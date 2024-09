6 célébrités révèlent leurs secrets de perte de poids qui les ont aidées à se métamorphoser radicalement

Il n’est pas nécessaire d’être un fanatique de sport fortuné pour se remettre en forme. Le plus important est de commencer et de s’y tenir. Il n’est pas toujours facile de maintenir une alimentation et un mode de vie équilibrés, surtout lorsqu’on a un emploi du temps chargé. Pourtant, ces 6 célébrités ont réussi à perdre des kilos comme les feuilles tombent en automne, malgré leur vie trépidante. Elles ont partagé leurs secrets sans rien nous faire payer.

1. Adele

Adele mène un mode de vie très actif : elle soulève des poids le matin, fait de la randonnée ou de la boxe l’après-midi et du cardio le soir. De plus, elle pratique régulièrement le Pilates Reformer. La chanteuse avoue également que limiter sa consommation de sucre a probablement joué un rôle majeur dans sa perte de poids : « Je buvais 10 tasses de thé par jour avec 2 sucres dans chacune, donc je consommais 20 sucres par jour. »

2. Rebel Wilson

Malgré ses difficultés avec l’alimentation émotionnelle et le syndrome des ovaires polykystiques, Rebel Wilson a perdu plus de 36 kilos. L’actrice a suivi la méthode Mayr, qui ne nécessite pas de compter les calories, mais insiste sur le fait de bien mâcher les aliments et de manger lentement. Le plus gros repas est le petit-déjeuner, et le plus léger est le dîner. Elle aime aussi se promener et méditer pour combattre l’alimentation émotionnelle.

3. Jonah Hill

Le poids est un sujet sensible pour Jonah Hill, mais il en parle parfois ouvertement. En 2011, il a perdu 18 kilos simplement en mangeant des sushis. Par la suite, il a consulté un nutritionniste et a corrigé ses mauvaises habitudes alimentaires. Il a commencé à manger plus de fruits et légumes, de protéines maigres, de grains entiers, etc. De plus, il court régulièrement et fait 100 pompes par jour.

4. Melissa McCarthy

Melissa McCarthy explique que changer de mode de vie a suffi pour perdre du poids. « Une vie super ennuyeuse. Vous la ramenez à l’essentiel, vous ne faites rien d’amusant et vous vous couchez à 19h30 — c’est le secret. » McCarthy se sent bien dans sa peau et ne se préoccupe pas des régimes ou du chiffre sur la balance. Elle sait que les fluctuations de poids sont normales et qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter : « Je monterai, je descendrai, probablement pour le reste de ma vie. »

5. Chris Pratt

Perdre du poids a été un défi pour Chris Pratt à cause de la cuisine de son ex-femme. Il a alors décidé de prendre les choses en main et a commencé à faire de l’exercice, combinant course à pied, natation, boxe et kickboxing. Pratt consommait 4 000 calories par jour et buvait tellement d’eau qu’il passait sa journée aux toilettes. En seulement 6 mois, il a perdu 27 kilos. Un régime pauvre en glucides, de type paléo, riche en protéines et 5 séances de sport par semaine ont fait la différence.

6. Drew Barrymore

Drew Barrymore commence toujours sa journée avec un verre d’eau citronnée. Pour le petit-déjeuner, elle prépare du pain grillé à l’avocat, et lorsqu’elle mange avec ses amis ou sa famille, elle opte pour des œufs ou des fruits. Parfois, Drew se permet du pain perdu ou des crêpes. De plus, elle fait toujours de l’exercice le matin ; sinon, elle ne peut pas se motiver à le faire plus tard. Barrymore pratique le cardio, la gymnastique et aussi la danse, toutes ces activités étant d’excellents brûleurs de calories.