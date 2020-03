Si vous marchez tous les jours, voici les 10 changements qui surviendront dans votre corps

Connaissez-vous la célèbre phrase d’Hippocrate : « La marche est le meilleur remède pour l’homme » ? Nous pouvons aller encore plus loin : combinée avec un sommeil de qualité et une alimentation saine, la marche peut vous aider à atteindre une santé optimale. Avec seulement quinze ou trente minutes de marche par jour, vous améliorerez votre apparence physique mais aussi votre santé.

La pratique de la marche bénéficie grandement à tout le corps et l’esprit. De plus, c’est facile et gratuit et ne demande pas beaucoup d’efforts.

Voici la liste des bienfaits qu’une promenade quotidienne peut vous apporter:

1. Changements positifs dans votre cerveau

Des études montrent que la marche ainsi les exercices à faible impact préviennent la démence précoce, réduisent le risque d’Alzheimer, et améliorent globalement la santé mentale. Le stress mental diminue et le niveau d’endorphines augmente.

2. Améliore de la vue

La marche est bénéfique pour la santé visuelle. Elle peut même vous aider à lutter contre les glaucomes en réduisant la tension oculaire.

3. Prévient les maladies cardiaques

Selon l’American Heart Association, marcher et courir est efficace pour prévenir les maladies du coeur et les AVC. Ces activités sont bénéfiques pour le coeur parce qu’elles font diminuer la pression artérielle, régule le taux de cholestérol et améliore la circulation sanguine.

4. Augmente le volume pulmonaire

La marche est un exercice aérobic qui amplifie le débit d’oxygène dans le sang et renforce les poumons. Elle aide également à éliminer les toxines. Respirer mieux et plus profondément favorise la guérison des maladies pulmonaires.

5. Effets bénéfiques sur le pancréas

Une étude prouve que la marche est plus efficace que le footing dans la prévention du diabète. Dans l’étude, le groupe « marcheurs » a amélioré sa tolérance au glucose 6 fois plus que le groupe « coureurs » sur une période de 6 mois.

6. Améliore la digestion

Marcher trente minutes par jour diminue le risque de cancer du côlon, améliore la digestion et empêche la constipation.

7. Tonifie les muscles

La marche permet de tonifier les muscles et de perdre du poids. 10000 pas par jour représentent une bonne séance sportive, surtout si vous intégrez de la marche en pente ou avec certains intervalles. En outre, cette pratique a un faible impact sur les articulations et ne nécessite pas beaucoup de récupération, vous pourrez donc pratiquer votre séance d’exercices le lendemain sans problèmes.

8. Renforce les os et les articulations

Marcher améliore la mobilité des articulations, prévient la perte de masse osseuse et réduit le risque de fractures. La Fondation de l’Arthrite recommande de marcher au minimum trente minutes par jour de manière régulière afin de réduire les douleurs dans vos articulations, ainsi que la rigidité musculaire et l’inflammation.

9. Soulage le mal de dos

La marche est idéale si vous souffrez de maux de dos. Elle améliore le flux sanguin dans la moelle épinière, la posture ainsi que la souplesse. Elle permet donc d’avoir une colonne vertébrale en bonne santé.

10. Un esprit plus tranquille

Des études montrent que chaque marche de 10 minutes améliorent la chimie du cerveau pour accroître le bonheur.