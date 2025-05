De chanteuse à lanceuse d’alerte : Soirée hommage à Claire Séverac !

Mercredi 9 avril 2025 aurait marqué le 77e anniversaire de Claire Séverac. À cette occasion, une émission spéciale lui a été dédiée, réunissant plusieurs invités l’ayant connue intimement : Jean-Philippe Carrère, Claire Henrion et Pierre Hillard. De ses débuts d’artiste à son engagement en tant que lanceuse d’alerte, cette soirée a permis de retracer le parcours exceptionnel d’une femme dont la voix, qu’elle soit chantée ou engagée, a marqué les esprits.

Une voix d’abord artistique

Claire Séverac fut tout d’abord une chanteuse talentueuse dans les années 1970 et 1980. Parmi les morceaux diffusés durant l’émission, on retrouve « Faut toujours y croire » de 1979, où sa voix puissante et chargée d’émotion résonne encore. Un autre titre, « Amoureux sans bagage », enregistré en 1985 avec David Soul – son compagnon durant plus de 12 ans – illustre cette période musicale de sa vie, empreinte de poésie et d’authenticité. Cette carrière artistique, souvent méconnue, fut l’introduction à une autre forme d’expression plus radicale : l’alerte.

L’éveil d’une conscience

L’animateur de la soirée, Nicolas Bouvier, souligne son propre éveil grâce à Claire Séverac et Meta TV, vers 2014-2015. Cette prise de conscience, partagée par de nombreux autres intervenants, montre combien Claire fut un déclencheur pour toute une génération de chercheurs de vérité. Jean-Philippe Carrère raconte comment, après avoir lu son livre La coupe est pleine coécrit avec Sylvie Simon, il a entamé quinze années de recherches scientifiques. Il évoque aussi leur rencontre en 2015 autour de La guerre secrète contre les peuples, moment où Claire l’a introduit à plusieurs cercles d’activistes, dont l’association ALIS (Association Liberté Information Santé).

L’ouvrage phare : La guerre secrète contre les peuples

Publié en 2015, La guerre secrète contre les peuples représente le sommet de l’engagement de Claire. Pierre Hillard, qui en a rédigé la préface, se souvient de leur première rencontre à Bruxelles et des longues discussions qu’ils ont partagées. Il souligne combien cet ouvrage l’a sidéré par la richesse et la précision de son contenu. Selon lui, Claire avait parfaitement perçu que le mondialisme n’était pas qu’une affaire politique ou économique, mais qu’il impliquait un sacrifice humain, une attaque systémique contre l’être humain lui-même.

Claire Henrion, de son côté, témoigne de leur première conversation téléphonique en 2014, au cours de laquelle elle lui avait partagé l’ossature de ce qui deviendrait le livre. À sa lecture, elle avait eu le sentiment que Claire avait mis par écrit toutes ses pensées. Leur collaboration et leur proximité se sont intensifiées jusqu’à la fin de la vie de Claire, qu’elle estime avoir été empoisonnée à partir de juin 2016. Elle évoque sans détour son intuition d’astrologue et une détérioration rapide de sa santé.

Une lanceuse d’alerte multidisciplinaire

Claire Séverac ne s’est pas limitée à un seul domaine d’alerte. Elle a abordé la santé, la malbouffe, la géo-ingénierie, les vaccins, les OGM, les effets des ondes électromagnétiques et les réseaux d’influence à l’échelle mondiale. Dans une émission radio avec Jean-Claude Carton, elle affirme : « On est des estomacs et des portemonnaies. Les labos ne créent pas des médicaments pour soigner les maladies, ils créent des maladies pour vendre des médicaments. »

Elle évoque également les expérimentations menées durant la Seconde Guerre mondiale par IG Farben, et souligne que certaines figures clés de ce cartel, comme Fritz Ter Meer, sont ensuite devenues des figures influentes de l’industrie pharmaceutique d’après-guerre. Elle dénonce le rôle du Codex Alimentarius, qu’elle présente comme un outil de monopole des multinationales sur la santé.

Dans un extrait de son passage à Meta TV en 2014, Claire Séverac aborde la corruption des agences sanitaires : « L’agence de sécurité du médicament est financée à 83 % par les laboratoires. On ne peut pas être juge et partie. »

Contre l’oubli et la censure

L’émission rend également hommage à d’autres figures engagées disparues prématurément : Serge Monast, Stéphane Blet, Emmanuel Ratier, Sylvie Simon, Coluche, Daniel Balavoine, et Tepa de Meta TV. Tous sont cités comme des résistants à un système perçu comme oppressant. Les invités expriment leurs doutes sur les décès soudains de nombreuses figures engagées, à l’instar de Claire Séverac elle-même, morte à 68 ans seulement.

Enfin, plusieurs extraits vidéo mettent en lumière les thèmes chers à Claire : la dénonciation du lobby pharmaceutique, l’alerte sur les aliments modifiés, l’empoisonnement silencieux des populations par l’environnement et la perte progressive de souveraineté des peuples. Avec des mots simples mais percutants, elle disait : « Si vraiment tout est clair, pourquoi est-ce qu’on nous ment ? »

Cette émission hommage rappelle combien Claire Séverac fut une figure lucide, tenace, parfois dérangeante, mais toujours sincère. Une femme qui, après avoir enchanté par sa voix, a éveillé par ses mots.

Source : Nicolas BOUVIER