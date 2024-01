6 traitements naturels contre les infections pulmonaires (remèdes maison)

Ressentez-vous un essoufflement, une toux persistante, des mucosités de couleur jaune ou verte, de la fatigue, une douleur thoracique, ou encore de la fièvre ? Si tel est le cas, il se pourrait que vous souffriez d’une infection pulmonaire.

Mais rassurez-vous, vous n’êtes pas seul à faire face à cette situation. Les infections pulmonaires sont fréquentes et surviennent souvent après ou en même temps qu’une grippe ou un rhume. Parfois, les symptômes peuvent être intenses, tandis que d’autres fois, ils sont plus légers et disparaissent d’eux-mêmes.

Mais saviez-vous qu’il existe des traitements naturels que vous pouvez utiliser pour accélérer le processus de guérison ? Dans cet article, nous allons explorer sept méthodes naturelles pour traiter une infection pulmonaire, des méthodes qui peuvent aider à libérer vos poumons et faciliter votre respiration.

1. Citron et miel : une solution classique

Le mélange de citron, de miel et d’eau chaude est un remède maison traditionnel répandu pour soulager les symptômes de maux de gorge dus à la toux répétée.

Le miel est reconnu pour ses propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires, ce qui le rend efficace pour réduire les symptômes du rhume. Le citron, quant à lui, est une source riche en vitamine C, un nutriment essentiel pour renforcer le système immunitaire.

Pour bénéficier de ce remède, il suffit de mélanger une cuillère à soupe de jus de citron et une cuillère à soupe de miel naturel dans un verre d’eau tiède. Il est conseillé de consommer cette boisson le matin, juste après le réveil, pour optimiser ses effets bénéfiques.

2. Restez hydraté

L’hydratation joue un rôle crucial, en particulier lorsqu’on souffre d’une infection pulmonaire. La déshydratation a pour effet d’épaissir le mucus et les sécrétions dans les poumons, rendant leur expulsion plus difficile. Boire suffisamment d’eau est donc essentiel pour maintenir une bonne hydratation et faciliter l’élimination des sécrétions.

Il est recommandé de boire au moins 3 litres d’eau par jour pour assurer une hydratation adéquate du corps. Cette pratique est d’autant plus importante pendant les mois d’hiver, période durant laquelle la plupart des infections pulmonaires se manifestent et où l’air tend à être plus sec.

3. Utilisez l’humidité et l’inhalation de vapeur

L’humidité et l’inhalation de vapeur sont des méthodes efficaces pour apaiser les voies respiratoires sèches, un symptôme courant lors d’une infection pulmonaire.

L’utilisation d’un humidificateur permet de disperser de la vapeur dans l’air ambiant, facilitant ainsi son inhalation dans les voies respiratoires. Cela procure un soulagement et aide à fluidifier les sécrétions, rendant leur expulsion plus aisée.

Pour ceux qui ne disposent pas d’un humidificateur, une alternative simple consiste à prendre une douche chaude. La vapeur naturellement produite pendant la douche offre des avantages similaires, sans coût supplémentaire.

4. Remèdes à base de gingembre

Le gingembre est un remède naturel efficace pour les infections pulmonaires, grâce à ses composants bioactifs et antioxydants qui réduisent les dommages oxydatifs liés au stress. Il possède également des propriétés anti-inflammatoires, aidant à détendre les voies respiratoires et à combattre la fièvre souvent associée aux infections pulmonaires.

L’odeur forte du gingembre est utile pour dégager les voies nasales. L’ajout de gingembre à votre alimentation, que ce soit sous forme de jus ou en l’incorporant dans votre thé, peut aider à traiter naturellement une infection pulmonaire.

5. Utilisez des huiles essentielles naturelles

L’utilisation d’huiles essentielles naturelles telles que l’eucalyptus, la citronnelle, le romarin et le bois de santal est une méthode efficace pour traiter une infection pulmonaire.

Ces huiles peuvent être utilisées par inhalation, via des diffuseurs ou des vaporisateurs, ou par application topique sous forme de baume pectoral.

Recette de baume pectoral maison :

Ingrédients :

2 cuillères à soupe d’huile de coco

6 à 8 gouttes de l’huile essentielle de votre choix (eucalyptus, citronnelle, romarin, bois de santal)

Méthode :

Mélangez l’huile de coco avec les gouttes d’huile essentielle dans un petit récipient. Appliquez le baume sur la poitrine et le dos. Cette méthode permet de bénéficier des effets thérapeutiques des huiles essentielles par absorption cutanée et inhalation, aidant ainsi à soulager les symptômes de congestion et de toux.

L’aromathérapie, qui consiste à inhaler des huiles essentielles, peut aider à traiter les infections des voies respiratoires supérieures en réduisant la congestion nasale et les spasmes liés à la toux. Des diffuseurs de haute qualité sont disponibles chez des détaillants en ligne comme Amazon.

6. Drainage postural pour éliminer le mucus

Le drainage postural est une technique efficace pour aider à éliminer l’excès de mucus et de sécrétions des poumons, un problème courant lors d’une infection pulmonaire. Cette méthode utilise la gravité pour faciliter l’expulsion du mucus.

Pour pratiquer le drainage postural, vous devez vous allonger sur le lit, face vers le haut, en plaçant des oreillers sous vos jambes de manière à ce que vos hanches soient plus élevées que le niveau de votre poitrine. Cette position inclinée permet au mucus des parties inférieures des poumons de s’écouler vers le haut, rendant ainsi son expulsion plus facile par la toux.

Il est important de noter que le drainage postural est plus efficace lorsqu’il est pratiqué sous la supervision d’un thérapeute respiratoire ou d’un médecin. Selon votre état de santé, il est conseillé de consulter un professionnel médical avant d’utiliser cette technique.

Mesures préventives

En plus de ces remèdes, éviter de fumer et maintenir une bonne hygiène personnelle sont essentiels. Si vous avez une infection pulmonaire, la distanciation sociale est cruciale pour éviter de la propager.

Source : Respiratory Therapy Zone