Boire du lait peut-il nuire au cœur ?

Le lait est souvent présenté comme un aliment essentiel pour la santé osseuse en raison de sa richesse en calcium. Cependant, plusieurs études questionnent ses bienfaits, notamment sur la santé cardiovasculaire. Une étude suédoise récente suggère que la consommation de lait non fermenté pourrait être associée à un risque accru de maladies cardiaques, particulièrement chez les femmes.

Lait et santé cardiovasculaire : une relation complexe

Disparités géographiques et évolution des habitudes alimentaires

Les populations asiatiques et africaines, où la consommation de lait était historiquement faible, enregistraient peu de cas d’ostéoporose et de maladies cardiovasculaires avant l’adoption du régime alimentaire occidental. À l’inverse, les pays où la consommation de lait est élevée, notamment en Europe du Nord, présentent une prévalence plus importante de ces pathologies. Cette observation remet en question l’idée que le lait est systématiquement bénéfique pour la santé osseuse et cardiovasculaire.

Une étude suédoise sur le lait non fermenté

Les chercheurs suédois ont analysé les effets de la consommation de lait non fermenté sur la santé cardiovasculaire et ont relevé une association avec la cardiopathie ischémique, une maladie causée par une réduction de l’apport en oxygène au cœur, souvent due à l’athérosclérose des artères coronaires.

Le risque augmente dès la consommation quotidienne de 300 ml et devient plus marqué à partir de 800 ml par jour, où l’étude signale une augmentation du risque de 21 %. Cette corrélation est plus prononcée chez les femmes que chez les hommes, qui semblent moins affectés à quantités égales.

Par ailleurs, une autre étude a établi un lien entre la consommation de lait et un risque accru de cancer de la prostate, avec une incidence qui devient significative au-delà de 150 g par jour et qui pourrait atteindre 25 % pour une consommation de 430 g quotidiens.

Les bienfaits des produits laitiers fermentés

Une alternative plus sûre et potentiellement bénéfique

Contrairement au lait non fermenté, les produits laitiers fermentés comme le yaourt, le fromage et le kéfir ne semblent pas avoir d’impact négatif sur la santé cardiovasculaire. Plusieurs études suggèrent même qu’ils pourraient avoir des effets protecteurs.

Les effets de la fermentation sur le lait

Le processus de fermentation modifie la composition du lait et génère des composés bioactifs aux effets bénéfiques :

Augmentation de la biodisponibilité des minéraux et vitamines

Production de peptides et de métabolites aux propriétés antioxydantes

Présence de probiotiques (bifidobactéries) favorisant une meilleure santé digestive et immunitaire

Ces transformations pourraient expliquer pourquoi la consommation de lait fermenté ne présente pas les mêmes risques que le lait non fermenté.

Une tendance confirmée par plusieurs études

Augmentation du risque de mortalité

L’étude suédoise a également relevé un excès de mortalité d’origine cardiovasculaire et toutes causes confondues chez les consommateurs réguliers de lait non fermenté. Chez les hommes, cette augmentation apparaît dès deux verres de lait par jour, tandis que chez les femmes, un seul verre suffirait à accroître le risque.

Effets biologiques observés

Les chercheurs ont identifié des différences biologiques notables entre les consommateurs de lait non fermenté et ceux de lait fermenté. Les premiers présentent des niveaux plus élevés de certains marqueurs associés aux maladies cardiovasculaires :

Augmentation de l’ACE2, une enzyme impliquée dans la vasoconstriction

Élévation des marqueurs de stress oxydatif et inflammatoire (8-iso-PGF2α et interleukine 6)

Réduction des niveaux circulants de FGF21, une protéine bénéfique pour la régulation métabolique

Ces altérations sont particulièrement marquées chez les femmes, ce qui pourrait expliquer leur plus grande sensibilité aux effets négatifs du lait non fermenté.

Une approche équilibrée : alimentation et activité physique

Ces résultats sont cohérents avec les principes du régime méditerranéen, qui privilégie une consommation modérée de produits laitiers sous leur forme fermentée. Autrefois, ces aliments étaient principalement issus de productions locales et peu transformés, ce qui pourrait influencer leur impact sur la santé.

L’étude rappelle l’importance d’une alimentation équilibrée et de la pratique régulière d’une activité physique pour préserver à la fois la santé cardiovasculaire et osseuse.

