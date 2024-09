Consommer ce légume trois fois par semaine nous protégerait de nombreuses maladies

Une récente étude scientifique menée par des chercheurs américains révèle que consommer régulièrement des carottes miniatures pourrait offrir une protection contre diverses maladies. Les résultats, présentés lors de la conférence Nutrition 2024, soulignent l’importance d’inclure ce légume dans notre alimentation.

L’étude sur la consommation de carottes

Les chercheurs ont réparti soixante participants en quatre groupes pour tester les effets des carottes miniatures sur la santé. Le premier groupe consommait 100 g de carottes miniatures trois fois par semaine, le deuxième prenait un supplément multivitaminique cinq jours par semaine, le troisième combinait les deux, et le dernier groupe mangeait 100 g de pommes trois fois par semaine.

Les caroténoïdes : des pigments bénéfiques

L’étude a révélé que la consommation de carottes miniatures augmentait significativement les niveaux de caroténoïdes cutanés, des pigments végétaux essentiels à la protection de l’organisme. Les participants ayant consommé des carottes ont vu leurs taux de caroténoïdes augmenter de 10,8 %, tandis que ceux ayant combiné les carottes avec le supplément multivitaminique contenant du bêta-carotène ont observé une augmentation de 21,6 %.

Des effets bénéfiques sur la santé

Les caroténoïdes sont reconnus pour leurs propriétés antioxydantes et leur rôle dans la réduction du risque de maladies chroniques, telles que les maladies cardiaques et certains cancers. De plus, une amélioration de la santé de la peau et de la fonction immunitaire a également été observée chez les participants.

Conclusion des chercheurs

L’étude conclut que l’incorporation régulière de carottes miniatures dans l’alimentation, associée à une multivitamine contenant du bêta-carotène, peut significativement améliorer l’accumulation de caroténoïdes dans la peau, offrant ainsi une meilleure protection contre diverses maladies. Les chercheurs recommandent de consommer des carottes au moins trois fois par semaine pour bénéficier de ces effets positifs sur la santé.