6 vitamines pour nettoyer un foie gras

Le foie gras, ou stéatose hépatique, est une condition silencieuse mais répandue qui touche plus de 40 % des adultes aux États-Unis. Sans intervention, cette maladie peut provoquer des troubles graves tels que la prise de poids, l’hypercholestérolémie, l’hypertension artérielle et même des complications cardiaques. Heureusement, en adaptant son alimentation et en ajoutant des nutriments spécifiques, il est possible de régénérer le foie et d’éliminer les graisses accumulées. Cet article vous détaille les 6 vitamines et compléments essentiels et les changements de mode de vie à adopter pour un foie en meilleure santé.

Comprendre la stéatose hépatique

Le foie, deuxième plus grand organe du corps humain, joue un rôle fondamental dans la filtration des toxines, le stockage des nutriments (vitamines A, D, E, K et B12) et la production de bile, essentielle pour digérer les graisses. Cependant, une alimentation riche en sucres, huiles végétales transformées, alcool ou glucides raffinés peut altérer ces fonctions.

Symptômes d’un foie gras :

Douleurs ou inconfort : Sensation de pression ou de douleur dans la partie droite du corps, incluant l’épaule, le cou ou sous les côtes.

: Sensation de pression ou de douleur dans la partie droite du corps, incluant l’épaule, le cou ou sous les côtes. Accumulation de graisse abdominale : Un ventre arrondi est souvent signe de graisses hépatiques échappant vers la région abdominale.

: Un ventre arrondi est souvent signe de graisses hépatiques échappant vers la région abdominale. Signes hormonaux : Veines en toile d’araignée et gynécomastie (seins gonflés chez les hommes) causées par un déséquilibre hormonal lié à une mauvaise filtration des œstrogènes.

: Veines en toile d’araignée et gynécomastie (seins gonflés chez les hommes) causées par un déséquilibre hormonal lié à une mauvaise filtration des œstrogènes. Autres indicateurs : Hypothyroïdie, gonflement d’un pied (souvent le droit), ou absence de symptômes jusqu’à un stade avancé de la maladie.

À terme, la stéatose hépatique peut entraîner des inflammations chroniques, une fibrose ou une cirrhose. Cependant, avec les bons nutriments et des habitudes saines, le foie peut se régénérer complètement.

Les 6 vitamines pour nettoyer le foie

1. Choline : la vitamine essentielle au foie

Bienfaits : Aide le foie à produire de la bile, ce qui facilite l’élimination des toxines et des graisses. Elle contribue également à la production d’acétylcholine, essentielle à la mémoire et au sommeil.

: Aide le foie à produire de la bile, ce qui facilite l’élimination des toxines et des graisses. Elle contribue également à la production d’acétylcholine, essentielle à la mémoire et au sommeil. Sources naturelles : Foie de bœuf, œufs de plein air, saumon, crevettes, brocolis, choux de Bruxelles et chou-fleur.

: Foie de bœuf, œufs de plein air, saumon, crevettes, brocolis, choux de Bruxelles et chou-fleur. Complémentation : Prenez 300 mg de CDP-choline par jour pour combattre la stéatose et renforcer le foie.

2. Vitamine D avec K2 : une combinaison gagnante

Rôle : La vitamine D3 réduit l’inflammation dans les cellules hépatiques, tandis que la K2 prévient la fibrose en aidant les cellules du foie à se régénérer.

: La vitamine D3 réduit l’inflammation dans les cellules hépatiques, tandis que la K2 prévient la fibrose en aidant les cellules du foie à se régénérer. Protocole : Une dose quotidienne de 0,5 µg de D3 avec 200 µg de K2 Mk7 optimise la santé du foie.

: Une dose quotidienne de 0,5 µg de D3 avec 200 µg de K2 Mk7 optimise la santé du foie. Pourquoi en avons-nous besoin ? : Une carence en vitamine D, fréquente en raison du mode de vie moderne, est directement liée à la stéatose hépatique.

3. TUDCA : un allié pour la bile

Utilité : Ce composé synthétique aide à fluidifier la bile, favorisant ainsi l’élimination des graisses et des toxines.

: Ce composé synthétique aide à fluidifier la bile, favorisant ainsi l’élimination des graisses et des toxines. Dosage recommandé : Prenez 1 à 2 capsules le matin à jeun, puis après les repas pour optimiser la digestion des graisses.

: Prenez 1 à 2 capsules le matin à jeun, puis après les repas pour optimiser la digestion des graisses. Particularité : Indispensable pour ceux qui ont subi une ablation de la vésicule biliaire.

4. Vitamine E (Tocotriénols)

Fonction : Protège contre l’accumulation de toxines, soutient les niveaux de glutathion (antioxydant clé) et aide à dissoudre les cicatrices hépatiques.

: Protège contre l’accumulation de toxines, soutient les niveaux de glutathion (antioxydant clé) et aide à dissoudre les cicatrices hépatiques. Sources alimentaires : Graines de tournesol non grillées, avocats, amandes, épinards et légumes verts.

: Graines de tournesol non grillées, avocats, amandes, épinards et légumes verts. Suppléments : Les tocotriénols, 50 fois plus efficaces que les tocophérols, sont idéaux pour nettoyer le foie.

5. Chardon-Marie (Silymarine)

Propriétés : Utilisé depuis des siècles, le chardon-marie améliore la résistance à l’insuline et facilite la détoxification des toxines, de l’alcool et des médicaments.

: Utilisé depuis des siècles, le chardon-marie améliore la résistance à l’insuline et facilite la détoxification des toxines, de l’alcool et des médicaments. Mode d’emploi : Consommez-le en poudre sèche trois fois par jour pour maximiser ses bienfaits sur les cellules du foie.

6. SAMe (S-Adénosyl-Méthionine)

Actions : Réduit l’inflammation et stimule la production de glutathion pour détoxifier efficacement le foie.

: Réduit l’inflammation et stimule la production de glutathion pour détoxifier efficacement le foie. Posologie : Commencez à 200 mg par jour et augmentez progressivement jusqu’à 1200 mg en plusieurs prises quotidiennes.

Les racines du problème : causes d’un foie gras

La stéatose hépatique est souvent déclenchée par :

Une alimentation riche en glucides : Les excès de sucre et de fructose entraînent une production accrue de graisses et de cholestérol par le foie. Certains médicaments : L’utilisation prolongée de paracétamol ou d’anti-inflammatoires peut endommager le foie. Carences en nutriments : Des niveaux insuffisants de choline, niacine (B3), folate (B9), B12 et vitamine D nuisent au fonctionnement du foie. Édulcorants artificiels : Ils perturbent les microbiotes intestinaux, favorisant ainsi les lésions hépatiques. Consommation d’alcool et hépatites virales : Ces facteurs endommagent directement les cellules hépatiques.

6 changements de mode de vie pour un foie sain

1. Révisez votre alimentation

Éliminez les sucres, féculents raffinés et jus de fruits. Ces aliments, tout comme l’alcool, surchargent le foie.

2. Mangez des aliments riches en soufre

Ajoutez à votre régime des légumes verts, radis, ail, oignons, brocolis, noix et poissons gras pour renforcer la détoxification du foie via le glutathion.

3. Pratiquez le jeûne intermittent

Limitez vos repas à une fenêtre de 6 heures (par exemple de 12 h à 18 h) pour stimuler l’autophagie et réduire l’inflammation. Cette approche améliore considérablement la santé du foie.

4. Hydratez-vous efficacement

Buvez 1 litre d’eau minérale par jour, idéalement enrichie avec du jus de citron frais, pour aider le foie à filtrer les toxines.

5. Remplacez les huiles inflammatoires

Évitez les huiles de soja, de maïs et de colza. Utilisez des alternatives saines comme l’huile d’olive extra vierge ou l’huile de noix de coco.

6. Soutenez la production de bile

Prenez des suppléments tels que TUDCA ou des enzymes contenant de la bile purifiée pour éliminer efficacement les graisses et prévenir les calculs biliaires.

En intégrant ces vitamines, compléments et changements de mode de vie, vous pouvez rétablir les fonctions de votre foie et améliorer votre santé globale.

Source : Ryan Taylor (Natural Remedies)