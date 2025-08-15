Mélanger banane, curcuma et oignon dans un jus peut sembler une association improbable. Pourtant, chacun de ces ingrédients apporte des bienfaits spécifiques, en particulier pour préserver la santé des os et des articulations.

Banane : un soutien pour l’équilibre minéral

Nutriments clés : potassium, magnésium, petites quantités de vitamine C et B6.

Bienfaits osseux : le potassium aide à maintenir l’équilibre du calcium, essentiel à la solidité osseuse, tandis que le magnésium contribue à la structure des os.

Soutien articulaire : bien que la banane ne soit pas un anti-inflammatoire direct, elle favorise la bonne fonction musculaire et nerveuse, renforçant ainsi la stabilité articulaire.

Curcuma : un puissant anti-inflammatoire naturel

Composé actif : curcumine, reconnue pour ses effets antioxydants et anti-inflammatoires.

Bienfaits articulaires : aide à réduire les inflammations liées à l’arthrose ou à la polyarthrite rhumatoïde, protège le cartilage et peut limiter douleurs et raideurs.

Astuce d’absorption : la curcumine est mieux assimilée avec du poivre noir (pipérine) et un corps gras.

Oignon : protecteur du cartilage et stimulateur de collagène

Nutriments clés : quercétine (antioxydant puissant), vitamine C et composés soufrés.

Bienfaits osseux et articulaires : propriétés anti-inflammatoires, réduction potentielle de la dégradation du cartilage, stimulation de la production de collagène, indispensable à la structure osseuse et articulaire.

Recette : Jus anti-inflammatoire pour les articulations

Ingrédients :

1 banane bien mûre

½ cuillère à café de curcuma en poudre (ou 2,5 cm de racine fraîche)

¼ de petit oignon rouge (ou quelques fines tranches)

1 petite pomme ou 1 carotte (pour adoucir le goût)

250 ml d’eau ou d’eau de coco

1 pincée de poivre noir

Optionnel : 1 cuillère à café de graines de chia ou de lin (apport en oméga-3)

Préparation :

Placez tous les ingrédients dans un blender. Mixez jusqu’à obtenir une texture lisse. Consommez immédiatement, de préférence accompagné d’un petit repas contenant des graisses saines (comme des noix ou de l’avocat) pour optimiser l’absorption du curcuma.

Précautions

Si vous souffrez de troubles de la thyroïde, d’ulcères ou suivez un traitement anticoagulant, demandez l’avis d’un professionnel de santé avant d’augmenter votre consommation de curcuma ou d’oignon.

Consommez ce jus avec modération : 3 à 4 fois par semaine suffisent.

Associez-le à des exercices avec port de poids, à un apport suffisant en calcium et vitamine D, ainsi qu’à une alimentation adaptée pour des résultats optimaux.