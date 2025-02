Soigner naturellement l’arthrose ? + le « jus des cartilages »

L’arthrose est souvent présentée comme une maladie inévitable liée à l’âge. Pourtant, selon Thierry Casasnovas, elle serait avant tout le résultat d’un mode de vie inadapté. Plutôt que de se contenter de masquer la douleur avec des médicaments, il propose une approche naturelle visant à restaurer la circulation sanguine et à réduire l’inflammation grâce à l’alimentation et aux jus régénérants.

L’arthrose : un problème de circulation sanguine et d’alimentation

L’arthrose se manifeste par une destruction progressive du cartilage, entraînant douleurs et perte de mobilité. Son traitement classique repose sur des anti-inflammatoires et des antidouleurs, qui ne font que masquer les symptômes sans traiter la cause réelle du problème.

Le cartilage a besoin de nutriments et d’oxygène pour se régénérer. Or, avec le temps, les capillaires sanguins qui l’alimentent peuvent s’obstruer. Selon les travaux du médecin allemand Lothar Wendt, jusqu’à 60 % des capillaires peuvent être bouchés chez une personne âgée ayant suivi un mode de vie standard.

Cette obstruction est due à un excès de protéines et de sucres dans l’alimentation, qui entraîne un phénomène appelé glycation. Des dépôts rigides se forment dans les vaisseaux sanguins, empêchant la bonne circulation des nutriments et favorisant la dégénérescence des tissus.

Un mode de vie acidifiant, marqué par une alimentation transformée, le stress et le manque de sommeil, aggrave encore ce processus en créant un terrain propice à l’inflammation et à la destruction des cartilages.

Un jus puissant pour régénérer les articulations

L’une des solutions les plus simples pour améliorer la santé du cartilage est la consommation quotidienne de jus riches en nutriments et en antioxydants. Thierry Casasnovas propose une recette adaptée aux articulations :

Recette du jus spécial articulations

Ingrédients :

Carottes : riches en caroténoïdes, elles ont une action anti-inflammatoire et aident à réduire le cholestérol en améliorant la santé cardiovasculaire.

Betteraves : leur teneur en bétacyanine favorise la circulation sanguine et purifie le foie. Elles apportent également du fer, essentiel à l’oxygénation des tissus.

Grenade : une étude israélienne a montré que sa consommation régulière permettait de réduire jusqu’à 35 % l’épaississement des parois des vaisseaux sanguins en un an.

Gingembre : il contient du gingérol, un puissant anti-inflammatoire qui fluidifie le sang et améliore la circulation.

Curcuma : riche en curcuminoïdes, il aide à réduire l’inflammation et protège les articulations.

Préparation :

Laver et couper les légumes et le gingembre en morceaux. Couper la grenade en deux et récupérer les grains en tapant sur la peau avec le dos d’un couteau. Passer tous les ingrédients dans un extracteur de jus. Mélanger et boire immédiatement.

Pourquoi ce jus est efficace ?

Il réduit l’inflammation grâce aux curcuminoïdes, au gingérol et aux caroténoïdes.

Il améliore la circulation sanguine en fluidifiant le sang et en réduisant l’obstruction des capillaires.

Il reminéralise l’organisme et renforce les articulations grâce aux minéraux des légumes.

Il détoxifie le corps en soutenant le foie et les reins, favorisant ainsi l’élimination des toxines responsables de la dégénérescence des tissus.

Adopter un mode de vie régénérant

Pour Thierry Casasnovas, l’alimentation ne fait pas tout. Il est essentiel d’intégrer d’autres habitudes favorisant la régénération :

Privilégier le repos et la relaxation, qui réduisent le stress et l’acidification du corps.

Favoriser une alimentation riche en fruits et légumes et limiter les produits transformés et les protéines animales en excès.

S’exposer au soleil pour maintenir un bon niveau de vitamine D.

Pratiquer des activités qui nourrissent l’esprit et apaisent le mental.

Vieillesse et usure : une confusion entretenue

L’idée que les douleurs articulaires sont une conséquence normale du vieillissement est une croyance erronée. Vieillir est naturel, mais la perte de mobilité, l’arthrose ou encore les troubles de la mémoire sont souvent les résultats d’un mode de vie inadapté.

En modifiant son alimentation et en intégrant des solutions naturelles, il est possible d’inverser le processus dégénératif et de retrouver une bonne qualité de vie, quel que soit son âge.

Bonne régénération !

Source : Regenere / Thierry Casasnovas