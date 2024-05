D’un cancer terminal à la rémission totale ! || Podcast avec Guy Tenebaum

Dans cet article, nous allons explorer en détail le parcours extraordinaire de Guy Tenebaum, qui a réussi à atteindre une rémission totale après avoir été diagnostiqué avec un cancer terminal. Nous aborderons les différents aspects de ce parcours, y compris les compléments alimentaires, les régimes alimentaires spécifiques, le jeûne, et l’importance du mindset.

Introduction à Guy Tenebaum et son diagnostic

Guy Tenebaum est un survivant du cancer à qui les médecins avaient donné seulement trois mois à vivre en 2018. Diagnostiqué avec un cancer de la prostate métastasé aux poumons et aux os, il a refusé de se résigner à cette sentence de mort. Après plusieurs consultations à travers le monde, où le verdict fut le même – « Rentrez chez vous, il n’y a plus rien à faire » – Guy a décidé de se battre contre cette maladie.

Le mindset et la décision de se battre

Pour Guy, le mindset a été un facteur déterminant. Sa conviction de ne pas mourir et de ne pas abandonner sa femme et ses enfants l’a poussé à chercher des solutions alternatives. Son épouse et ses enfants l’ont soutenu, ce qui a renforcé sa détermination. Guy a passé des heures chaque jour à étudier les causes du cancer et les différentes méthodes de traitement possibles.

Rencontre avec le professeur Thomas Siffred

La rencontre avec le Professeur Thomas Siffred, un éminent biologiste américain, a été un tournant décisif. Siffred lui a expliqué que les grands singes ne développent pas de cancers car ils ne consomment pas de produits industriels tels que des glaces. Cette conversation a permis à Guy de comprendre l’importance de la diète et des cellules malignes détournant les défenses immunitaires.

Régime cétogène et suppression des glucides

Une partie essentielle du traitement de Guy a été l’adoption d’un régime cétogène, supprimant tous les glucides et nourrissant son corps principalement de lipides et de protéines. Ce régime permet de priver les cellules cancéreuses de leur carburant principal, le glucose.

Exemple de menu cétogène :

Petit-déjeuner : Un avocat avec des œufs brouillés cuits au beurre.

Déjeuner : Une salade de poulet grillé, assaisonnée avec de l’huile d’olive et des légumes comme les épinards, les concombres et les poivrons.

Dîner : Du saumon sauvage cuit au four, servi avec des légumes verts vapeur tels que le brocoli et les asperges.

Importance du jeûne dans le traitement

Guy a entrepris un jeûne thérapeutique de 45 jours, une démarche impressionnante qui a permis à son corps de déclencher l’autophagie. Ce processus aide à éliminer les cellules malades, y compris les cellules cancéreuses.

Plan de jeûne de Guy :

Guy consommait uniquement de l’eau, des minéraux et des vitamines pour éviter les carences. Il intégrait également de petites quantités de légumes crus particulièrement riches en nutriments nécessaires au combat contre le cancer.

Compléments alimentaires

Les compléments alimentaires ont joué un rôle clé dans le traitement de Guy. Il a utilisé divers suppléments pour prévenir les carences et améliorer son état général.

Liste de compléments alimentaires :

Vitamine D3 avec K2

Vitamine C

Zinc, magnésium, sélénium et potassium

Levure nutritionnelle pour les vitamines B

Alimentation post-cancer et conseils pour une bonne santé

Après sa guérison, Guy a continué à maintenir une alimentation rigoureuse, évitant les aliments transformés et les sucres. Il recommande également de se complémenter avec des multivitamines de haute qualité pour combler les éventuelles lacunes nutritionnelles de notre alimentation moderne.

Rôle de l’activité physique

Guy combine des exercices physiques modérés et réguliers avec ses habitudes alimentaires. Plutôt que des entraînements intensifs prolongés, il privilégie des sessions courtes et fréquentes pour éviter l’accumulation d’acide lactique, nuisible pour le corps.

Mot de la fin

Le parcours de Guy Tenebaum est un incroyable témoignage de la puissance de la détermination, de l’importance d’un bon mindset, et de la modification de son régime alimentaire et de son mode de vie pour combattre une maladie aussi redoutable que le cancer. À travers ses recherches et son expérience, Guy offre un message plein d’espoir pour toutes les personnes confrontées à cette maladie.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les ressources de Guy, notamment ses livres et ses vidéos explicatives, disponibles sur les sites Cancer Thérapie et Survive From Cancer.

Source: Jack Vanbergen