Mangez-vous ces 8 nutriments qui bloquent les métastases cancéreuses ?

L’alimentation joue un rôle majeur dans la prévention du cancer ainsi que dans les facteurs contribuant à sa croissance et à ses métastases. Une étude menée aux États-Unis révèle que 75 à 85 % des cancers diagnostiqués sont principalement causés par des facteurs de mode de vie malsains et auraient pu être prévenus grâce à des changements alimentaires appropriés.

Les preuves scientifiques établissent un lien entre les aliments d’origine végétale et certaines des propriétés chimioprotectrices les mieux connues pour prévenir le cancer. Les composés phytochimiques qu’ils contiennent interfèrent avec la communication cellulaire qui déclenche l’inflammation et stimule la progression du cancer dans l’organisme.

8 nutriments essentiels contre les métastases

Les 8 nutriments suivants comptent parmi les meilleurs composés alimentaires que vous pouvez intégrer quotidiennement dans votre alimentation pour inhiber la propagation du cancer. L’incorporation d’aliments contenant ces nutriments aidera à affamer la croissance cancéreuse, réduisant considérablement votre risque de développer un cancer et pouvant même inverser la progression d’un cancer qui s’est déjà propagé.

1. L’acide ursolique

L’acide ursolique est une huile végétale et un phytonutriment. On le trouve dans des plantes comme le basilic sacré et l’origan, la peau des pommes et les myrtilles.

L’une des caractéristiques clés des cellules cancéreuses est leur capacité à désactiver le mécanisme normal d’apoptose. Cette mort cellulaire programmée, également appelée suicide cellulaire, empêche normalement les cellules anormales de se multiplier, mais elle est désactivée dans les cellules cancéreuses. La désactivation de l’apoptose contribue à la capacité du cancer à métastaser et favorise la croissance tumorale.

Une augmentation de l’acide ursolique alimentaire est associée au traitement des cancers du pancréas, du col de l’utérus, des poumons, du côlon, de la peau et du sein. L’acide ursolique perturbe l’activité cancéreuse en détruisant les mécanismes de survie dont dépendent les cellules cancéreuses. Par exemple, il active l’apoptose, inhibant ainsi la réplication de l’ADN endommagé et les métastases cancéreuses.

2. La vitamine D

La vitamine D est essentielle à la production d’une protéine anticancéreuse appelée GcMAF. Cette protéine inhibe les métastases cancéreuses et a même la capacité d’inverser les effets dévastateurs du cancer sur l’organisme. Recevoir une dose saine de vitamine D quotidiennement soutient la synthèse du GcMAF et ferme par conséquent les récepteurs et enzymes pro-cancéreux qui encouragent les métastases.

Une autre protéine liée à la réduction de l’activité cancéreuse est la DBP-maf (protéine de liaison de la vitamine D – facteur d’activation des macrophages). La DBP-maf stimule directement la réponse immunitaire en supprimant la croissance des vaisseaux sanguins (angiogenèse) nécessaire à la migration des cellules cancéreuses et à la croissance tumorale.

L’apport en vitamine D s’avère efficace pour inhiber la croissance et le développement des tumeurs, y compris leurs métastases associées au cancer de la prostate, colorectal, du sein et au mélanome. Augmentez vos niveaux de vitamine D en exposant votre peau au soleil quotidiennement sans protection solaire ajoutée. Ajoutez à votre alimentation des aliments riches en vitamine D comme le saumon sauvage, les œufs biologiques de pâturage, les champignons et les produits laitiers fermentés de vaches nourries à l’herbe.

3. La curcumine

La curcumine est le composé qui donne au curcuma sa couleur jaune. C’est un puissant antioxydant qui peut prévenir et traiter les maladies associées à l’inflammation chronique comme le cancer. La curcumine est traditionnellement utilisée comme remède à base de plantes dans la médecine chinoise et indienne pour divers problèmes de santé.

En régulant l’apoptose et en inhibant la croissance des cellules cancéreuses, la curcumine est incluse dans de nombreux produits médicaux comme agent thérapeutique pour soutenir un système immunitaire sain. Des études montrent que la curcumine agit comme un puissant piégeur de radicaux libres. Elle bloque également la production de TNF (facteur de nécrose tumorale) qui augmente les signaux pro-inflammatoires et stimule la croissance tumorale.

Des études cliniques ont démontré que la curcumine inhibe la prolifération des cellules cancéreuses et les métastases associées à divers cancers, notamment du sein, de l’utérus, des ovaires, des reins, de la vessie, du cerveau, la leucémie, colorectal, du foie, du pancréas, des poumons et le lymphome non hodgkinien.

Ajoutez la curcumine à votre alimentation en incorporant l’épice curcuma dans les marinades, soupes, chilis et ragoûts, infusions ou une préparation appelée « lait doré » (une combinaison de curcuma avec du lait de coco et/ou de l’huile de coco).

4. L’EGCG

Les effets préventifs du cancer de l’EGCG (épigallocatéchine-3-gallate) sont étudiés de près depuis près de trois décennies. L’EGCG est un composé polyphénolique principalement connu pour sa concentration dans le thé vert. C’est l’un des nutriments principaux associés à l’amélioration de la santé et à la guérison dans la médecine chinoise ancienne.

La consommation d’EGCG supprimerait la croissance tumorale associée à plusieurs tissus du corps comme la prostate, la vessie, les intestins, le foie, le pancréas, les poumons et la cavité buccale. Bien que de nombreuses voies biologiques que ce nutriment influence pour inhiber les métastases cancéreuses restent inconnues, il a été récemment découvert que l’EGCG se lie à un récepteur protéique, 67LR, responsable de l’activité cancéreuse.

En se fixant à cette protéine cancérigène, l’EGCG inhibe les métastases en empêchant l’angiogenèse responsable de la migration des cellules cancéreuses. L’EGCG induit également l’apoptose, soutenant la destruction des cellules cancéreuses.

La forte teneur en EGCG du thé vert présente diverses façons de promouvoir la santé de tout l’organisme. La recherche indique que la consommation quotidienne de thé vert améliore la microflore intestinale, essentielle à l’optimisation de la santé du système immunitaire.

5. Le sulforaphane

L’un des meilleurs nutriments chimioprotecteurs qui prévient la formation de radicaux libres et la croissance des tumeurs est le sulforaphane. Ce nutriment réduit l’inflammation et protège contre la croissance du cancer en stimulant les voies naturelles de détoxification du corps pour éliminer les toxines et soutenir la réponse immunitaire.

Le sulforaphane combat la propagation du cancer en inhibant l’activation des cellules cancéreuses. Il inhibe les métastases des cancers associés à la rate, au côlon, à la prostate, à l’estomac et au sein.

Les pousses de brocoli sont l’un des meilleurs aliments à consommer pour inhiber la propagation du cancer dans votre corps. D’autres excellents choix alimentaires sont les légumes crucifères comme le chou-fleur, le brocoli, les choux de Bruxelles et le chou frisé. Ces aliments sont également riches en nutriments chimioprotecteurs comme le glutathion, les acides aminés, la chlorophylle et diverses autres vitamines.

6. La quercétine

La quercétine est un super antioxydant qui stimule les voies naturelles de détoxification du corps et présente des propriétés anticancéreuses naturelles. Un apport élevé de quercétine dans l’alimentation supprime la prolifération des cellules cancéreuses, réduit les dommages oxydatifs et inhibe l’activité d’un gène mutant associé à la croissance tumorale connu sous le nom de P53.

Ce flavonoïde alimentaire montre des preuves prometteuses dans le traitement du cancer du sein, de la leucémie, du cancer du poumon, du neuroblastome et du cancer du côlon.

Les aliments riches en quercétine incluent les oignons, les câpres, les mûres, les framboises, le thé noir et vert, les cerises noires, la poudre de cacao, le chou frisé, les pommes et des herbes comme la sauge et le persil.

7. L’apigénine

Ce flavonoïde présente des propriétés chimiopréventives en inhibant l’invasion des cellules cancéreuses vers de nouveaux tissus et la croissance des tumeurs. L’apigénine réduit l’activité des radicaux libres et aide à l’élimination des toxines du corps. Elle a été largement utilisée pour maintenir la santé de l’estomac, des reins, du foie et du sang.

La protection contre la migration des cellules cancéreuses est l’une des meilleures influences de l’apigénine sur la prévention des métastases cancéreuses. Les chercheurs ont même découvert que les traitements topiques contenant des extraits d’apigénine sont efficaces pour supprimer la croissance des tumeurs cutanées et réduire les signes de dommages associés à l’exposition aux UV.

L’apigénine se trouve dans de nombreux fruits et légumes comme le pamplemousse, les oignons et les oranges. Elle est également présente dans les boissons d’origine végétale, notamment les infusions de camomille. Le persil est l’une des meilleures sources alimentaires d’apigénine que vous pouvez facilement ajouter à votre alimentation.

8. La lutéoline

Un autre flavonoïde anticancéreux présent dans une alimentation à base de plantes est la lutéoline. On la trouve dans les poivrons verts, les infusions de camomille et le céleri. Ses effets antioxydants protègent les tissus pulmonaires, hépatiques et cardiaques de l’inflammation et offrent une protection contre les effets dégénératifs de l’activité cancéreuse.

Malgré les recherches approfondies sur les effets chimioprotecteurs de la lutéoline sur l’organisme au cours du dernier demi-millénaire, tous ses bienfaits biologiques pour la santé ne sont pas connus. Les scientifiques sont cependant certains que ces flavonoïdes d’agrumes, lutéoline et apigénine, se trouvent généralement en faibles concentrations dans les aliments mais exercent un effet plus important pour prévenir les métastases que les composés alimentaires communs.

La lutéoline inhibe l’activation des cellules cancéreuses en supprimant les enzymes pro-cancéreuses, bloquant l’accumulation de substances cancérigènes dans de nouveaux tissus et soutenant l’élimination des agents toxiques. Par conséquent, la lutéoline est un antioxydant alimentaire efficace qui produit un effet anti-prolifératif et anti-métastatique sur le corps humain.

Adopter une stratégie alimentaire globale

Éviter les aliments transformés, les sucres et les viandes et produits laitiers conventionnels qui dégradent les défenses immunitaires naturelles de votre corps est crucial pour votre santé. Mangez pour affamer le cancer en nourrissant votre corps avec ces 8 nutriments afin de stimuler l’apoptose dans les cellules cancéreuses, prévenir l’angiogenèse et par conséquent inhiber la formation de tumeurs et les métastases cancéreuses vers d’autres zones du corps.

