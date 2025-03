Voici l’erreur que nous faisons tous pour la conservation des œufs (et qui peut être dangereuse pour notre santé)

Les œufs font partie des aliments incontournables dans nos cuisines. Que ce soit pour les consommer seuls – au plat, à la coque ou brouillés – ou pour les intégrer dans des préparations culinaires, ils sont omniprésents. Mais les conservons-nous correctement ? Une erreur fréquente pourrait compromettre leur sécurité sanitaire. Voici ce qu’il faut savoir pour éviter tout risque.

Quelle est l’erreur à ne pas faire pour la conservation des œufs ?

Dans les magasins, les œufs sont souvent stockés à température ambiante, à proximité des produits laitiers. Pourtant, une fois à la maison, la plupart des gens ont le réflexe de les placer au réfrigérateur. Cette habitude est-elle vraiment recommandée ?

Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), il est primordial d’éviter les variations de température. Un passage soudain du froid au chaud peut fragiliser la coquille de l’œuf, facilitant ainsi la pénétration des bactéries. L’une des plus redoutées est la salmonelle, responsable d’infections alimentaires pouvant entraîner des symptômes tels que fièvre, diarrhée, vomissements et douleurs abdominales. « Fièvre, diarrhée, vomissements et douleurs abdominales sont les principaux symptômes de l’infection », rappelle l’Institut Pasteur.

Si, dans la majorité des cas, la salmonellose reste bénigne, elle peut devenir plus grave, notamment pour les personnes vulnérables comme les nourrissons, les femmes enceintes et les personnes âgées. L’une des complications les plus courantes est la déshydratation, d’où l’importance de bien s’hydrater en cas d’infection.

Quelle est la bonne solution pour conserver les œufs ?

Sur cette question, les recommandations divergent. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conseille de conserver les œufs au réfrigérateur pour prolonger leur durée de conservation. Toutefois, il est impératif de respecter la date limite de consommation pour éviter tout risque.

Si vous avez un doute sur la fraîcheur d’un œuf, une méthode simple et efficace consiste à le plonger dans un récipient d’eau :

S’il coule au fond, il est encore frais et peut être consommé.

S’il reste au fond mais se met à la verticale, il est encore bon mais devra être consommé rapidement.

S’il flotte à la surface, il est périmé et doit être jeté.

L’ANSES nuance ces recommandations en précisant que si les œufs ont été stockés à température ambiante dans le magasin, il n’est pas nécessaire de les réfrigérer à domicile. En revanche, si vous choisissez de les conserver au froid, il est conseillé de les consommer rapidement après leur sortie du réfrigérateur pour éviter les variations de température.

Combien de temps peut-on garder des œufs durs ?

Les œufs durs sont une option pratique pour de nombreuses recettes, notamment les salades estivales. Leur conservation dépend toutefois de leur état :

Avec la coquille : ils peuvent être conservés jusqu’à 4 jours au réfrigérateur, la coquille jouant un rôle protecteur contre les bactéries.

: ils peuvent être conservés jusqu’à au réfrigérateur, la coquille jouant un rôle protecteur contre les bactéries. Écalés : ils ne doivent pas être gardés plus de 2 jours, car ils sont alors plus exposés aux contaminations.

En respectant ces précautions de conservation, vous limitez les risques sanitaires tout en garantissant la fraîcheur et la qualité de vos œufs.

Source : www.pleinevie.fr