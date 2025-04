Attention à cet aliment, il est aujourd’hui mis en cause dans l’apparition du cancer du pancréas ultra-mortel

La question de l’alimentation et de son impact sur la santé est aujourd’hui au cœur des préoccupations. Parmi les maladies les plus redoutées, le cancer du pancréas suscite une inquiétude croissante en raison de sa forte mortalité. Récemment, un médecin a identifié un aliment très commun comme étant fortement suspecté d’augmenter le risque de développer ce cancer ultra-agressif. Son nom ? La viande brûlée, et plus largement les produits soumis à des températures élevées ou riches en additifs chimiques.

La viande brûlée : un ennemi insoupçonné

Selon le Dr Sermed Mezher, très actif sur les réseaux sociaux, la viande brûlée est l’un des aliments les plus nocifs à consommer. « La viande brûlée contient des amines hétérocycliques ou des hydrocarbures aromatiques polycycliques, dont certaines études ont montré qu’ils causaient des dommages à l’ADN qui augmentent le risque de cancer », explique-t-il dans une vidéo devenue virale. Ces substances apparaissent lorsqu’une viande est exposée directement à une flamme nue, notamment lors des barbecues.

Des recherches scientifiques récentes, publiées dans le Journal of Food Processing and Preservation, confirment ce lien inquiétant entre viande brûlée et augmentation du risque de cancers, en particulier ceux de la prostate, du côlon et du pancréas. Ce dernier est l’un des plus redoutés : il est souvent diagnostiqué tardivement, présente peu de symptômes au départ, et affiche un taux de survie très faible.

Les glucides carbonisés et la formation d’acrylamide

Le danger ne se limite pas aux protéines animales. Les aliments riches en glucides, comme le pain ou les pommes de terre, peuvent eux aussi devenir dangereux lorsqu’ils sont cuits à des températures élevées, au point d’être partiellement carbonisés. Cela est dû à l’acrylamide, une molécule toxique formée lors de la réaction entre certains sucres et acides aminés présents dans les aliments.

L’acrylamide est classée parmi les substances potentiellement cancérigènes. Elle est particulièrement présente dans les produits frits, grillés ou trop cuits, comme les chips, les frites, ou encore les toasts noircis. Selon les experts, elle serait capable de provoquer des altérations de l’ADN et de favoriser le développement de cellules cancéreuses.

Les viandes transformées : un risque bien identifié

Le Dr Mezher ne se limite pas à la viande brûlée dans ses mises en garde. Il évoque également les viandes transformées — comme les saucisses, le bacon ou encore le jambon — qui figurent sur la liste des cancérigènes certains selon l’Organisation mondiale de la santé. Ces produits contiennent généralement des nitrites et nitrates utilisés comme conservateurs.

Dans le système digestif, ces additifs peuvent se transformer en composés N-nitroso, connus pour leur capacité à endommager les cellules qui tapissent les parois intestinales. Cette altération cellulaire augmente le risque de développer des tumeurs colorectales, dont l’incidence est en nette hausse chez les jeunes adultes.

L’alcool : un facteur aggravant souvent sous-estimé

Le troisième produit à éviter selon le Dr Mezher est l’alcool. « Il est associé à sept types de cancer car l’alcool est décomposé en un sous-produit toxique appelé acétaldéhyde, qui peut endommager l’ADN et inhiber la réparation cellulaire », précise-t-il. L’alcool est également impliqué dans les pathologies du foie et les maladies cardiovasculaires.

Une hausse inquiétante des cancers chez les jeunes adultes

Ces avertissements s’inscrivent dans un contexte de préoccupation croissante. En France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, les spécialistes constatent une augmentation des cas de cancers colorectaux chez les personnes de moins de 50 ans. Si les causes exactes restent à élucider, de nombreux experts soulignent le rôle de certains facteurs liés au mode de vie, en particulier une alimentation déséquilibrée, trop riche en produits transformés, en viandes grillées ou en alcool.

Sources:

www.dailymail.co.uk

onlinelibrary.wiley.com

www.doctissimo.fr