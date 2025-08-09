Comment éliminer la bactérie responsable des brûlures d’estomac et des ballonnements

Helicobacter pylori est une bactérie qui attaque le système digestif et la muqueuse de l’estomac. Les principaux symptômes de cette infection incluent les vomissements, les ballonnements, les éructations, les nausées, les douleurs abdominales et la gastrite. Cette inflammation chronique perturbe le bon fonctionnement du système digestif et du tractus gastro-intestinal, provoquant ainsi un inconfort durable.

L’infection par H. pylori est très répandue, notamment dans les pays en développement, où l’on estime que plus de 80 % des adultes et 10 % des enfants en sont porteurs. La présence de cette bactérie dans l’organisme augmente par ailleurs le risque de cancer de l’estomac par six. Il est donc essentiel de traiter rapidement l’infection et de favoriser la prolifération de bonnes bactéries dans l’intestin. Les traitements conventionnels reposent souvent sur des médicaments en vente libre, mais ceux-ci détruisent aussi bien les mauvaises que les bonnes bactéries, pouvant ainsi déséquilibrer la flore intestinale.

Remèdes naturels contre H. pylori

Thé vert

Des études scientifiques ont montré que la consommation modérée de thé vert ralentit la prolifération de l’infection. Une tasse par jour aide à prévenir l’inflammation gastrique et à réduire les symptômes de gastrite.

Ail

Doté de propriétés antibiotiques et anti-inflammatoires, l’ail peut être consommé cru ou cuit. Une étude a révélé que les personnes infectées par H. pylori et consommant deux gousses moyennes d’ail au déjeuner et au dîner présentaient une diminution notable de la présence bactérienne.

Propolis

Riche de plus de 300 composés différents, la propolis a montré sa capacité à freiner le développement des bactéries dans plusieurs études.

Pousses de brocoli

Le sulforaphane, présent dans les pousses de brocoli, est très efficace contre H. pylori. Les travaux en laboratoire indiquent qu’il réduit l’inflammation gastrique et la charge bactérienne.

Miel de manuka

Ce miel est reconnu pour ses puissantes propriétés antibactériennes et son usage traditionnel contre diverses affections. Pour lutter contre H. pylori, consommez chaque matin une cuillère à soupe de miel de manuka avant le petit-déjeuner, ou tartinez-en sur du pain grillé.

Jus de canneberge

Très efficace pour les troubles gastro-intestinaux et urinaires, le jus de canneberge possède de fortes propriétés antibactériennes. Sa consommation régulière aide à limiter la colonisation bactérienne dans l’estomac et à favoriser leur élimination par les voies urinaires.

Graines noires (nigelle)

Une étude de 2010 a montré que la prise quotidienne de 2 g de graines noires moulues associée à l’oméprazole entraînait une amélioration plus marquée que le traitement conventionnel seul.

Probiotiques

Un équilibre entre bonnes et mauvaises bactéries est essentiel au bon fonctionnement du système digestif. En cas de déséquilibre, comme lors d’une infection à H. pylori, le risque d’inflammation et de troubles chroniques augmente. Les aliments probiotiques permettent de réensemencer la flore intestinale en bactéries bénéfiques et de soutenir la digestion.

Ajustements alimentaires bénéfiques en cas d’infection à H. pylori

Augmentez votre consommation de graines de lin et de chia, riches en acides gras oméga-3

Buvez du kéfir, excellent fournisseur de probiotiques

Ajoutez quotidiennement des légumes crucifères à vos repas

Privilégiez le poisson sauvage

Consommez du miel de manuka chaque jour

Mangez davantage de baies

En parallèle, il est recommandé d’éviter les aliments épicés ou marinés, les boissons gazeuses, la caféine et les céréales pauvres en fibres.

Source : bestfolkmedicine.com