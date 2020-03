C’est officiel : Manger du chocolat avec des noix de cajou permet de vivre plus longtemps

Manger du chocolat et boire du café ou du thé pourrait vous aider à vivre plus longtemps, selon les recherches.

Une étude a montré que le fait de se faire plaisir tout en prenant des suppléments de zinc active un composé qui ralentit le vieillissement. Cela inverse le « stress interne » qui s’accumule naturellement au fil des ans et qui a été lié à tout, du cancer à la maladie d’Alzheimer. Le zinc est un complément relativement sûr, même à fortes doses, et pourrait donc être pris régulièrement pour aider à ralentir le vieillissement, selon les chercheurs allemands.

Le chocolat, le vin, le café et le thé contiennent des polyphénols, des antioxydants qui aident à combattre les dommages causés aux cellules. Des chercheurs de l’université d’Erlangen-Nuremberg ont découvert en laboratoire que le zinc active un composé dans les polyphénols. Cette activation protège ensuite contre un gaz qui est produit comme déchet par les cellules, selon les recherches de la revue Nature Chemistry. Ce gaz peut endommager l’ADN d’une personne – le stress oxydatif – et on pense qu’il joue un rôle clé dans le processus de vieillissement. Il est également liée à l’inflammation qui peut alors provoquer des cancers et des maladies dégénératives comme la maladie d’Alzheimer.

Les polyphénols ne peuvent pas décomposer ce gaz nocif à eux seuls. Mais lorsqu’ils sont combinés avec le zinc, ils créent un « méga-complexe ». Ce complexe imite l’enzyme superoxyde dismutase naturelle qui détruit le gaz pour aider à protéger l’organisme de ses effets.

C’est la première fois où les effets de cette enzyme ont été copiés sans avoir recours aux propriétés chimiques de métaux tels que le fer ou le cuivre. Une exposition excessive à ces métaux peut provoquer à elle seule ce que l’on appelle un stress interne. Le zinc, par contre, est beaucoup moins toxique. Une trop grande quantité de fer a également été associée à des maladies du foie, au diabète et même à une insuffisance cardiaque, tandis qu’une trop grande quantité de cuivre peut provoquer de la fièvre, de l’anémie et de l’hypotension.

Le zinc peut cependant être toléré à des doses plus élevées, la surexposition ne provoquant que des nausées et une altération du goût. Les chercheurs suggèrent d’en prendre sous forme de supplément. Il est également plausible d’ajouter du zinc aux aliments qui contiennent naturellement des polyphénols. On le trouve déjà en grande quantité dans la viande rouge par exemple.

« Il est certainement possible que du vin, du café, du thé ou du chocolat soient disponibles dans le futur avec du zinc ajouté », a déclaré l’auteur principal, le Dr Ivana IvanovićBurmazović. Cependant, toute teneur en alcool, quelle qu’elle soit, détruirait les effets positifs de cette combinaison.

Les noix de cajou sont riches en zinc (5.8 mg pour 100 g) et se marient très bien avec le chocolat noir en terme de goût. Plutôt que de prendre des suppléments de zinc, nous vous suggérons de manger des noix de cajou, des noix du brésil (4.1 mg pour 100 g), des amandes (3.1 mg pour 100 g) ou encore des noisettes (2.5 mg pour 100 g). Les graines de courge quant à elles contiennent 10.3 mg de zinc pour 100 g.

Vous pouvez vous faire plaisir en mangeant des aliments 100% naturels et sains et vivre plus longtemps !

