Réduisez le cholestérol et nettoyez tous les vaisseaux sanguins jusqu’au cœur avec ce remède naturel

L’alimentation joue un rôle direct sur l’état de santé général, y compris celui du système circulatoire. Une consommation excessive d’aliments transformés et de mauvaises graisses favorise l’augmentation du taux de mauvais cholestérol.
Lorsque ce taux devient trop élevé, il peut entraîner une athérosclérose, une maladie caractérisée par l’accumulation de plaques dures dans les artères, empêchant le sang de circuler correctement vers le cerveau et le cœur.
En raison de ces obstructions, le sang, l’oxygène et les nutriments essentiels ne parviennent plus aux tissus et aux organes, ce qui endommage leur fonctionnement. Dans ce contexte, voici un remède naturel réputé pour purifier les vaisseaux sanguins et réduire les dépôts de plaque.
Remède maison pour désobstruer les artères
Ingrédients nécessaires :
- 250ml de jus de gingembre frais
- 250ml de vinaigre de cidre de pomme biologique
- 250ml de jus d’oignon
- 250ml de jus de citron frais
- 750ml de miel brut
- Une bouteille ou un bocal en verre
Préparation :
- Mélangez le jus de gingembre, le vinaigre de cidre, le jus d’oignon et le jus de citron dans une casserole.
- Placez sur feu doux et remuez de temps en temps.
- Après 30 minutes, retirez du feu, couvrez la casserole et laissez refroidir.
- Ajoutez le miel et mélangez soigneusement.
- Transférez le mélange dans une bouteille ou un bocal en verre et fermez hermétiquement.
- Conservez dans un endroit frais et sombre.
Utilisation :
Prenez 1 cuillère à soupe de ce remède chaque matin avant le petit-déjeuner.
Autres ingrédients naturels bénéfiques contre le mauvais cholestérol
Ail
Il pourrait réduire la calcification des artères coronaires et limiter la formation de nanoplaques.
Gingembre
Doté de propriétés anti-athérosclérotiques, il aide à diminuer la plaque artérielle ou à prévenir sa formation.
Curcuma
Grâce à la curcumine qu’il contient, il nettoie les artères, soutient la santé cardiaque et agit comme anti-inflammatoire naturel pouvant éviter la formation de caillots.
Citron
Riche en vitamine C et en antioxydants, il régule la tension artérielle, réduit l’inflammation des artères et contribue à abaisser le taux de cholestérol.
Graines de fenugrec
Leur teneur en saponines contribue à réduire le mauvais cholestérol et à empêcher son accumulation dans les artères.
Graines de lin
Riches en acide alpha-linolénique, elles favorisent la baisse de la tension artérielle et réduisent l’inflammation.
Grenade
Ses phytocomposés antioxydants soutiennent le bon fonctionnement du système circulatoire et limitent les risques de dommages oxydatifs.
Source : bestfolkmedicine.com