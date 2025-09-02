36 aliments dangereux que RFK Jr vient d’interdire

Robert F. Kennedy Jr., en tant que secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, a lancé une campagne révolutionnaire appelée « Make America Healthy Again » qui vise à interdire 36 aliments populaires contenant des additifs toxiques. Cette réforme majeure du système alimentaire américain cible en priorité les colorants alimentaires synthétiques et les additifs déjà interdits en Europe depuis des années.

Les neuf additifs officiellement interdits ou en cours d’élimination

La première vague d’interdictions, effective d’ici fin 2026, concerne neuf colorants alimentaires synthétiques liés à l’hyperactivité chez les enfants et à des effets potentiellement cancérigènes :

Rouge n°3

Rouge citrus n°2

Orange B

Rouge 40

Jaune 5

Jaune 6

Bleu 1

Bleu 2

Vert 3

Aliments contenant les colorants rouges 3 et 40

Ces colorants se cachent dans de nombreux produits du quotidien : Skittles, Lucky Charms, Pop-Tarts aux fraises et cerises, rouleaux de fruits, Gatorade rouge, gelée et cerises marasques.

Produits avec les colorants jaunes 5 et 6

On les retrouve dans les Cheetos, Doritos, macaronis au fromage Kraft, Mountain Dew, Fruit Loops, Twinkies et assaisonnements pour ramen instantanés.

Aliments contenant les colorants bleus 1 et 2

Ces colorants sont présents dans le Gatorade Frost, les M&M’s bleus, Kool-Aid, bâtonnets glacés et sucettes Ring Pops.

Autres colorants interdits

Le vert 3 se trouve dans les chewing-gums à la menthe, la gelée au citron vert, les bâtonnets glacés verts, biscuits et gâteaux glacés. Le rouge citrus n°2 colore la peau des oranges de Floride, tandis que l’orange B est utilisé dans les boyaux de saucisses.

Les prochains additifs sur la liste d’interdiction

Plusieurs autres substances sont actuellement sous examen pour de futures interdictions :

Le dioxyde de titane se trouve dans le lait écrémé, chewing-gum Trident, beignets glacés, crèmes à café et vinaigrettes industrielles.

L’huile végétale bromée (BVO) est présente dans Mountain Dew, Fanta citrus, anciennes formules de Gatorade et Fresca citrus.

Le bromate de potassium est utilisé dans les pains et petits pains industriels, pâtes à pizza congelées et bagels commerciaux.

Le propylparabène se cache dans les tortillas emballées, gâteaux allégés, glaçages et desserts de longue conservation.

Le glyphosate : un herbicide dans notre alimentation

Le glyphosate, également connu sous le nom de Roundup, contamine les produits à base de blé, l’avoine, le soja et le maïs. Même de nombreux cafés contiennent cette substance que RFK Jr. souhaite interdire en raison des risques de cancer qu’elle présente.

Le sirop de maïs à haute teneur en fructose : poison pour les mitochondries

Ce sirop constitue un véritable poison mitochondrial. Les mitochondries, véritables batteries énergétiques de nos cellules, sont essentielles pour la production d’énergie et la combustion des graisses. Leur dysfonctionnement est lié à de nombreuses maladies : troubles de l’attention, TDAH, cancer, maladies cardiaques, diabète, affections auto-immunes et troubles thyroïdiens.

Le sirop de maïs à haute teneur en fructose provoque une maladie du foie gras non alcoolique, une épidémie touchant malheureusement aussi bien les adultes que les enfants. 90% de ce sirop est traité par le foie, et sa surconsommation empêche cet organe vital de brûler les graisses et de détoxifier efficacement.

On trouve ce sirop dans les sodas, sauces barbecue, ketchup, barres chocolatées et gâteaux industriels.

Les huiles de graines : les huit huiles à éviter absolument

Ces huiles, également appelées huiles végétales, créent un stress oxydatif comparable au brunissement d’une pomme croquée. Une étude du Dr Martin Grudfeld a démontré qu’une frite cuite dans ces huiles équivaut à une cigarette fumée en termes d’aldéhydes cancérigènes produits.

Ces huiles s’intègrent dans nos cellules en quelques heures et y restent pendant des années. Leur demi-vie de 680 jours signifie que même après arrêt de consommation, la moitié reste présente deux ans plus tard, créant une inflammation chronique.

Les huit huiles problématiques sont : l’huile de canola, de maïs, de coton, de tournesol, de soja, de carthame, de son de riz et de pépins de raisin. Dr Kate Shanahan les surnomme « les huit détestables ».

Présentes dans 80% de notre approvisionnement alimentaire, on les trouve dans les chips, crackers, vinaigrettes et tous les aliments frits en restauration.

Les aliments ultra-transformés : une forme de génocide

Kennedy qualifie ces aliments ultra-transformés de « génocide », particulièrement dans les communautés amérindiennes. Il souhaite les bannir des programmes gouvernementaux et des cantines scolaires.

Un système de santé défaillant par conception

Les États-Unis, pays le plus riche du monde, se classent au 37e rang mondial en matière de santé. Le pays dépense 4 600 milliards de dollars annuellement en soins de santé – ce qui représenterait le quatrième PIB mondial – pourtant la population n’a jamais été aussi malade.

Un quart de ces dépenses concerne le diabète, principalement de type 2, une maladie métabolique 100% évitable et réversible. Le système fonctionne comme un modèle d’abonnement parfait : les aliments transformés bon marché créent des symptômes, qui mènent chez le médecin, qui prescrit des médicaments à récupérer en pharmacie.

L’exemple italien

L’Italie, qui a interdit de nombreux additifs chimiques en 2016, affiche une espérance de vie supérieure aux États-Unis, avec moins d’obésité, de maladies et de diabète. Pourtant, les Italiens ne fréquentent pas davantage les salles de sport – ils en ont même beaucoup moins.

Recommandations

Privilégiez les aliments à ingrédient unique sans liste d’additifs imprononçables. La liste « Clean 15 » identifie les aliments les moins contaminés même non biologiques : avocats, maïs doux, ananas, oignons, papayes, petits pois congelés, asperges, champignons, patates douces, mangues, pastèque, melon charentais, kiwi, melon jaune et carottes.

À l’inverse, la « Dirty Dozen » liste les produits à consommer uniquement biologiques : fraises, épinards, raisins, pommes, cerises, chou frisé, moutarde, pêches, poires, nectarines, myrtilles, poivrons et haricots verts.

Cette réforme alimentaire sans précédent pourrait transformer durablement la santé publique américaine, même si les changements s’étaleront jusqu’en 2026.

Source : Ben Azadi