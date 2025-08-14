Les bénéfices de la pomme sur la santé respiratoire commencent à être clairement établis par la recherche scientifique. Des travaux menés au Royaume-Uni indiquent que les enfants consommant régulièrement du jus de pomme sont moins susceptibles de présenter des sifflements respiratoires, un signe fréquent de l’asthme.

Une autre étude a mis en évidence un lien entre l’alimentation maternelle et la santé pulmonaire des enfants : lorsque la mère consomme plus de quatre pommes par semaine pendant la grossesse, le risque d’asthme chez l’enfant diminue de 53 % par rapport à celui observé chez les enfants dont la mère en mange une ou moins par semaine.

Les effets protecteurs ne concernent pas uniquement les plus jeunes. Une recherche réalisée auprès de plus de 2500 hommes au Pays de Galles a montré que ceux qui mangeaient au moins cinq pommes par semaine souffraient moins souvent de troubles pulmonaires que ceux qui en consommaient peu ou pas du tout.

Ces résultats donnent un écho scientifique au célèbre adage : « une pomme par jour éloigne le docteur ». Et les atouts de ce fruit ne s’arrêtent pas là.

Une richesse nutritionnelle exceptionnelle

La pomme renferme un grand nombre de minéraux et d’oligo-éléments : potassium, soude, brome, chaux, arsenic, silice, magnésie, chlore, alumine, oxyde ferrique, ainsi que des acides organiques variés. Ces composants participent au bon fonctionnement de l’organisme et renforcent ses défenses.

Santé intestinale et digestion

Grâce à sa vitamine A et à sa pectine, la pomme favorise l’élimination du mucus intestinal et agit comme désinfectant naturel. Sous forme séchée, elle est encore plus riche en vitamine A, accélérant ainsi son action. En cure de pommes râpées, elle peut soulager des troubles comme la dysenterie ou la diarrhée infantile, tout en apaisant l’inflammation. Cuite au four, elle se révèle bénéfique contre la constipation.

Action antivirale et cardiovasculaire

Le jus de pomme pourrait détruire certains virus, comme celui de la polio. Sur le plan cardiovasculaire, des études montrent qu’une consommation régulière de pommes réduit le risque d’accident vasculaire cérébral et améliore la santé des artères, grâce notamment à la quercétine, un puissant antioxydant présent surtout dans la peau.

Fibres, antioxydants et protection globale

La pomme est riche en fibres solubles et insolubles qui contribuent à réduire le cholestérol, stabiliser la glycémie et prévenir certaines infections. Outre la quercétine, elle contient d’autres antioxydants puissants comme la catéchine et les procyanidines. Ces composés agissent de manière synergique, ce qui rend la consommation du fruit entier plus efficace que la prise d’extraits isolés.

Autres bienfaits notables

Abaisse la pression artérielle, parfois rien qu’en inhalant son parfum.

Protège contre certains cancers, dont celui du poumon.

Réduit la formation d’acide urique.

Stimule la fonction rénale et facilite l’élimination.

Aide au contrôle du poids, comme le montre une étude brésilienne où la consommation de pommes entraînait une perte de poids plus importante que celle obtenue avec des aliments équicaloriques.

Choisir et consommer la pomme

La majorité des fibres et antioxydants se trouvent dans la peau, il est donc recommandé de manger la pomme entière. Comme ce fruit est souvent traité, il est préférable d’opter pour des pommes biologiques ou, à défaut, de bien les laver avant consommation.

