Comment préparer un thé à la cannelle et au curcuma pour éliminer l’inflammation naturellement

La consommation régulière de thé offre de nombreux bienfaits pour la santé, en particulier le thé noir et le thé vert, mais aussi un thé spécial dont nous allons parler dans cet article.

Ce thé est considéré comme l’un des plus puissants lorsqu’il s’agit de réduire l’inflammation dans le corps. Nous parlons ici du thé glacé à la cannelle et au curcuma.

Le curcuma est une épice riche en nutriments incroyables, utilisée depuis longtemps dans la médecine traditionnelle chinoise comme remède naturel pour soulager les problèmes de peau, les blessures, les troubles digestifs et améliorer la santé du foie.

Lorsqu’ils sont combinés, la cannelle et le curcuma donnent un thé non seulement délicieux, mais également capable d’apaiser tout votre organisme.

Astuce supplémentaire :

Si vous avez mal à la gorge, ajoutez simplement du gingembre à votre thé !

Recette du thé glacé anti-inflammatoire à la cannelle et au curcuma

Ingrédients :

1 à 2 c. à soupe de thé noir ou vert en feuilles

¼ de c. à café de cannelle en poudre

1/8 de c. à café de curcuma en poudre

1 c. à café de stévia, de miel ou d’un autre édulcorant naturel

Tranches de citron, en option

Préparation :

Commencez par mettre la cannelle, le curcuma et l’édulcorant au fond d’une cafetière à piston. Versez de l’eau chaude jusqu’à mi-hauteur de la cafetière et laissez infuser pendant 3 à 5 minutes. Remuez une fois, puis pressez le piston.

Laissez le thé refroidir, puis ajoutez des glaçons si vous souhaitez le boire froid.

Quand boire ce thé ?

Le meilleur moment pour consommer ce thé purifiant est le matin : il aide à éliminer les toxines de la peau et du corps.

Bienfaits des ingrédients

Le thé vert

Ce thé possède de puissants avantages pour la santé grâce à ses polyphénols. Ces substances neutralisent les radicaux libres et aident à combattre les maladies chroniques.

Il est bon pour prévenir le diabète, réduire l’inflammation, éviter certains cancers, réduire le mauvais cholestérol, diminuer les risques de maladies cardiaques, favoriser la perte de poids et améliorer les fonctions cognitives.

La cannelle

La cannelle est l’une des meilleures et des plus populaires épices au monde grâce à ses incroyables propriétés curatives.

Elle est considérée comme bénéfique pour le cœur, réduit les risques de diabète, améliore les fonctions cérébrales, renforce le système immunitaire et contient du manganèse et du calcium. Elle contribue également à augmenter le pouvoir antioxydant du corps, réduire les allergies et bien plus encore.

Le curcuma

D’après les études, le curcuma est un allié précieux dans la lutte contre les infections, l’inflammation, les troubles digestifs et certains types de tumeurs.

Depuis plus de 4000 ans, il est l’un des remèdes naturels les plus utilisés.

Lorsque vous les consommez régulièrement, il réduit l’inflammation, améliore la digestion, renforce la santé du cerveau et du cœur, soulage les symptômes de l’arthrite et bien plus encore.

