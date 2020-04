Comment vous protéger contre le COVID-19 : Soutenir votre système immunitaire au moment où vous en avez le plus besoin

Comment soutenir votre système immunitaire : N’oubliez pas, la nourriture doit être votre médicament !

● Mangez des aliments complets, un régime à forte densité nutritionnelle. Notre système immunitaire dépend des aliments entiers à forte densité nutritionnelle pour bien fonctionner. Dans les pays en voie de développement, les décès dus aux infections ne sont souvent pas dus à l’infection elle-même, mais à l’incapacité de l’organisme à la combattre en raison de carences en nutriments. Étant donné que plus de 90 % des occidentaux sont carencés en un ou plusieurs nutriments à la dose minimale pour prévenir les maladies carentielles comme le scorbut et le rachitisme, nous devons tous nous concentrer sur l’amélioration de la qualité de notre alimentation. Étant donné que les diabétiques sont plus susceptibles de mourir du COVID-19 et qu’un Américain sur deux est prédiabétique ou diabétique, c’est une excellente occasion de réduire le sucre et l’amidon qui inhibent le système immunitaire.

● Supprimez le sucre et les amidons raffinés. Le moment n’a jamais été aussi propice pour une cure de désintoxication du sucre et de la malbouffe. Des études ont montré que les sucres raffinés peuvent inhiber votre système immunitaire pendant des heures après leur ingestion. En limitant l’amidon et le sucre, vous aiderez votre système immunitaire à mieux fonctionner et votre santé générale s’améliorera. Pour vous aider à vous désintoxiquer du sucre et de l’amidon et à remettre votre corps dans un état sain, le Dr. Hyman a créé un programme que vous pouvez consulter ici.

● Veillez à un apport protéique suffisant. Si la plupart des occidentaux consomment des quantités adéquates de protéines, certains n’en consomment pas assez, comme les personnes âgées et les végétaliens. Les protéines sont essentielles à la fonction immunitaire et la malnutrition protéique est un facteur de risque important de décès par infection. Mangez environ 1 gramme/kg de protéines par jour, soit environ deux portions de 115 grammes de protéines animales biologiques. Les protéines d’origine végétale (légumineuses, noix/graines) sont suffisantes si elles sont consommées en quantité suffisante.

● Ajoutez de l’ail, des oignons, du gingembre et beaucoup d’épices (origan, curcuma, romarin) à vos repas ! Ajoutez-les à vos soupes et plats de légumes, ainsi qu’aux haricots et aux sauces. L’ail et les oignons offrent un large spectre de propriétés antimicrobiennes.

● Mangez plusieurs portions de fruits et légumes colorés, riches en vitamines C et A et en phytonutriments qui soutiennent le système immunitaire. Choisissez davantage de légumes à feuilles vertes, de légumes crucifères (brocolis, choux de Bruxelles et choux-fleurs), de poivrons, de patates douces et de courges. Visez 2 portions de fruits et 8 portions de légumes ! Une portion correspond à une demi-tasse.

● Mangez des aliments probiotiques fermentés pour soutenir votre microbiome et votre immunité. Mangez de la choucroute, du kimchi, du natto, du miso, du tempeh, du kéfir. Ils se conservent également bien. Mangez également des aliments prébiotiques tels que les asperges, les artichauts, les topinambours, les feuilles de pissenlit, les poireaux, les oignons, l’ail, les bananes, les pommes, le jicama, les graines de lin et les algues marines.

● Buvez beaucoup de liquides, surtout des liquides chauds. Une consommation adéquate de liquides soutient toutes les fonctions de votre corps, y compris le système immunitaire. Préparez des soupes et des bouillons (il est toujours préférable de partir de zéro avec des légumes frais) et consommez-les tout au long de la semaine. Buvez des tisanes comme la tisane au gingembre et au curcuma. Gardez toujours une bouteille d’eau filtrée avec vous. Évitez les jus de fruits concentrés et les boissons sucrées, car la teneur en sucre est nocive pour le système immunitaire.

● Dormez suffisamment ! Nous savons tous que le sommeil restaure et guérit le corps. Sans un sommeil suffisant, une fonction immunitaire optimale est pratiquement impossible ! Adoptez un meilleur rythme et mettez-vous au lit plus tôt. Essayez de dormir sept à huit heures par nuit. Il est également très utile d’intégrer diverses techniques de relaxation et de respiration tout au long de la journée pour aider à gérer le stress et permettre à l’esprit de se reposer !

● Faites régulièrement de l’exercice. Un exercice léger à modéré (pendant environ 30 à 45 minutes) aide à renforcer le système immunitaire. Évitez les efforts excessifs, par exemple en vous entraînant pour des épreuves d’endurance lorsque vous vous sentez épuisé. Cela diminuera vos défenses immunitaires. Si vous pouvez faire de l’exercice à l’extérieur dans des zones moins peuplées, tant mieux. Sinon, trouvez des séances d’entraînement et des cours de yoga en ligne. Essayez cet entraînement de 7 minutes.

● Pratiquez la méditation et le yoga. Les données sont claires. L’augmentation du niveau de stress augmente la susceptibilité aux infections virales. Dans une étude, des volontaires se sont fait injecter des virus du rhume dans leurs voies nasales. Seuls ceux qui ont obtenu un score élevé au questionnaire sur le stress ont succombé. Il est temps d’apprendre la méditation, de redoubler d’efforts, de faire du yoga, de prendre des bains chauds, de respirer profondément et de pratiquer des massages à domicile avec vos proches.

● Commencez un jardin. Si vous vivez dans une zone avec une pelouse ou un accès à la terre, faites pousser une partie de votre propre nourriture. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les jardins de la victoire ont produit 40 % de la nourriture en Amérique.

● Restez en contact. Être en contact étroit avec ceux que vous aimez est essentiel pour votre santé mentale et émotionnelle. Dieu merci, FaceTime et Zoom ont des dîners virtuels.

● Sortez. Faites des promenades, prenez l’air, mais soyez prudents.

Comment se supplémenter pour la fonction immunitaire

La frénésie du coronavirus entraîne un nombre croissant d’allégations de santé et de promotions de compléments. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas et beaucoup de choses que nous savons. Il est important de ne pas en faire trop et d’être raisonnable.

Commençons par un aperçu des vitamines, minéraux et plantes médicinales dont vous avez besoin et pourquoi ils sont importants.

● Multivitamines/Minéraux : C’est la base de tout régime de soutien à la santé. C’est un bon moyen de couvrir les vitamines et minéraux de base dont votre corps a besoin pour ses fonctions quotidiennes. Si vous ne prenez pas une bonne multivitamine, vous devriez en prendre une et la conserver. Recherchez une multivitamine et un minéral à large spectre et de haute qualité.

● Vitamine D3 : Un taux adéquat de vitamine D est essentiel pour une fonction immunitaire optimale, ce qui ne peut être atteint sans une supplémentation pendant les mois d’hiver. Des études ont montré que les personnes souffrant d’une carence en vitamine D sont 11 fois plus susceptibles de contracter un rhume ou une grippe, tandis qu’une supplémentation en vitamine D peut réduire de 42 % les rhumes et les grippes. Il est préférable de faire vérifier vos niveaux de vitamine D 25-OH pour un dosage précis. Les taux sanguins doivent être supérieurs à 30 ng/ml, mais les taux optimaux sont probablement plus proches de 50 ng/ml pour la plupart. Beaucoup ont besoin de 5000 UI ou plus de vitamine D3 par jour en hiver. Commencez par 2000 UI pour les adultes, 1000 UI pour les enfants. Il existe un risque théorique d’excès de vitamine D dans le COVID-19, mais la prise de 1000 à 2000 UI est sans danger.

● Vitamine C tamponnée : Le rôle de la vitamine C dans le soutien du système immunitaire est connu depuis longtemps. Prenez 500 à 1000 mg tout au long de la journée avec les repas et les collations.

● Citrate de zinc : Vous pouvez prendre un supplément ou consommer davantage d’aliments riches en ce puissant nutriment de soutien immunitaire. Les fruits de mer, en particulier les huîtres, la viande rouge et les graines de courge sont les meilleures sources alimentaires. Prenez 30 mg par jour. Les pastilles de zinc peuvent également être utiles.

● Probiotiques : Une flore intestinale saine soutient un intestin sain, une barrière majeure contre les agents pathogènes et une partie intégrante du système immunitaire. Recherchez les marques qui proposent plusieurs espèces de bonnes bactéries et qui contiennent au moins 5 à 10 milliards d’organismes par gélule. Lactobacillus plantarum et les formes sporulées de Bacillus sont les meilleures pour l’immunité.

● Huile de poisson (huile de foie de morue arctique) : Ce vieux remède pour la santé et une immunité robuste est toujours d’actualité ! En plus des bonnes graisses, cette huile de foie de morue contient des vitamines A et D supplémentaires pour une protection immunitaire accrue.

● 1-3, 1-6 bêta-glucanes : Des recherches ont montré que ces composés régulent positivement la fonction du système immunitaire inné. Cette partie de votre système immunitaire est la première ligne de défense contre les virus et les bactéries. Elle aide les globules blancs à se fixer aux virus et aux bactéries et à les tuer.

Remarque : les patients atteints de maladies auto-immunes ne doivent pas prendre cela.

● Plantes antivirales naturelles : De nombreuses plantes médicinales ont des effets antimicrobiens à large spectre ou des effets de renforcement du système immunitaire. Les formules contiennent différents renforçateurs immunitaires tels que l’astragale, l’extrait de thé vert, l’andrographis et la monolaurine (provenant de la noix de coco).

● Extraits de champignons tels que le reishi, le maitake, le shiitake, le polypore versicolore et le cordyceps : Ils ont des propriétés de soutien du système immunitaire. Il est également utile de cuisiner avec des champignons médicinaux comme le shiitake.

● Compléments théoriquement bénéfiques. La façon dont ces produits agissent peut être bénéfique pour la prévention et le traitement. Parmi les ingrédients potentiellement bénéfiques, citons la quercétine, le resvératrol, la curcumine, le romarin, le ginseng asiatique, l’acide alpha-lipoïque, la mélatonine et la n-acétyl-cystéine.

Il n’est pas nécessaire de les prendre tous. Il suffit de commencer avec une multivitamine, de la vitamine D3, de la vitamine C, du zinc et de l’huile de poisson.

Si nous restons tous calmes, évitons la pandémie de la peur, suivons notre bon sens et prenons soin de nous-mêmes et de nos familles, nous pouvons surmonter cette situation et réduire considérablement la maladie et la mort. Mais nous devons nous rassembler (à au moins deux mètres l’un de l’autre !) en tant qu’êtres humains et en tant que société pour lutter contre cette pandémie.

Remarque : cet article n’a pas pour but de fournir des conseils médicaux et tout changement doit être fait en consultation avec votre prestataire de soins de santé.

Source: drhyman.com