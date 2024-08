J’ai enfin décalcifié ma glande pinéale ! Voici comment

Le fait que vous lisiez cet article en dit long sur l’état de votre glande pinéale ; elle commence déjà à se décalcifier. En d’autres termes, votre troisième œil commence à s’ouvrir. Si vous n’étiez pas en train de vous éveiller, cet article ne vous aurait probablement pas interpellé. Ici, nous allons voir ensemble comment décalcifier cette fameuse glande pinéale.

La calcification de la glande pinéale

La glande pinéale, souvent appelée le troisième œil, est située profondément dans le cerveau. Cette petite structure en forme de pomme de pin intrigue scientifiques et chercheurs spirituels depuis des siècles. Elle sécrète de la mélatonine et régule les cycles de sommeil, mais pour certains, c’est un organe spirituel qui permet une perception au-delà de la vision ordinaire.

De nombreuses cultures anciennes, comme les Égyptiens avec l’Œil d’Horus, symbolisaient la glande pinéale comme un emblème mystique d’illumination et de perspicacité.

La calcification de cette glande est un processus où des cristaux de phosphate de calcium s’accumulent, potentiellement affectant son fonctionnement. Plusieurs facteurs modernes contribuent à ce phénomène :

Le fluorure, présent dans l’eau du robinet de certains pays et les produits dentaires, peut s’accumuler dans la glande pinéale avec le temps.

Le régime alimentaire, notamment les aliments transformés riches en conservateurs et en sucre raffiné, peut augmenter les niveaux de toxines dans le corps.

Les métaux lourds comme le plomb, le mercure et le cadmium, présents dans la pollution de l’air, les poissons et certains plombages dentaires, peuvent également s’accumuler.

Le vieillissement, l’alcool et le tabac contribuent également à la calcification par le biais de l’inflammation et du stress oxydatif.

Certaines médicaments, comme les antiacides et certains antibiotiques, peuvent influencer ce processus s’ils contiennent des niveaux élevés de calcium et d’autres minéraux.

Les symptômes de la calcification

Plusieurs symptômes peuvent indiquer une calcification de la glande pinéale :

Des troubles du sommeil tels que l’insomnie, une fatigue constante ou des cycles de sommeil irréguliers

Un déclin des fonctions cognitives comme la mémoire, la concentration et l’attention

Des sautes d’humeur ou des symptômes dépressifs, également liés à une production réduite de mélatonine

Un sentiment de fatigue et de manque d’énergie

Une diminution de l’intuition et des difficultés à prendre des décisions

Des maux de tête ou migraines

Comment décalcifier votre glande pinéale

Pour décalcifier votre glande pinéale, voici quelques pratiques courantes :

Buvez de l’eau filtrée pour éliminer les niveaux de fluorure et autres produits chimiques

Consommez des aliments biologiques riches en antioxydants et nutriments essentiels tels que la vitamine K2, le magnésium et l’iode

Prenez des compléments naturels tels que la chlorella, la spiruline et l’herbe de blé

Évitez les aliments transformés qui contiennent des additifs et des conservateurs

Utilisez du dentifrice et des bains de bouche sans fluorure

Limitez la consommation d’alcool et de tabac

Pratiquez la méditation, le yoga et passez du temps au soleil, la glande pinéale étant sensible à la lumière naturelle

Considérez les plantes médicinales comme l’armoise, le gotu kola et le ginkgo biloba (après consultation avec un professionnel de santé)

Explorez la thérapie par le son, les fréquences spécifiques et les vibrations qui stimulent la glande

Faites de l’activité physique pour augmenter le flux sanguin

Les ondes cérébrales et le subconscient

Les états des ondes cérébrales jouent un rôle important dans l’accès et la programmation de l’esprit subconscient :

Les ondes delta (0,5 à 4 Hz) : associées au sommeil profond sans rêves

Les ondes thêta (4 à 8 Hz) : liées à la méditation profonde et aux premières étapes du sommeil, permettant un accès facile au subconscient

Les ondes alpha : associées à un état de relaxation mais alerte, facilitant le discours intérieur positif

Les ondes bêta : dominantes pendant nos états de veille

En particulier, l’état thêta est très intéressant car il permet l’implantation de nouveaux programmes dans notre subconscient. Les moments avant de s’endormir et juste après le réveil sont idéaux pour cela, car nous sommes naturellement dans un état thêta. À ces moments-là, il est avantageux d’écouter des enregistrements conçus pour reprogrammer le subconscient.

Des plateformes offrent de larges éventails de programmes audio puissants spécifiquement conçus pour reprogrammer le subconscient. Il est recommandé de choisir un programme qui correspond à vos objectifs spécifiques et d’en faire une pratique quotidienne, soit avant de dormir, soit dès le réveil, ou idéalement les deux.

En adoptant cette stratégie de manière cohérente, vous exploitez les caractéristiques naturelles de l’état thêta pour reprogrammer votre subconscient de manière plus efficace, et ainsi, avancer vers une pleine conscience et un bien-être accru.

Source : Be Inspired