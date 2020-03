Ce chirurgien présente un régime de 2 semaines : un moyen sain et agréable de perdre du poids

Le Dr Oz propose un plan simple et rapide sur une durée de 2 semaines seulement pour retrouver votre poids idéal !

Ce que vous pouvez manger

Au réveil : Commencez la journée avec une tasse d’eau chaude et 1/2 citron

Le smoothie du petit-déjeuner : Utilisez cette recette: 2 càs de purée d’amande, 2 càs de graines de lin moulues, ½ tasse de fruits rouges, ½ banane, 1 tasse d’eau

Thé vert : De préférence bio

Protéines : Une portion de 170 grammes de viande (poulet, dinde ou poisson) par jour

Glucides : 1/2 tasse de riz brun cuit par jour (sinon, pas de glucides/féculents)

Lipides : Bonnes matières grasses avec modération (par exemple, huile d’olive et avocat)

Produits laitiers : 1 tasse de yaourt grec nature à 2% par jour (sinon pas de produits laitiers)

Légumes : Un nombre illimité de légumes à faible indice glycémique et une soupe détox (recette ici)

Collations : Houmous, quelques poignées de noix, fruits avec un index glycémique faible (liste ici)

Ce qu’il faut éliminer

Voici les choses à supprimer pendant le régime :

– Pas de blé ou autres céréales (sauf 1/2 tasse de riz brun)

– Pas d’édulcorants artificiels (y compris tous les sodas light)

– Pas de sucre blanc

– Pas d’alcool

– Pas de caféine (seulement du thé vert)

– Pas de produits laitiers (sauf le yaourt grec)

– Pas d’exercice supplémentaire

– Pas de repas entre 20 heures et 8 heures du matin.

Autres choses à faire

Pendant que vous suivez ce régime, assurez-vous de faire les choses suivantes chaque jour.

– Prenez un probiotique le matin.

– Prenez un bain détox tous les soirs (baignez-vous avec 2 tasses de sel d’Epsom et 1 tasse de bicarbonate de soude).

Mangez tous les légumes à faible indice glycémique que vous voulez

Dans ce régime, vous pouvez manger tous les légumes à faible indice glycémique que vous voulez. Ils vous aideront non seulement à rester rassasié, mais ils sont essentiels pour brûler les graisses. Lorsque vous remplacez les féculents et les aliments sucrés par des légumes à faible indice glycémique, votre corps peut brûler les réserves de glycogène et commencer à brûler les graisses.

Obtenez une liste de légumes à faible indice glycémique ici !

Source: www.doctoroz.com