❣️Les 7 meilleurs aliments qui débouchent naturellement les artères et préviennent les crises cardiaques

Une alimentation riche en malbouffe et en sucre peut être néfaste pour votre santé cardiovasculaire. L’accumulation de cholestérol dans vos artères exerce une pression inutile sur votre cœur et augmente considérablement le risque de complications. Au lieu de compter uniquement sur les médicaments prescrits, découvrez comment certains aliments peuvent naturellement contribuer à prévenir et à déboucher vos artères.

L’athérosclérose désigne le durcissement des artères causé par l’accumulation de plaque. Cette plaque est essentiellement composée de cholestérol, de substances grasses, de déchets cellulaires, de calcium et de fibrine, une protéine sanguine qui participe à la coagulation. Lorsque la plaque obstrue vos artères, vous risquez de faire une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

La bonne nouvelle, c’est que l’athérosclérose est évitable, voire réversible dans certains cas. Voici sept aliments qui peuvent non seulement prévenir l’accumulation de plaque artérielle, mais aussi déboucher vos artères.

L’ail : un superaliment pour le cœur

L’ail est lié au traitement ou à la prévention d’au moins 220 affections différentes. Concernant les maladies cardiovasculaires, qui sont la principale cause de décès dans les pays industrialisés, l’ail se révèle particulièrement efficace. Des études montrent en effet que cet aliment piquant peut réduire le risque d’accident vasculaire cérébral de plus de 50 %.

Les études récentes confirment également que l’ail permet de réduire modestement la tension artérielle, notamment dans le cas d’une hypertension légère, grâce à des mécanismes tels que l’augmentation de la production d’oxyde nitrique et ses effets antioxydants.

La grenade : un fruit maître dans l’élimination de la plaque

Bien que tout le monde n’apprécie pas son goût légèrement acidulé et sucré, la grenade est un fruit qui excelle dans l’élimination de l’accumulation de plaque. Riche en polyphénols, notamment en tanins et en anthocyanes, la consommation de jus de grenade permettrait de réduire la plaque artérielle de 30 % selon certaines études.

La grenade abaisse également la tension artérielle et augmente le statut antioxydant total de 130 %. Une méta-analyse récente confirme que le jus de grenade réduit la pression artérielle systolique de 5,02 mmHg, avec des effets dose-dépendants jusqu’à 300 ml par jour.

Le kimchi : un légume fermenté aux propriétés remarquables

Il ne fait aucun doute que les aliments fermentés sont bénéfiques pour la digestion et la santé en général. Ils contiennent en effet de nombreux probiotiques qui favorisent un intestin en bonne santé, ce qui contribue grandement à la santé globale.

En ce qui concerne la santé cardiaque et l’athérosclérose, le kimchi, un plat traditionnel coréen à base de chou fermenté, est l’aliment idéal pour ralentir l’accumulation de plaque artérielle. Une étude a révélé que le kimchi était plus efficace qu’une statine populaire pour prévenir l’accumulation de plaque et réduire le cholestérol LDL.

Le nombre élevé de probiotiques qu’il contient aide également à éliminer toutes les toxines et les produits chimiques nocifs de l’intestin. Ces bonnes bactéries ont été démontrées dans d’innombrables études pour prévenir et traiter les symptômes de plus de 200 maladies différentes.

Les graines de sésame : de petites graines aux grands bienfaits

Cette petite graine au goût caractéristique est une source de vitamines et de minéraux, notamment de cuivre et de manganèse. Elle contient également une dose saine de fer, de phosphore, de calcium, de magnésium, de vitamine B1, de zinc, de molybdène, de sélénium, ainsi que des fibres.

Les bienfaits du sésame pour le cœur proviennent de deux substances remarquables : la sésamine et la sésamoline. Ces lignanes possèdent également de puissantes propriétés hypocholestérolémiantes qui peuvent aider à prévenir l’hypertension artérielle et augmenter les niveaux de vitamine E dans les tissus.

Les recherches montrent que l’ingestion d’huile de graines de sésame chaque jour pendant 45 jours peut naturellement réduire votre tension artérielle. Une autre étude confirme que l’huile de sésame peut prévenir l’athérosclérose.

Le curcuma : l’épice miracle pour la santé cardiaque

En ce qui concerne les épices favorisant la santé cardiaque, il n’y a pas mieux que le curcuma. L’ingrédient actif de cette épice jaune vif est la curcumine, un polyphénol extrêmement puissant.

Si un ingrédient « miracle » existait, ce serait le curcuma. Des dizaines d’études montrent clairement l’efficacité de cette épice pour la santé cardiaque. Une étude a démontré comment le curcuma pouvait prévenir les dommages artériels normalement associés aux blocages.

D’autres recherches montrent qu’une dose quotidienne de curcumine peut améliorer significativement l’état fonctionnel de vos vaisseaux sanguins en seulement deux mois. Les chercheurs concluent que la prise de curcumine est une habitude simple qui diminue le risque de maladies cardiovasculaires.

Les vitamines B : des alliées pour des artères saines

Les vitamines B comprennent : – la thiamine (B1) ;

– la riboflavine (B2) ;

– la niacine (B3) ;

– l’acide pantothénique (B5) ;

– la pyridoxine (B6) ;

– la biotine (B7) ;

– la cobalamine (B12) ;

– l’acide folique.

Récemment, des chercheurs ont découvert qu’un acide aminé naturel, l’homocystéine, jouait un rôle crucial dans les maladies cardiaques. Des taux élevés d’homocystéine dans le sang peuvent endommager les artères et favoriser la coagulation sanguine. Cela augmente le risque de blocage des vaisseaux sanguins et vous rend plus susceptible de développer des maladies cardiaques.

Heureusement, les scientifiques ont également découvert que trois vitamines B, l’acide folique, la vitamine B12 et la vitamine B6, sont de puissants combattants contre les maladies cardiaques. Une étude a montré qu’une prise quotidienne de 2,5 mg d’acide folique, 25 mg de vitamine B6 et 0,5 mg de vitamine B12 pendant un an permettait de réduire avec succès les niveaux d’homocystéine et de diminuer l’épaisseur des artères.

Les meilleures sources alimentaires de vitamines B sont le saumon, la truite, les légumes verts à feuilles comme les épinards, le foie, les abats, les œufs, le bœuf, les huîtres, les palourdes, les moules, les légumineuses comme les haricots et les pois et le poulet.

La L-arginine : l’acide aminé protecteur

Le dernier remède naturel puissant pour inverser les artères obstruées est l’acide aminé L-arginine. Selon les études, la L-arginine serait capable de prévenir l’épaississement artériel jusqu’à 24 %.

Cet acide aminé puissant présente également d’autres bienfaits importants pour la santé, comme la capacité de combattre l’inflammation, facteur important dans les maladies cardiaques. Elle réduit également le risque d’artériosclérose et de crise cardiaque, répare les vaisseaux sanguins, combat l’insuffisance cardiaque congestive et la maladie coronarienne, et aide à réduire l’hypertension artérielle.

Les meilleures sources alimentaires de L-arginine sont la dinde, le filet de porc, le poulet, les graines de courge, les arachides, la spiruline, les pois chiches et les lentilles.

Ces aliments ne représentent qu’une infime partie des substances naturelles remarquables que la nature met à notre disposition pour réduire nos risques cardiovasculaires. Il existe en réalité près de 300 substances naturelles qui sont bonnes pour la santé cardiaque. Les médicaments ne sont pas toujours la solution. Une alimentation saine, beaucoup d’exercice et les médecines naturelles peuvent grandement contribuer à maintenir votre cœur en bonne santé pendant des années.

