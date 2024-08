7 astuces pour réduire la glycémie et le diabète

Vous avez des difficultés à maîtriser votre glycémie malgré vos efforts ? Découvrez 7 astuces pour contrôler votre diabète et améliorer votre bien-être.

La base : Équilibre et alimentation IG bas

L’élément fondamental pour maîtriser son diabète et équilibrer sa glycémie est d’adopter une alimentation équilibrée à faible index glycémique (IG). Structurez vos repas avec des protéines (viande, poisson, protéines végétales), des légumes et des féculents en limitant au maximum les produits sucrés, boissons sucrées et grignotages. Une telle alimentation permet de stabiliser la glycémie, éviter les pics post-prandiaux et réduire les besoins en insuline.

Commencer les repas par des légumes et des protéines

Pour éviter les pics de glycémie après les repas, commencez toujours vos repas par des protéines et des légumes. Manger d’abord de la viande, du poisson ou des légumes permet de limiter la vitesse de digestion des glucides contenus dans le pain et les féculents, et donc d’éviter une montée rapide de la glycémie.

Veillez à vos apports en chrome

Le chrome est un oligo-élément essentiel qui agit en synergie avec l’insuline pour améliorer son efficacité. Pensez à en consommer régulièrement via :

Levure de bière et germe de blé

Foie de veau ou de volaille

Céréales complètes et crustacés

Avant de recourir à des compléments alimentaires, demandez conseil à votre médecin, surtout pour les femmes enceintes ou allaitantes.

Faites le plein de magnésium

Le magnésium est également crucial pour l’amélioration de l’efficacité de l’insuline. En consommer suffisamment contribue à stabiliser la glycémie. Voici quelques bonnes sources :

Oléagineux

Légumineuses (pois chiches, haricots rouges, lentilles)

Céréales complètes

Cacao et chocolat noir

Les eaux minérales riches en magnésium peuvent aussi aider. Les cures de magnésium marin sont recommandées pour leur meilleure tolérance digestive.

Consommez des oméga-3

Les oméga-3 ont un rôle anti-inflammatoire et favorisent la production d’insuline, réduisant ainsi l’insulinorésistance. Inclure dans votre alimentation :

Poissons gras (une fois par semaine)

Noix, graines de lin, chia ou chanvre

Algues comme la spiruline ou la chlorelle

Consommez de la cannelle et du gingembre

Ces épices aident à améliorer la sensibilité à l’insuline. Par exemple :

Ajoutez de la cannelle à une salade de fruits ou un smoothie

Utilisez du gingembre dans vos infusions ou plats salés

Consommez des fibres solubles

Les fibres solubles, comme la pectine, permettent de réduire le passage des sucres dans le sang et, par conséquent, les pics glycémiques post-repas. Elles se trouvent dans :

Les carottes et les pommes

L’avoine et l’orge

Les graines de chia et de psyllium

Bougez !

Une activité physique régulière est indispensable pour utiliser les glucides consommés. Marchez 30 minutes par jour à un rythme rapide ou pratiquez à la maison des exercices comme la gym, le HIIT ou la danse. Bouger permet de stabiliser la glycémie et de réduire son taux.

En intégrant ces astuces à votre quotidien, vous maîtriserez mieux votre glycémie et favoriserez une meilleure santé.

Source : Marie-Laure André, experte IG bas