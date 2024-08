12 symptômes de toxicité causée par les moisissures à ne pas ignorer

Les moisissures peuvent causer des symptômes variés qui touchent de nombreuses personnes chaque année, que ce soit chez les propriétaires, les locataires ou les employés travaillant dans des environnements exposés à ces champignons. Ces symptômes peuvent aller de problèmes cognitifs, comme le brouillard cérébral, à des réactions allergiques telles que la toux et les éternuements. La diversité des symptômes rend souvent la toxicité des moisissures difficile à diagnostiquer, d’autant plus qu’elle peut imiter d’autres affections, comme l’asthme.

Qu’est-ce que la toxicité aux moisissures ?

La toxicité aux moisissures survient lorsqu’une personne est exposée à une quantité excessive de moisissures, à des spores spécifiques auxquelles elle est sensible ou à des types de moisissures connues pour causer des problèmes de santé. Bien que les moisissures soient omniprésentes dans notre environnement, certaines sont plus dangereuses que d’autres. Certaines personnes peuvent être allergiques ou sensibles aux toxines naturelles émises par les moisissures, appelées mycotoxines. Les individus ayant un système immunitaire affaibli sont également plus vulnérables à cette toxicité.

Les moisissures se développent couramment dans des lieux humides tels que les sous-sols, les salles de bains ou tout endroit où des fuites d’eau peuvent se produire. Elles peuvent également se retrouver dans le sol, en particulier dans les zones à forte humidité ou avec beaucoup de végétation en décomposition, ainsi que dans l’eau, y compris l’eau du robinet.

Symptômes de l’exposition aux moisissures

Les symptômes liés aux moisissures peuvent être classés en deux catégories principales. La première concerne une réaction du système immunitaire aux spores de moisissures, se manifestant par des symptômes allergiques comme le nez qui coule, des éruptions cutanées, des démangeaisons ou des symptômes d’asthme. La seconde catégorie est une réaction chimique et inflammatoire causée par les mycotoxines, entraînant une réponse inflammatoire dans le corps.

Les symptômes peuvent être divers et inclure :

Difficultés cognitives : brouillard cérébral, mauvaise mémoire, anxiété

: brouillard cérébral, mauvaise mémoire, anxiété Douleurs : douleurs abdominales, musculaires

: douleurs abdominales, musculaires Changements de poids inexplicables

Engourdissements : picotements dans les extrémités

: picotements dans les extrémités Goût métallique dans la bouche

dans la bouche Vertiges

Acouphènes (bourdonnements dans les oreilles)

(bourdonnements dans les oreilles) Problèmes digestifs : intolérance alimentaire, ballonnements persistants

: intolérance alimentaire, ballonnements persistants Fatigue significative : interférant avec les activités quotidiennes

: interférant avec les activités quotidiennes Changements d’humeur

Soif excessive et déshydratation

et déshydratation Symptômes similaires à des déséquilibres hormonaux : perte de cheveux, éruptions cutanées

Selon Megan McElroy, PA-C, de Parsley Health, « les symptômes induits par les mycotoxines varient et n’ont pas de schéma particulier, et ne sont pas spécifiques à cette maladie, » ce qui les rend facilement confondables avec d’autres affections.

Pourquoi les problèmes liés aux moisissures sont difficiles à diagnostiquer

La toxicité des moisissures reste un sujet controversé. Bien que certaines recherches préliminaires montrent que les moisissures peuvent poser des problèmes de santé, il n’existe pas de consensus scientifique clair. De plus, les symptômes varient considérablement d’une personne à l’autre, et les tests de détection des moisissures ne sont pas standardisés. Il n’existe pas non plus de protocole de traitement standardisé pour les affections liées aux moisissures.

Traitement des symptômes de la toxicité aux moisissures

Le traitement de la toxicité aux moisissures implique souvent plusieurs méthodes. Il est essentiel de réduire l’exposition en éliminant les sources de moisissures de l’environnement. Les changements de régime alimentaire pour éviter les aliments contenant des moisissures, comme certaines céréales, le café et le beurre de cacahuète, peuvent également être bénéfiques.

Il est également recommandé d’améliorer la santé des sinus et des poumons, en particulier pour les personnes souffrant d’asthme ou de BPCO. Un programme de rééducation neurologique peut être utile pour atténuer la réponse de « lutte ou fuite » du système nerveux, en mettant l’accent sur la réduction de l’inflammation et l’optimisation de la santé du foie.

Enfin, pour les personnes ayant des conditions préexistantes telles que des allergies, la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson, il est crucial de gérer ces affections pour éviter l’aggravation des symptômes dus à l’exposition aux moisissures.

Conclusion

La toxicité aux moisissures est un problème complexe et difficile à diagnostiquer. Les symptômes peuvent être variés et non spécifiques, et les traitements ne sont pas toujours bien définis. Cependant, une approche médicale axée sur la recherche des causes profondes, en intégrant les facteurs environnementaux, peut permettre une meilleure compréhension et un traitement plus efficace des symptômes liés à l’exposition aux moisissures. Il est important de consulter des professionnels de santé qualifiés et expérimentés pour établir un plan de traitement personnalisé et scientifiquement fondé.

Source et plus de détails : www.parsleyhealth.com