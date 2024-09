Crampes aux jambes : 7 causes et 7 remèdes

Les crampes aux jambes sont un problème fréquent qui touche des millions de personnes. Certaines ne les subissent qu’occasionnellement, tandis que d’autres en sont victimes presque quotidiennement. Heureusement, il est possible de les enrayer. Découvrons ensemble les sept causes principales de ces crampes ainsi que leurs solutions.

1. Manque de sel dans l’alimentation

La cause la plus courante des crampes aux jambes est un apport insuffisant en sel. Depuis des décennies, on nous a dit de réduire notre consommation de sel, mais en réalité, il n’existe aucune recherche sérieuse validant cette recommandation. Les êtres humains, comme tous les mammifères, ont besoin de sel quotidiennement.

Solution : Arrêtez de craindre le sel et commencez à en consommer davantage. Cependant, il est essentiel de choisir du vrai sel. Beaucoup de sels disponibles en supermarché contiennent des additifs comme le dextrose (sucre), le maltodextrine ou l’aluminium. Cherchez du sel provenant d’un ancien océan, qui ne contient pas de micro-plastiques.

2. Déséquilibre des électrolytes

Les électrolytes, notamment le magnésium, le potassium et le calcium, jouent un rôle essentiel dans la contraction musculaire. De nombreuses personnes sont déficientes en ces minéraux. Il est essentiel de consommer des aliments riches en magnésium, potassium et calcium.

Solution : Mangez plus de poissons avec arêtes comestibles (sardines, anchois) pour le calcium, ainsi que des légumes verts. Pensez également à prendre des compléments en magnésium et potassium sous forme de gouttes d’électrolytes. Consommez des viandes grasses et des fruits de mer, riches en acide arachidonique, pour aider vos muscles à utiliser ces électrolytes.

3. Surmenage temporaire

Faire un effort physique intense après une période d’inactivité peut entraîner des crampes aux jambes. Par exemple, une randonnée de 12 km après une longue période sédentaire pourrait provoquer des crampes le jour même ou le lendemain.

Solution : Ces crampes disparaîtront d’elles-mêmes en quelques jours. Pour les éviter à l’avenir, augmentez progressivement votre niveau d’activité physique. Étirez vos muscles et renforcez-les régulièrement.

4. Médicaments

Certains médicaments augmentent le risque de crampes aux jambes :

Les statines (Zocor, Lipitor, Crestor, Livalo) provoquent souvent des douleurs musculaires et articulaires.

Le Forteo et Evista, utilisés pour améliorer la densité osseuse, peuvent causer des crampes.

Les contraceptifs oestrogéniques (Estradiol, Orthocept, Primer, Prempro) augmentent le risque de crampes et de caillots sanguins.

Les anti-inflammatoires non-stéroïdiens (Naproxen, Celebrex, Ibuprofen) et les bloqueurs des canaux calciques (Procardia, Norvasc) peuvent provoquer des crampes.

Des antihistaminiques comme Zyrtec, l’antibiotique Cipro et certains antidépresseurs (IRS) comme Celexa peuvent également être en cause.

Solution : Si vous pensez que vos crampes sont causées par vos médicaments, parlez-en à votre médecin pour ajuster votre traitement.

5. Thrombose veineuse profonde (TVP)

Un caillot de sang dans une veine profonde de la jambe peut provoquer des crampes. Ces crampes se manifestent généralement dans une seule jambe et s’aggravent avec la marche.

Solution : Consultez immédiatement un médecin pour un doppler veineux, qui détectera la présence de caillots. Cela nécessite un traitement médical urgent pour prévenir les complications graves.

6. Blocage artériel dans les jambes

Un blocage dans les artères de vos jambes peut entraîner des crampes, surtout après une activité physique. Cela peut toucher une ou les deux jambes et est fréquent chez les personnes diabétiques, les fumeurs ou celles ayant une hypertension longue durée.

Solution : Consultez votre médecin pour des tests comme l’index cheville-bras ou une angiographie. Des traitements médicaux, voire chirurgicaux, peuvent être nécessaires.

7. Problèmes sous-jacents graves

Certains cancers, maladies auto-immunes, cirrhoses du foie ou la sténose lombaire peuvent causer des crampes aux jambes en interférant avec le métabolisme des électrolytes.

Solution : Si vous avez éliminé toutes les autres causes et que les crampes persistent, consultez votre médecin. Des examens plus approfondis seront nécessaires pour diagnostiquer un éventuel problème sous-jacent.

En identifiant correctement la cause de vos crampes aux jambes, vous pouvez prendre les mesures adéquates pour les traiter efficacement.

Source : KenDBerryMD