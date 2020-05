Depuis plus de 60 ans, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) sait que les changements qui surviennent dans les conditions météorologiques de la planète sont tout à fait naturels et normaux. Mais l’agence spatiale, pour quelque raison que ce soit, a choisi de laisser l’intox du réchauffement climatique créé par l’homme persister et s’étendre, au détriment de la liberté humaine.

C’est en 1958, pour être précis, que la NASA a observé pour la première fois que les changements de l’orbite solaire de la terre, ainsi que les modifications de l’inclinaison axiale de la terre, sont les deux responsables de ce que les climatologues ont aujourd’hui appelé le « réchauffement » (ou le « refroidissement », selon leur agenda). En aucun cas, les humains ne réchauffent ou ne refroidissent la planète en conduisant des SUV ou en mangeant du boeuf, en d’autres termes.

Mais la NASA n’a pas réussi jusqu’à présent à remettre les pendules à l’heure et a plutôt choisi de s’asseoir en silence et de regarder les libéraux paniquer à propos de la fin supposée du monde dans 12 ans en raison d’un excès de bétail ou de pailles en plastique.

En 2000, la NASA a publié sur son site Internet Earth Observatory des informations sur la théorie climatique de Milankovitch, révélant que la planète est en fait en train de changer en raison de facteurs extérieurs qui n’ont absolument rien à voir avec l’activité humaine. Mais, là encore, cette information n’a pas encore été rendue public, quelque 19 ans plus tard. C’est pourquoi des gauchistes dérangés et obsédés par le climat commencent maintenant à affirmer qu’il ne nous reste réellement que 18 mois avant que la planète ne meure d’un excès de dioxyde de carbone (CO2).

La vérité, cependant, est beaucoup plus proche de ce que l’astrophysicien serbe Milutin Milankovitch, qui a donné son nom à la théorie climatique de Milankovitch, a proposé sur la façon dont les variations saisonnières et latitudinales du rayonnement solaire qui atteint la terre de différentes manières et à différents moments ont le plus grand impact sur les changements climatiques de la terre.

Les deux images ci-dessous (de Robert Simmon, GSFC de la NASA) aident à illustrer ce point, la première montrant la Terre sur une orbite presque nulle, et la seconde montrant la Terre sur une orbite de 0,07. Ce changement d’orbite est illustré par la forme ovale excentrique de la seconde image, qui a été intentionnellement exagérée afin de montrer le changement massif de distance qui se produit entre la terre et le soleil, selon qu’il se trouve au périhélie ou à l’aphélie.

« Même à l’excentricité maximale de l’orbite terrestre – 0,07 – il serait impossible de la montrer à la résolution d’une page web », note le Hal Turner Radio Show. « Malgré cela, avec l’excentricité actuelle de 0,017, la Terre est 5 millions de kilomètres plus proche du Soleil au périhélie qu’à l’aphélie ».

Le plus grand facteur affectant le climat de la terre est le SOLEIL

Quant à l’obliquité de la terre, ou son changement d’inclinaison axiale, les deux images ci-dessous (Robert Simmon, NASA GSFC) montrent le degré de déplacement de la terre à la fois sur son axe et sur son orientation en rotation. Les saisons deviennent beaucoup plus extrêmes lorsque l’inclinaison est élevée, et beaucoup plus douces lorsque l’inclinaison est faible. Une situation similaire existe pour l’axe de rotation de la terre, qui, selon l’hémisphère pointé vers le soleil pendant le périhélie, peut avoir un impact important sur les extrêmes saisonniers entre les deux hémisphères.

En se basant sur ces différentes variables, Milankovitch a réussi à mettre au point un modèle mathématique complet capable de calculer les températures de surface sur terre en remontant dans le temps, et la conclusion est simple : Le climat de la Terre a toujours changé et est en constante évolution, sans qu’il y ait eu de faute de notre part en tant qu’êtres humains.

Lorsque Milankovitch a présenté son modèle pour la première fois, celui-ci a été ignoré pendant près d’un demi-siècle. Puis, en 1976, une étude publiée dans la revue Science a confirmé que la théorie de Milankovitch est, en fait, exacte et qu’elle correspond à différentes périodes de changement climatique qui se sont produites au cours de l’histoire.

En 1982, six ans après la publication de cette étude, le Conseil national de la recherche de l’Académie nationale des sciences des États-Unis a adopté la théorie de Milankovitch comme étant la vérité, déclarant que:

« … les variations orbitales restent le mécanisme de changement climatique le plus étudié sur des échelles de temps de plusieurs dizaines de milliers d’années et sont de loin le cas le plus clair d’un effet direct d’une modification de l’insolation sur la basse atmosphère de la Terre ».

Si nous devions résumer le tout en une simple phrase, ce serait ceci : Le plus grand facteur influençant les conditions météorologiques et climatiques sur terre est le soleil, point final. En fonction de la position de la Terre par rapport au soleil à un moment donné, les conditions climatiques vont varier de façon spectaculaire, et même créer des anomalies drastiques qui défient tout ce que les humains pensaient savoir sur le comportement de la Terre.

Mais plutôt que d’accepter cette vérité, les « scientifiques du climat » d’aujourd’hui, rejoints par des politiciens de gauche et un grand média complice, insistent sur le fait que ne pas utiliser de sacs d’épicerie réutilisables au supermarché et ne pas avoir de véhicule électrique détruisent la planète si rapidement que nous devons absolument mettre en place des taxes climatiques mondiales comme solution.

« Le débat sur le changement climatique n’est pas une question de science. C’est un effort pour imposer des contrôles politiques et économiques à la population par l’élite », a écrit un commentateur de Hal Turner Radio Show.

« Et c’est une autre façon de diviser la population contre elle-même, avec certains qui croient au réchauffement climatique provoqué par l’homme et d’autres qui n’y croient pas, c’est-à-dire diviser pour mieux régner ».

