris en compte dans la lutte contre les infections, ni dans la conception des hôpitaux. Pourtant, les bactéries nuisibles sont devenues de plus en plus résistantes aux antibiotiques.

La lumière du soleil et l’infection grippale

Le fait d’exposer les patients infectés au soleil peut avoir aidé car il inactive le virus de la grippe[7]. Il tue également les bactéries qui causent des infections pulmonaires et autres dans les hôpitaux[8]. Pendant la Première Guerre mondiale, les chirurgiens militaires utilisaient couramment la lumière du soleil pour soigner les blessures infectées[9]. Ils savaient que c’était un désinfectant. Ce qu’ils ne savaient pas, c’est que l’un des avantages de placer les patients au soleil à l’extérieur est qu’ils peuvent synthétiser de la vitamine D dans leur peau si la lumière du soleil est assez forte. Ce n’est que dans les années 20 que l’on a découvert cela. De faibles taux de vitamine D sont maintenant liés aux infections respiratoires et peuvent augmenter la sensibilité à la grippe[10]. De plus, les rythmes biologiques de notre corps semblent influencer la façon dont nous résistons aux infections[11]. De nouvelles recherches suggèrent qu’ils peuvent modifier notre réponse inflammatoire au virus de la grippe[12]. Comme pour la vitamine D, au moment de la pandémie de 1918, le rôle important joué par la lumière du soleil dans la synchronisation de ces rythmes n’était pas connu.

Masques faciaux Coronavirus et grippe

Les masques chirurgicaux sont actuellement rares en Chine et ailleurs. Ils ont été portés il y a 100 ans, pendant la grande pandémie, pour tenter d’arrêter la propagation du virus de la grippe. Si les masques chirurgicaux peuvent offrir une certaine protection contre l’infection, ils ne sont pas étanches autour du visage. Ils ne filtrent donc pas les petites particules en suspension dans l’air. En 1918, à l’hôpital d’urgence de Boston, toute personne en contact avec des patients devait porter un masque improvisé. Celui-ci comprenait cinq couches de gaze fixées à un cadre métallique qui couvrait le nez et la bouche. La forme de l’armature était adaptée au visage du porteur et empêchait le filtre de gaze de toucher la bouche et les narines. Les masques étaient remplacés toutes les deux heures ; ils étaient correctement stérilisés et recouverts de gaze fraîche. Ils ont été les précurseurs des respirateurs N95 utilisés aujourd’hui dans les hôpitaux pour protéger le personnel médical contre les infections transmises par l’air.

Hôpitaux temporaires

Le personnel de l’hôpital a maintenu des normes élevées d’hygiène personnelle et environnementale. Cela a sans doute joué un rôle important dans les taux relativement faibles d’infection et de décès qui y ont été signalés. La rapidité avec laquelle leur hôpital et d’autres installations temporaires en plein air ont été construits pour faire face à l’augmentation du nombre de patients atteints de pneumonie a également joué un rôle. Aujourd’hui, de nombreux pays ne sont pas préparés à une grave pandémie de grippe[13], et leurs services de santé seront débordés s’il y en a une. Les vaccins et les médicaments antiviraux pourraient les aider. Les antibiotiques pourraient être efficaces contre la pneumonie et d’autres complications. Mais une grande partie de la population mondiale n’y aura pas accès. Si une autre année 1918 arrive, ou si la crise de Covid-19 s’aggrave, l’histoire suggère qu’il pourrait être prudent d’avoir des tentes et des salles préfabriquées prêtes à accueillir un grand nombre de cas de maladies graves. L’air frais et un peu de soleil pourraient également être utiles.

Le Dr Richard Hobday est un chercheur indépendant qui travaille dans les domaines du contrôle des infections, de la santé publique et de la conception des bâtiments. Il est l’auteur de « The Healing Sun ».

Références

