Cher (77 ans) a toujours l’air d’en avoir 49 🔥 Elle évite ces 5 aliments et ne vieillit pas !

Découvrez le secret d’une vie sans âge avec la légendaire Cher ! À 77 ans, elle continue d’éblouir par sa jeunesse et sa vitalité. Inspirée par des gènes solides et un engagement envers un mode de vie sain, Cher partage ses routines d’exercice et ses choix alimentaires. Dans cet article, nous plongeons dans les secrets de sa longévité et de sa forme physique étonnante.

Le mode de vie sain de Cher

À la Fashion Week de Paris, Cher, 77 ans, a rayonné de charisme aux côtés de son compagnon de 37 ans, prouvant que l’âge n’est qu’un chiffre en matière d’amour et de vie. Elle embrasse son âge avec grâce et authenticité. Née en 1946, Cher bénéficie de gènes solides : sa mère a vécu jusqu’à 96 ans et sa grand-mère faisait de l’exercice quotidiennement même à 72 ans.

Ses secrets pour rester en forme

En matière de forme physique, Cher n’a pas de secret magique : elle travaille dur. S’entraînant cinq jours par semaine avec un coach, elle ne laisse pas l’âge être une excuse. Cela inclut des activités amusantes comme le surf, la marche et même le tennis.

Danse Zumba : Cher adore le Zumba, considérée comme une activité fantastique pour rester physiquement et mentalement en forme. La danse peut réduire les risques de démence, créer de nouveaux chemins neuronaux et renforcer la confiance en soi.

Les quatre aliments essentiels au régime de Cher

En 1991, Cher a opéré un changement alimentaire avec l’aide du nutritionniste sportif Robert Haas, co-écrivant un livre sur l’alimentation et la forme physique. Voici quatre aliments qu’elle intègre à son quotidien :

Patates douces

Les patates douces ont remplacé les snacks malsains comme les M&Ms. Elles sont riches en vitamines A et C, en fibres alimentaires et ont un faible indice glycémique.

Légumineuses

En tant que végétarienne, Cher mise sur les légumineuses pour ses apports en protéines, notamment les lentilles, haricots pinto et haricots rouges.

Pâtes

Cher adore les pâtes et a sa propre recette de sauce pour pâtes, la sauce « Divina ». Les pâtes lui fournissent l’énergie nécessaire pour son style de vie actif (Chez Santé Nutrition nous déconseillons le gluten et préférons le quinoa en quantité modérée).

Fruits

Pour satisfaire ses envies sucrées, Cher opte pour les fruits comme les bananes, la papaye et les nectarines.

Recette de la sauce « Divina » pour pâtes de Cher

Ingrédients :

Huile d’olive

Oignons

Poivre

Ail

Herbes

Tomates

Cuisses de poulet (optionnel)

Instructions :

Faites chauffer l’huile d’olive dans une casserole. Ajoutez les oignons et faites-les revenir jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Ajoutez du poivre et de l’ail haché. Incorporez les herbes et les tomates coupées en morceaux. Pour une version non végétarienne, ajoutez des cuisses de poulet et laissez mijoter.

Le pire aliment selon Cher

Le fromage : Cher a complètement exclu le fromage de son alimentation. Elle le considère comme l’un des pires aliments pour le corps en raison de sa difficile digestion et de sa haute teneur en matières grasses et en cholestérol.

Autres aliments et habitudes alimentaires

En plus du fromage, Cher a réduit la consommation de produits laitiers, passant du lait entier au lait écrémé. Elle évite également l’alcool, le café et la viande rouge, préférant les légumineuses comme source de protéines.

Bien que très consciente de sa santé, Cher a un petit plaisir coupable : la crème glacée. Elle en a dégusté partout dans le monde et a même lancé sa propre marque de crème glacée.

Les bienfaits de la papaye

La papaye est un des fruits préférés de Cher en raison de ses nombreuses propriétés bénéfiques. Riches en vitamines C et A et autres nutriments essentiels, ses antioxydants impressionnants aident à réduire le stress oxydatif. Une étude a montré que la papaye fermentée peut réduire les dommages oxydatifs de l’ADN.

La papaye contient également de la papaïne, une enzyme qui aide à la digestion des protéines, améliorant la constipation et les ballonnements.

Pour Cher, maintenir une vitalité défiant l’âge à 77 ans est le résultat d’un engagement conscient envers des choix de vie sains. Par ses options alimentaires, ses exercices et son bien-être global, elle continue de nous inspirer par sa jeunesse et son énergie durable.

