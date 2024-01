1 verre de ce jus le matin pour déboucher les artères et diminuer l’hypertension

Bienvenue à tous, je suis le Dr. Mandell. Des millions de personnes à travers le monde souffrent de problèmes cardiovasculaires, affectant non seulement le cœur mais aussi les vaisseaux sanguins dans l’ensemble du corps. Je souhaite partager avec vous une recette très simple qui peut faire des merveilles pour aider à déboucher vos artères.

Les artères obstruées présentent des facteurs de risque, mais vous pouvez agir sur ces facteurs. Que ce soit le stress, l’hypertension, le tabagisme, des taux de cholestérol malsains, la résistance à l’insuline, le diabète, l’obésité, le manque d’activité physique ou une alimentation déséquilibrée, il est essentiel de changer ces habitudes dès aujourd’hui.

Il est crucial de pratiquer des activités cardiovasculaires régulières, telles que le jogging, le cyclisme, la course à pied, la marche rapide, la natation, le tennis ou l’aérobic. Augmenter votre fréquence cardiaque peut avoir des effets bénéfiques considérables sur votre état de santé.

Les aliments riches en graisses trans augmentent le mauvais cholestérol (LDL), responsable de la formation de plaques dans vos artères. Il est important de limiter ou d’éliminer les aliments frits, les produits transformés, les gâteaux, les tartes, les pâtisseries, les biscuits, la margarine ou les substituts de beurre, ainsi que les produits contenant des huiles partiellement hydrogénées.

Le citron est extrêmement bénéfique pour la santé des artères. En plus de favoriser la digestion, la santé de la peau et du foie, le citron a un impact positif sur le cholestérol. La vitamine C présente dans les citrons a été démontrée pour réduire les niveaux de cholestérol. Son acide citrique naturel aide à diminuer les dépôts de plaque dans les artères obstruées.

L’ail est un aliment clé. Il abaisse le cholestérol LDL, contient des antioxydants qui protègent contre les dommages cellulaires, dilate les vaisseaux sanguins pour améliorer la circulation sanguine, réduit la pression artérielle et possède d’importantes propriétés anti-inflammatoires. C’est l’un des meilleurs aliments médicinaux pour nettoyer les artères obstruées.

Cette recette ne doit jamais remplacer les conseils de votre médecin. En cas de douleurs thoraciques, de vertiges ou d’autres problèmes cardiaques, il est toujours recommandé de consulter un médecin.

Passons à la préparation de cette recette curative. Vous aurez besoin de 6 citrons, dont vous retirerez la peau. Il vous faudra également 30 gousses d’ail, soit environ 3 têtes d’ail. Séparez les gousses et hachez-les légèrement, sans vous soucier des petits morceaux de peau.

Placez les citrons et l’ail dans un mixeur ou un robot culinaire. Ajoutez un peu d’eau et, si vous le souhaitez, un édulcorant comme du miel ou de la stévia pour le goût.

Après avoir tout mélangé, versez la préparation dans une grande casserole. Ajoutez environ 3,8 litres d’eau (1 gallon) et faites mijoter le tout pendant environ 7 minutes. Veillez à ne pas faire bouillir, le mijotage doit se faire juste en dessous du point d’ébullition.

Après avoir mijoté pendant sept minutes, filtrez le mélange dans une autre casserole et laissez refroidir pendant environ une heure.

Une fois refroidi, vous pouvez conserver la préparation au réfrigérateur. Vous pouvez aussi la verser dans plusieurs bouteilles en verre pour une meilleure conservation, évitez le plastique.

Chaque matin, à jeun, pendant trois semaines, buvez entre 240 et 360 millilitres (8 à 12 onces) de ce jus. Vous pouvez le consommer froid ou chaud. Après une pause d’une semaine, vous pouvez répéter le processus pendant trois semaines supplémentaires.

Cette formule est saine, sûre et très efficace. Elle a aidé de nombreuses personnes et peut être utilisée aussi souvent que nécessaire.

Je suis impatient que vous découvriez les miracles de cette guérison naturelle. Partagez cette recette avec vos amis et votre famille et surtout, passez une excellente journée.

Dr. Alan Mandell