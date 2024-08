8 astuces simples pour changer votre vue | Dites adieu à vos lunettes | Histoire bouddhiste

Découvrez les huit astuces simples de l’Ayurveda pour transformer votre vue et abandonner vos lunettes, en vous inspirant des traditions bouddhistes et zen.

L’Ayurveda, un système ancien de médecine traditionnelle indienne, propose une approche holistique de la santé. Un homme en quête d’améliorer sa vue s’est tourné vers un sage ayurvédique après avoir souffert de vision floue, de douleurs aiguës et de sensations de brûlure dans les yeux. Le sage a partagé huit conseils essentiels pour prendre soin des yeux et améliorer la vision.

Appliquer la salive matinale sur les yeux

Une pratique ayurvédique simple consiste à utiliser la salive matinale. Au réveil, appliquez doucement de la salive sur vos yeux sans la sécher. Ce geste, analogue à l’apport de nutriments par le sol, favorise la santé oculaire.

Lavages quotidiens des yeux

Pour une bonne hygiène oculaire, l’Ayurveda recommande de pulvériser de l’eau sur les yeux chaque matin. Mouillez vos mains et éclaboussez doucement vos yeux ouverts une vingtaine de fois. Cette méthode aide à éliminer les impuretés et prévient les maladies oculaires.

Contempler le soleil

Un autre conseil précieux est de contempler le soleil pendant cinq minutes chaque jour, de préférence tôt le matin ou au coucher du soleil. Commencez par une minute et augmentez progressivement jusqu’à cinq minutes. Les rayons solaires sont considérés comme bénéfiques pour la santé des yeux dans le Châstra Ayurvédique. Couvrez vos paupières et laissez les rayons les envelopper doucement.

Exercices d’énergie des mains

Frottez les paumes de vos mains l’une contre l’autre pour générer de la chaleur, puis posez-les doucement sur vos yeux fermés. Cette méthode relaxante permet de transmettre l’énergie des mains à vos yeux.

Réaliser des exercices oculaires

Les exercices pour les yeux sont essentiels pour maintenir une bonne vision. Les mouvements recommandés incluent :

Haut et bas

Droite et gauche

Diagonale

Mouvements circulaires

Chaque exercice doit être répété dix fois. Un autre exercice clé consiste à focaliser le regard sur l’ongle du pouce tout en alternant entre l’ongle et un objet en arrière-plan.

Nettoyage interne du corps

Le maintien d’un corps propre à l’intérieur est essentiel pour la santé des yeux. Un intestin propre favorise un environnement interne sain. Le jeûne est recommandé, soit sous forme de périodes de 16 heures par jour ou de jeûnes de 24 heures par semaine, pour permettre au corps de se purifier et se renouveler.

Méditation bouddhiste pour soulager le stress visuel

La méditation bouddhiste est proposée pour atténuer le stress visuel offert par notre époque moderne. Fermez les yeux, respirez profondément et concentrez-vous sur la respiration pour réduire la pression oculaire.

Trataka yoga

Le Trataka yoga implique de fixer son regard sur la flamme d’une bougie ou une lampe douce dans l’obscurité. Cette pratique, réalisée chaque soir avant de se coucher, améliore progressivement la vue et la concentration.

Application de légumes froids

Appliquez des légumes froids comme des tranches de courgettes, de concombres ou de pommes de terre sur vos yeux. Cet effet rafraîchissant stimule la circulation sanguine dans la région oculaire, procurant un soin naturel et unique pour vos yeux.

Exercices de yoga pour la circulation sanguine

Pour renforcer la santé des yeux, il est recommandé de pratiquer des exercices de yoga qui favorisent la circulation sanguine telle que :

Flexions pour toucher les orteils

Positions comme la tête en bas

Exercices de respiration

Ces activités, pratiquées pendant 15 minutes par jour, renforcent non seulement la vision mais aussi augmentent la vitalité générale.

Conclusion

L’homme, ému par les nouvelles connaissances acquises, a exprimé sa gratitude envers le sage et s’est promis de mettre en pratique toutes ces techniques. Les huit pratiques ayurvédiques offrent un soin holistique et naturel pour les yeux, apportant une clarté de vue et une amélioration de la qualité de vie dans un monde technologiquement stressant.

Le message rappelle l’importance de la prévention, du bien-être holistique et du respect des traditions anciennes dans notre quête d’une vie saine. Intégrer des actions simples comme des exercices oculaires ou l’application de composés naturels sur les yeux souligne que de petits changements peuvent avoir des impacts significatifs sur la santé globale.

Prendre soin de soi de manière naturelle et durable revêt une valeur inestimable, surtout à une époque où le rythme effréné de la vie moderne nous pousse trop souvent à négliger notre santé et notre bien-être.

Source : Perles de Sagesse 🇫🇷