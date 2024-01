5 manières d’améliorer votre vue sans porter de lunettes

La vue est un sens essentiel pour la majorité d’entre nous, mais une grande partie de la population mondiale dépend des lunettes ou des lentilles pour corriger leur vision. Selon le Vision Council of America, environ 75% des adultes nécessitent une forme de correction visuelle.

Cette dépendance aux aides visuelles a conduit beaucoup à chercher des alternatives naturelles pour améliorer leur vue. Heureusement, il existe des méthodes naturelles et des remèdes maison qui peuvent aider à améliorer la santé oculaire et potentiellement réduire la dépendance aux lunettes.

Aloe vera : un remède miracle pour les yeux

L’aloe vera, souvent salué pour ses propriétés curatives, est également un excellent moyen d’améliorer la santé oculaire. Cette plante miraculeuse est utilisée depuis des siècles dans les remèdes naturels et les produits de beauté. Elle est particulièrement efficace pour améliorer la vue grâce à sa richesse en vitamines et antioxydants. Ces composants sont cruciaux pour la production de globules blancs et la guérison des tissus, y compris ceux des yeux.

L’aloe vera est également bénéfique pour protéger les membranes délicates qui recouvrent les yeux. Son gel est souvent utilisé dans les traitements pour soigner les cataractes et renforcer la cornée. Un aspect important de l’aloe vera est sa capacité à maintenir un faible taux de sucre dans le sang, ce qui est particulièrement utile pour les personnes souffrant de diabète. Comme de nombreuses maladies oculaires sont directement liées au diabète, l’aloe vera peut jouer un rôle clé dans la prévention de ces conditions.

Comment utiliser l’aloe vera pour la vue

Pour bénéficier de l’aloe vera, il est recommandé d’utiliser du gel d’aloe vera frais et de haute qualité. Vous pouvez acheter une plante d’aloe vera et utiliser ses feuilles fraîches. Il est préférable de couper et de laver les feuilles dix jours avant leur utilisation. Pour une conservation optimale, les feuilles coupées peuvent être conservées au réfrigérateur pendant dix jours. Pour extraire le gel, coupez les feuilles en morceaux de 20 cm, retirez les pointes et les épines latérales, puis pelez la feuille pour récupérer le gel. Ce gel peut être mixé pour obtenir une consistance lisse et utilisé dans divers remèdes.

Recette à base d’aloe vera pour la vue

Pour préparer un remède à base d’aloe vera pour améliorer la vue, suivez ces étapes :

Ingrédients :

100 ml de gel d’aloe vera

350 g de noix concassées

300 ml de miel pur

Jus de 4 citrons

Préparation :

Commencez par extraire le gel d’aloe vera. Pour cela, coupez les feuilles en morceaux de 20 cm, retirez les pointes et les épines latérales, puis pelez la feuille pour récupérer le gel. Utilisez un mixeur pour mélanger le gel d’aloe vera avec les noix concassées, le miel pur, et le jus de citron jusqu’à obtenir une consistance lisse.

Prenez une cuillère à soupe de cette préparation trois fois par jour, 30 minutes avant les repas. Suivez ce traitement pendant un mois, avec une pause de deux semaines entre chaque cure.

La recette peut se conserver pendant une semaine au réfrigérateur dans un récipient ouvert. Si vous souhaitez la conserver plus longtemps, il est recommandé d’ajouter des conservateurs naturels.

Ce remède combine les propriétés bénéfiques de l’aloe vera avec celles des autres ingrédients pour créer une solution naturelle visant à améliorer la santé oculaire.

Ginkgo biloba : un boost pour votre vue

Le Ginkgo biloba est une plante spéciale qui a survécu sur Terre depuis 270 millions d’années. Elle est reconnue pour ses propriétés bénéfiques, notamment pour soulager l’anxiété et stimuler la mémoire et la réflexion. Ces avantages sont particulièrement utiles pour les personnes souffrant de démence et d’Alzheimer.

En ce qui concerne la santé oculaire, le Ginkgo biloba est efficace pour augmenter le flux sanguin vers les yeux. Cela a pour effet d’améliorer la vision et de prévenir le développement de maladies oculaires comme le glaucome et la dégénérescence maculaire. En Chine et au Japon, les graines et les noix de Ginkgo biloba sont souvent consommées lors d’occasions spéciales. Pour une utilisation quotidienne, le Ginkgo biloba est disponible sous forme de capsules de 120 mg dans les boutiques de santé naturelle. Il est recommandé de diviser une capsule en deux ou trois portions et de prendre une dose chaque jour pour bénéficier de ses effets sur la vision.

Thé vert : un antioxydant puissant pour les yeux

Le thé vert est un allié précieux pour la santé oculaire, grâce à sa richesse en antioxydants, notamment les flavonoïdes. Ces composés combattent les radicaux libres, responsables de nombreuses maladies oculaires telles que le glaucome, la dégénérescence maculaire et les cataractes. En plus de ses propriétés antioxydantes, le thé vert agit comme une sorte de protection solaire naturelle pour les yeux. Ses polyphénols protègent contre les rayons UV, qui peuvent causer des cataractes et d’autres maladies oculaires.

Pour profiter des bienfaits du thé vert, il est conseillé d’utiliser des feuilles de thé vert séchées. Une cuillère à thé de feuilles est suffisante pour une tasse de thé. Si vous préparez cinq tasses, utilisez cinq cuillères à thé. L’eau pour le thé vert doit être chaude mais pas bouillante, avec une température idéale autour de 85 degrés Celsius. Laissez infuser les feuilles pendant trois minutes. Vous pouvez boire le thé tiède ou froid, selon votre préférence.

Myrtilles : un super aliment pour une meilleure vision

Les myrtilles sont reconnues pour leurs effets bénéfiques sur la vision. Elles améliorent la vision nocturne et aident à revitaliser des parties importantes de la rétine qui peuvent être endommagées par une pression artérielle élevée ou le diabète. Les myrtilles sont également efficaces pour prévenir les maladies oculaires communes telles que le glaucome et les cataractes.

Les myrtilles peuvent être consommées seules ou ajoutées à d’autres aliments comme la purée d’amande. Une demi-tasse de myrtilles par jour est une quantité suffisante pour bénéficier de leurs bienfaits. Alternativement, les myrtilles peuvent être prises sous forme de complément alimentaire, avec une dose recommandée de 80 mg deux fois par jour, plusieurs fois par semaine.

Amandes : source de nutrition pour les yeux

Les amandes sont non seulement délicieuses mais aussi très bénéfiques pour la vue. Elles sont une source naturelle, de vitamine E, de zinc, d’antioxydants, et d’acides gras oméga-3 tous essentiels pour améliorer la santé oculaire. La consommation régulière d’amandes peut également avoir un impact positif sur la mémoire et la concentration.

Pour tirer le meilleur parti des amandes pour la santé oculaire, il est recommandé de faire tremper des amandes pendant la nuit. Le matin, consommez-en au moins 5 à 10 telles quelles, avec un fruit, ou intégrez-les à un smoothie. Vous pouvez consommer des amandes de cette manière tous les jours pendant plusieurs semaines consécutives.