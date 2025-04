Un truc simple pour enlever les pesticides de vos fruits

De nombreux fruits et légumes contiennent des résidus de pesticides. Même si ces substances sont autorisées à faible dose, leur accumulation au fil du temps suscite de réelles inquiétudes pour la santé. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe une méthode simple, naturelle et validée par la science pour en éliminer une grande partie à la maison.

Le geste le plus efficace consiste à utiliser du bicarbonate de soude. Une étude publiée en 2017 dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a montré que faire tremper des pommes dans une solution composée de 1 % de bicarbonate (environ 1 cuillère à soupe pour 1 litre d’eau) pendant 15 minutes permettait d’éliminer jusqu’à 96 % de certains pesticides, comme le phosmet, et près de 80 % du thiabendazole.

Ce résultat s’explique par l’action alcaline du bicarbonate, qui fragilise certaines molécules chimiques, facilitant leur détachement. Après le trempage, il suffit de rincer abondamment à l’eau claire pour consommer vos fruits plus sereinement.

Important : cette méthode agit uniquement sur les pesticides présents à la surface. Ceux qui ont pénétré sous la peau, dans la chair du fruit, ne peuvent pas être éliminés par un lavage, quelle que soit la méthode utilisée. D’où l’intérêt d’opter pour des produits cultivés sans produits chimiques lorsque c’est possible.

Pour ceux qui souhaitent également réduire la présence de germes à la surface des fruits et légumes, une autre méthode naturelle consiste à utiliser du vinaigre blanc. Un trempage de 3 à 5 minutes dans une solution diluée (1 volume de vinaigre pour 3 volumes d’eau) peut aider à diminuer la charge microbienne, comme le montre cette étude publiée en 2022.

Ne les mélangez surtout pas ! Contrairement à une idée reçue, utiliser le bicarbonate et le vinaigre ensemble est contre-productif. Lorsqu’on les combine, une réaction chimique se produit : l’acidité du vinaigre neutralise l’alcalinité du bicarbonate. Résultat : leurs effets nettoyants s’annulent. L’effervescence qui en résulte n’est qu’un effet visuel, sans réel pouvoir nettoyant.

Et faut-il vraiment éliminer toutes les bactéries ? Pas nécessairement. De nombreuses bactéries naturellement présentes sur les fruits et légumes sont inoffensives, voire bénéfiques. À moins que les aliments ne soient souillés ou destinés à des personnes fragiles (bébés, femmes enceintes, personnes immunodéprimées), un simple rinçage à l’eau ou un trempage au bicarbonate est bien souvent suffisant.

Et si vous passiez au bio ? La meilleure solution reste encore de choisir des fruits et légumes issus de l’agriculture biologique. Une expérience menée en Suède a montré qu’une famille ayant consommé exclusivement des produits bio pendant deux semaines avait vu le niveau de pesticides dans son organisme chuter de manière spectaculaire. Manger bio, c’est aussi protéger l’environnement et soutenir une agriculture plus respectueuse de la vie.

En résumé, si vous ne pouvez pas toujours acheter bio, adoptez au moins ce réflexe simple et efficace : un bain de bicarbonate de soude. C’est un petit geste, mais un grand pas pour votre santé 🍏.