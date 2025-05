Une vitamine pour diminuer le risque de décès par cancer

Des recherches récentes mettent en lumière l’importance de la vitamine D pour réduire les risques associés au cancer, tant en prévention qu’en soutien lors du traitement. Plusieurs études démontrent que maintenir un bon taux de vitamine D pourrait avoir des effets protecteurs significatifs, notamment en diminuant la mortalité liée au cancer. Divers types de cancers, dont le cancer colorectal et le cancer du sein, semblent particulièrement concernés par ces effets bénéfiques.

L’étude VITAL, à l’origine de ces résultats, a suivi les patients pendant plus de cinq ans. Si aucune différence statistique n’a été notée dans l’incidence globale du cancer entre les groupes supplémentés et non-supplémentés, la réduction des décès liés au cancer a motivé une analyse secondaire, confirmant l’intérêt potentiel de la vitamine D dans ce contexte.

« Les bienfaits de la vitamine D3 pour limiter les métastases (ou la propagation de la maladie à d’autres organes) et la gravité furent observés dans tous les cancers, et ils étaient particulièrement importants chez les participants à l’étude qui ont maintenu un poids sain … »

Une étude regroupant 25 871 participants a révélé que la prise quotidienne de 2 000 UI de vitamine D entraînait une baisse de 17 % du risque de cancer métastatique et de décès. Chez les personnes maintenant un poids corporel sain, cette réduction atteignait même 38 %. Il est important de noter que, malgré des limites méthodologiques (absence de mesure des taux sanguins et posologie modérée), l’effet observé reste notable.

Le rôle du poids corporel et de l’obésité

Les bénéfices liés à la vitamine D semblent plus marqués chez les personnes ayant un poids sain. L’obésité pourrait réduire l’efficacité de la supplémentation, comme l’a souligné le Dr Paulette Chandler : « Notre étude souligne le fait que l’obésité peut conférer une résistance aux effets de la vitamine D ».

En effet, la vitamine D étant liposoluble, elle est stockée dans les tissus adipeux, les muscles, le foie et le sérum. En cas d’obésité, le volume de ces compartiments augmente, entraînant une dilution de la vitamine D. Ainsi, les personnes obèses présentent souvent des taux sanguins plus faibles, et nécessitent des doses plus importantes pour atteindre des niveaux comparables à ceux des personnes de poids normal.

« Le taux de vitamine D sérique est plus bas chez les personnes obèses. Il est important de comprendre le mécanisme de cet effet et s’il indique une carence cliniquement significative … Les personnes obèses ont besoin de doses plus élevées de vitamine D pour obtenir le même taux sérique en 25-hydroxyvitamine D que celles avec un poids normal. »

Par ailleurs, une étude a montré qu’une augmentation de 10 % de l’indice de masse corporelle engendre une diminution de 4,2 % du taux sanguin de vitamine D, suggérant un lien direct entre obésité et déficit en vitamine D.