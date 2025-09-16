Les 10 aliments les plus cancérigènes : comprendre les causes du cancer

Vous connaissez la gravité du cancer. Vous savez l’impact qu’il a mentalement, émotionnellement, financièrement, spirituellement et physiquement. Il provoque du stress dans votre esprit et votre corps, ainsi que dans vos relations avec vos amis et votre famille.

Il n’y a rien dans votre existence quotidienne que le cancer ne touche pas. C’est un ennemi épuisant à combattre qui vous épuise de tant de façons qu’il est difficile d’expliquer aux personnes qui n’ont pas ressenti l’impact de cette maladie horrible dans leur propre vie.

Et si je vous disais qu’il y avait quelque chose que vous pourriez faire dès maintenant pour réduire de moitié votre risque de cancer ? C’est exact, de moitié !

Si vous saviez qu’il existait un moyen d’empêcher le cancer d’envahir votre vie et de la bouleverser… le feriez-vous ?

L’importance de la prévention

Les gens parlent beaucoup de « remèdes » dans l’industrie de la santé, mais il y a un dicton que vous avez probablement entendu de vos grands-parents qui a beaucoup plus de sens :

« Mieux vaut prévenir que guérir. »

Les experts estiment que plus de la moitié des cas de cancer sont évitables grâce à des changements de mode de vie. En 2012, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a signalé plus de 14 millions de nouveaux cas de cancer, qui ont entraîné plus de 8,2 millions de décès dans le monde. Ils s’attendent à ce que ces chiffres explosent au cours des 20 prochaines années avec une augmentation de 70% à l’échelle mondiale !

Les cancers les plus diagnostiqués

Les 5 cancers les plus diagnostiqués chez les hommes :

Poumon

Prostate

Côlon/colorectal

Estomac

Foie

Les 5 cancers les plus diagnostiqués chez les femmes :

Sein

Côlon/colorectal

Poumon

Col de l’utérus

Estomac

Il est important de noter que plusieurs des cancers les plus courants (et agressifs) concernent votre système gastro-intestinal. La fonction de votre corps qui traite les aliments que vous mangez, les distribue dans votre corps selon les besoins, et fait de son mieux pour éliminer les toxines restantes.

Qu’est-ce qui cause le cancer ?

Comprendre les causes possibles du cancer revient à comprendre les causes des mutations génétiques et de l’ADN. Les produits chimiques (comme les cancérigènes), les radiations, l’obésité, les hormones, l’inflammation chronique, le tabagisme, les virus et de nombreux autres facteurs se sont révélés cancérigènes.

Selon Bob Wright de l’American Anti-Cancer Institute, « le cancer est causé par les produits chimiques et les radiations. Vous pouvez développer cela en de nombreux types différents de produits chimiques, que ce soit ce que vous mettez dans votre corps, ce que vous respirez, ce que vous mangez, les radiations de toutes sources – les femmes des mammographies, des scanners, de vos téléphones portables, de vos antennes-relais, de votre Wi-Fi. Le cancer est causé par les produits chimiques et les radiations, point final. »

Si les principales causes du cancer sont les produits chimiques et les ondes, alors ces deux facteurs peuvent être considérablement réduits grâce aux choix alimentaires et de mode de vie que vous faites.

Top 10 des aliments cancérigènes

Aliments génétiquement modifiés (OGM) : L’industrie en croissance rapide des cultures génétiquement modifiées infiltre notre approvisionnement alimentaire à un rythme alarmant. Plus de 90% de notre maïs et de notre soja sont maintenant génétiquement modifiés. Cette pratique relativement nouvelle est source de nombreux débats. Les experts s’accordent à dire que des tests adéquats n’ont pas été effectués avant que les aliments OGM ne soient ajoutés à la liste d’ingrédients de milliers de produits. Recherchez des étiquettes sans OGM chaque fois que possible ou achetez bio. Popcorn au micro-ondes : Du sac chimiquement doublé au contenu réel, le popcorn au micro-ondes est au centre des débats sur le cancer du poumon dans le monde entier. Non seulement les grains et l’huile sont probablement OGM (ce que le fabricant n’a pas à divulguer) sauf s’ils sont biologiques, mais les vapeurs dégagées par l’arôme de beurre artificiel contiennent du diacétyle, qui est toxique pour les humains. Conserves : La plupart des boîtes de conserve sont doublées d’un produit appelé bisphénol-A (BPA), qui s’est révélé altérer génétiquement les cellules cérébrales des rats. De nombreux produits en plastique, papier thermique, conduites d’eau et de nombreux composites dentaires contiennent également du BPA. Protégez votre ADN en vous en tenant aux légumes frais ou surgelés qui n’ont pas d’ingrédients ajoutés ! Viande rouge grillée : Bien que les aliments grillés puissent avoir bon goût, les scientifiques ont découvert que préparer les viandes de cette façon – en particulier les viandes transformées comme les hot-dogs – libère un cancérigène appelé amines aromatiques hétérocycliques. Quand vous grillez la viande rouge au point qu’elle soit bien cuite, cela change la structure chimique et moléculaire de la viande. Sucre raffiné : Le plus grand aliment cancérigène (de loin) est le sirop de maïs à haute teneur en fructose (HFCS) et autres sucres raffinés. Même le sucre brun est du sucre blanc hautement raffiné avec une partie de la mélasse retirée rajoutée pour la saveur et la couleur. Les sucres raffinés (et les aliments fabriqués avec eux) sont la source de pics d’insuline majeurs et nourrissent la croissance des cellules cancéreuses. Aliments salés, marinés et fumés : Ces produits contiennent généralement des conservateurs, tels que les nitrates, qui sont destinés à prolonger la durée de conservation. Les additifs utilisés dans les aliments transformés peuvent s’accumuler dans votre corps au fil du temps. Finalement, de telles toxines causent des dommages au niveau cellulaire et conduisent à des maladies comme le cancer. Sodas et boissons gazeuses : Les sodas sont au centre du débat sur la santé depuis deux décennies en tant qu’aliment majeur causant le cancer. Remplis de sirop de maïs à haute teneur en fructose (HFCS), de colorants et d’une foule d’autres produits chimiques, ils sont très mauvais pour tous les aspects de votre santé. Ajouter « diet » à l’étiquette signifie que vous consommez probablement aussi de l’aspartame – qui n’est pas mieux que le poison à rats pour les cellules humaines. Farine blanche : Quand la farine est raffinée, toute valeur nutritionnelle est supprimée. Puis elle est blanchie avec du gaz chlore pour la rendre plus attrayante pour les consommateurs. L’indice glycémique de la farine blanche est très élevé – ce qui signifie qu’elle fait grimper vos niveaux d’insuline sans fournir de carburant nutritionnel. Poisson d’élevage : L’élevage commercial de poissons implique d’élever un nombre incroyable de poissons (comme le saumon) dans un environnement surpeuplé. Plus de 60% du saumon consommé aux États-Unis provient d’une opération d’élevage où ils sont traités avec des antibiotiques, des pesticides et d’autres produits chimiques cancérigènes. Le poisson d’élevage n’a pas non plus autant d’oméga-3 que le saumon sauvage. Huiles hydrogénées : Les huiles végétales sont chimiquement extraites de leur source, traitées chimiquement, et plus de produits chimiques sont ajoutés pour changer l’odeur et le goût. Elles sont remplies de graisses oméga-6 malsaines et il a été prouvé qu’elles altèrent la structure de nos membranes cellulaires.

4 étapes pour aider à prévenir le cancer

En plus des 10 aliments énumérés ci-dessus, assurez-vous également d’éviter tout aliment étiqueté comme « diététique », « léger » ou « sans matières grasses ». Afin d’éliminer les graisses ou les calories naturelles, elles sont remplacées par des produits chimiques qui sont dangereux pour votre corps.

Au lieu de consommer des produits alimentaires que les fabricants prétendent être « bons pour vous », suivez ces quatre conseils de régime anti-cancer pour prévenir le cancer facilement :

Mangez bio chaque fois que possible. Choisissez cru ou surgelé propre si la disponibilité de produits frais n’est pas bonne dans votre région. Remplissez la moitié de votre assiette à chaque repas avec des légumes non féculents. Si vous mangez des produits animaux, assurez-vous qu’ils proviennent d’animaux nourris à l’herbe et élevés au pâturage (y compris les œufs). Utilisez seulement des huiles de haute qualité comme l’huile de coco, l’huile d’olive, le ghee ou le beurre d’animaux nourris à l’herbe. Réduisez drastiquement les céréales et les sucres.

Non seulement l’élimination de ces aliments réduira votre risque de cancer, mais vous allez vous sentir (et paraître) mieux de l’intérieur vers l’extérieur. Maintenant que vous savez quels sont les principaux aliments cancérigènes, que comptez-vous faire concernant leur présence dans votre cuisine et votre plan alimentaire quotidien ?

Source : thetruthaboutcancer.com