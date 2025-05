COVID-19 : le Dr Jordan Vaughn alerte sur les risques des vaccins à ARNm et la gestion de la crise

Un médecin de terrain face à la pandémie

Le Dr Jordan Vaughn, interniste américain expérimenté, a dirigé plusieurs cliniques et encadré le suivi de centaines de milliers de patients. Quand la pandémie de COVID-19 a éclaté, il s’est rapidement retrouvé confronté à des cas graves et à l’incertitude, aussi bien pour ses patients que pour ses employés. Il explique que, dès le printemps et l’été 2020, il a constaté que la maladie n’était pas une simple infection respiratoire comme on le pensait, mais un problème vasculaire touchant les poumons et tout le système vasculaire. Cette découverte a radicalement changé sa façon d’aborder la maladie et de la traiter, en privilégiant les solutions contre les troubles de la coagulation.

Le choix du vaccin à ARNm : une prise de risque inédite

Interrogé sur la campagne vaccinale, le Dr Vaughn se montre très critique envers la technologie à ARNm. Selon lui, contrairement aux vaccins classiques qui exposent le corps à une protéine étrangère inoffensive, les vaccins à ARNm ordonnent à l’organisme de fabriquer la protéine spike, reconnue comme la partie la plus pathogène du virus, et cela pour une durée et une quantité impossibles à contrôler. Il pointe du doigt le manque de recul, le flou sur la distribution du vaccin dans l’organisme, et le fait que des études récentes démontrent que la protéine spike circule et atteint des organes sensibles comme le cœur, le foie ou les ovaires, contrairement à ce qui était affirmé au début.

Effets secondaires graves : des signaux minimisés

Le Dr Vaughn met en avant les signaux inquiétants observés dans la population vaccinée, en particulier chez les enfants et les jeunes adultes. Il cite une méta-analyse sur 400 000 enfants montrant une augmentation de 2 % des maladies auto-immunes après la vaccination, ce qui représenterait environ 8 000 cas supplémentaires. Il s’interroge sur la pertinence de vacciner massivement des enfants, alors même que le bénéfice de la vaccination COVID-19 pour eux est quasiment nul.

Parmi les complications les plus préoccupantes, il insiste sur la myocardite, une inflammation du muscle cardiaque. D’après lui, « lorsque le muscle cardiaque d’un adolescent est attaqué, le dommage est irréversible car ce muscle ne se régénère pas. Même si les symptômes s’atténuent, les séquelles persistent à vie ». Il reproche aux autorités de santé d’avoir tardé à communiquer sur ce risque, préférant modifier discrètement leurs sites internet plutôt que d’alerter les professionnels de santé. Il révèle aussi que les systèmes de surveillance comme V-safe posaient aux patients des questions très superficielles, sans jamais interroger explicitement sur la présence de symptômes cardiaques ou respiratoires.

Une culture médicale verrouillée et peu transparente

Le Dr Vaughn dénonce une culture médicale américaine trop hiérarchisée, où il est mal vu de contester la parole officielle. Pour lui, la science doit servir à informer et non à imposer un dogme. Il rappelle que l’absence de débat et de remise en question a déjà mené à des impasses dans d’autres domaines médicaux, comme la maladie d’Alzheimer.

Des troubles de la coagulation sous-estimés

Le médecin attire également l’attention sur l’augmentation des troubles de la coagulation, parfois observés chez des personnes jeunes et en bonne santé. Il explique que la protéine spike favorise la formation de micro-caillots dans les petits vaisseaux sanguins, ce qui expliquerait de nombreux symptômes persistants aussi bien après le COVID qu’après la vaccination.

Appel à plus de transparence et d’ouverture

Pour le Dr Vaughn, la crise COVID-19 doit servir de leçon. Il appelle à plus de transparence dans la gestion de la santé publique, à l’écoute des médecins de terrain, et à une réévaluation du rapport bénéfice-risque des campagnes vaccinales. Il estime qu’il ne faut pas sacrifier l’intérêt des patients sur l’autel des décisions institutionnelles ou des intérêts politiques.

Sources:

Doctor reveals undisclosed risks of COVID-19 vaccine

Biden officials knew of deadly COVID vax health risks, did not warn public: report