Deux aliments causent le cancer (choquant !)

En tant que survivant du cancer, vous avez probablement entendu dire partout que le sucre provoquait le cancer, que les produits laitiers étaient dangereux ou que la consommation de viande risquait de faire revenir la maladie. Mais la vérité, c’est que lorsqu’on examine les preuves scientifiques, seuls deux aliments ont été clairement et constamment associés à un risque accru de cancer.

Cette information est cruciale, car les survivants du cancer méritent des informations fiables, et non du sensationnalisme ou de la désinformation. Vous avez déjà assez traversé d’épreuves. Vous avez besoin de clarté et de confiance pour savoir quels aliments vous aideront à guérir et lesquels travaillent contre vous en silence.

Les idées fausses sur l’alimentation et le cancer

Il y a beaucoup de bruit autour de l’alimentation et du cancer. Avant de révéler les deux seuls aliments scientifiquement prouvés comme augmentant le risque de cancer, clarifions certaines idées reçues.

Le sucre : il est vrai que les cellules cancéreuses utilisent le glucose comme source d’énergie, mais c’est également le cas de toutes les cellules de notre corps. Supprimer complètement le sucre de votre alimentation ne servirait donc à rien, car les cellules cancéreuses trouveraient alors une autre source d’énergie. Ce qui compte bien plus, c’est votre alimentation dans son ensemble et l’équilibre de votre glycémie. Les aliments entiers contenant du sucre, comme les fruits, ne sont pas à proscrire.

Le soja : cette crainte effraie beaucoup de femmes, surtout les survivantes du cancer du sein. Le soja contient des phytoestrogènes, des composés similaires à l’œstrogène, mais différents. Consommer des phytoestrogènes n’augmente pas les niveaux d’œstrogènes dans votre corps. D’ailleurs, la plupart des recherches récentes ont montré que la consommation de phytoestrogènes réduisait en réalité le risque de récidive du cancer du sein, même en cas de cancer hormono-positif.

La viande animale : la viande rouge non transformée et consommée avec modération n’augmente pas le risque de cancer. Les viandes transformées présentent un risque bien plus élevé. La clé réside dans deux éléments : la façon dont la viande est préparée et la fréquence à laquelle vous en consommez.

Premier aliment : les viandes transformées

Les viandes transformées ne sont pas des viandes ordinaires. Elles sont altérées, séchées ou fumées afin de prolonger leur durée de conservation ou d’en rehausser la saveur. Il s’agit notamment de charcuterie, de saucisses, de bacon, de hot-dogs ou de bœuf séché.

Les études épidémiologiques à grande échelle ont établi un lien clair entre la consommation importante de viandes transformées et l’augmentation du risque de cancer, notamment de cancer du sein, colorectal et pulmonaire. Une consommation quotidienne de 50 grammes de viande transformée augmente le risque de cancer de 18 %. Cinquante grammes, c’est l’équivalent de deux tranches de bacon ou d’un sandwich à la charcuterie consommés chaque jour au déjeuner.

Ces viandes contiennent souvent des conservateurs, comme les nitrates. Bien que ces additifs permettent de prolonger la durée de conservation, d’améliorer la couleur et la saveur, ils peuvent aussi produire dans l’organisme un composé qui endommage l’ADN cellulaire, favorisant ainsi le développement du cancer.

Même lorsque les produits sont étiquetés « sans nitrates », la plupart contiennent encore des nitrates naturels ou d’autres types de conservateurs présentant un risque similaire. Ces viandes transformées « sans nitrates » se comportent de la même façon dans votre corps.

Il est donc recommandé d’éviter les viandes transformées dans votre alimentation quotidienne. Ne les gardez pas chez vous par défaut. Si vous souhaitez manger du bacon de temps en temps, lors d’un brunch au restaurant par exemple, faites-le sans culpabilité, mais considérez-le comme une exception et non comme une habitude.

Deuxième aliment : l’alcool

L’alcool est classé dans le groupe 1 des cancérogènes, ce qui le place dans la même catégorie que le tabac. Il augmente le risque de sept types de cancer différents, notamment ceux du sein, du côlon et du rectum, de l’œsophage, du foie, de la bouche et de la gorge.

Les données scientifiques montrent qu’un verre par jour augmente le risque de cancer d’environ 9 %. Trois verres par semaine, soit un verre tous les deux jours, augmenteraient ce risque d’environ 4 %. Cela inclut même un verre de vin rouge.

L’idée reçue selon laquelle le vin rouge serait plus sain que d’autres types d’alcool est fausse. Tout alcool est toxique pour l’organisme. Les antioxydants présents dans l’alcool, comme ceux du vin rouge, peuvent facilement être obtenus à partir d’aliments tels que les baies ou les raisins.

Lorsqu’on examine les données de grandes populations — des centaines de milliers de personnes — et qu’on recherche des modèles entre leurs habitudes et l’apparition de cancers, on constate que la consommation d’alcool est associée à un risque accru de cancer.

Se concentrer sur l’essentiel

Seules deux catégories d’aliments sont réellement liées au cancer : les viandes transformées et l’alcool. Tout le reste — produits laitiers, soja, viande, gluten — n’est pas lié de manière claire à l’augmentation du risque de cancer.

Votre énergie serait mieux utilisée à examiner votre alimentation dans son ensemble et à vous assurer qu’elle contribue à réduire votre risque de cancer. Si nous tombons dans le piège d’éliminer ou de restreindre de larges groupes d’aliments, c’est par peur et non par stratégie.

Vous pouvez tout à fait mener une vie joyeuse, qui inclut de bons aliments, tout en réduisant votre risque de cancer. L’objectif est de manger en connaissance de cause, avec intention, et de laisser tomber la culpabilité.

Source : Dr. Amy – Cancer Researcher & Cancer Survivor