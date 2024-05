La pire façon absolue de détruire votre foie (ce n’est ni la nourriture ni l’alcool)

Bonjour, Champions de la Santé. Aujourd’hui, nous allons aborder la principale manière dont vous détruisez quotidiennement votre foie, une habitude que beaucoup ignorent. Le foie, un organe essentiel, est intimement lié à la vie elle-même. Les lettres du mot « foie » contiennent « vivre » en anglais, soulignant son importance pour notre existence.

Chaque année, des milliers de personnes décèdent d’insuffisance hépatique aiguë. Aux États-Unis, ce nombre atteint 50 000 décès par an, tandis que dans le monde, 2 millions de personnes en souffrent actuellement.

Les causes des maladies du foie

Parmi les causes de l’insuffisance hépatique, certaines maladies jouent un rôle déterminant. L’hépatite virale, une infection du foie entraînant une inflammation chronique, exerce une pression considérable sur cet organe. Il existe également des maladies telles que les cicatrices des voies biliaires ou l’hépatite auto-immune, qui est une maladie où le système immunitaire attaque le foie. En outre, les infections parasitaires et les maladies comme le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires contribuent également à l’inflammation et à l’endommagement du foie.

Les maladies évitables

Si certaines de ces conditions sont hors de notre contrôle, comme contracter une hépatite virale ou une maladie auto-immune, nous pouvons néanmoins améliorer notre gestion de ces maladies par un mode de vie sain. En revanche, des conditions telles que les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2 sont presque entièrement dépendantes de nos choix de vie. Par exemple, le diabète de type 2 est une maladie métabolique due principalement à notre alimentation et notre style de vie.

Les choix de vie

Nos choix de vie influencent fortement notre Santé. L’abus d’alcool est un facteur bien connu, mais des éléments comme le sucre (notamment le fructose présent dans le sucre cristallisé, les sirops de maïs, etc.) sont également extrêmement nocifs pour le foie. Une autre cause majeure est l’abus de drogues, car elles nécessitent une biotransformation par le foie. De plus, les huiles de graine transformées, telles que l’huile de maïs ou l’huile de soja, augmentent l’inflammation. Fumer est également un facteur aggravant, car il réduit l’oxygénation du corps, compromettant ainsi chaque cellule.

L’effet cumulatif des substances

Le fardeau du foie ne provient pas d’une seule cause, mais de la somme de toutes les substances auxquelles il doit faire face. Les déchets métaboliques, les hormones produites par le corps, les toxines environnementales, l’alcool, le fructose et les médicaments s’accumulent pour créer un stress énorme sur le foie. Par exemple, l’acétaminophène, un ingrédient présent dans de nombreux médicaments courants, est directement associé à l’insuffisance hépatique aiguë.

Les médicaments en vente libre

Bien que les médicaments en vente libre soient facilement accessibles, ils ne sont pas inoffensifs. L’acétaminophène, présent dans des produits tels que Tylenol, Excedrin ou Alka Seltzer Plus, est l’une des principales causes d’insuffisance hépatique. D’autres médicaments comme l’ibuprofène (Advil) et le naproxène (Aleve) ne sont pas non plus sans risque. Même utilisés en combinaison raisonnable, ces substances peuvent surcharger le foie.

Les chiffres effrayants

Quelques faits illustrent cette réalité : l’acétaminophène est la cause la plus fréquente d’insuffisance hépatique aiguë aux États-Unis. Une surdose peut détruire la moitié des cellules hépatiques en moins d’une semaine. Malgré leur vente libre, ces produits nécessitent une utilisation prudente et raisonnée.

La capacité de régénération du foie

Heureusement, le foie possède une capacité de régénération unique. Même endommagé, il peut se rétablir en environ un mois si d’autres complications sont absentes et si la personne est généralement en bonne santé. Cela dit, la meilleure prévention est d’éviter d’accumuler des toxines et des substances nocives sur une base régulière.

Adopter un mode de vie sain

Pour protéger votre foie, il est impératif de comprendre que la plupart des facteurs de risque sont modernes, résultant de notre environnement civilisé et industrialisé. Pour briser ce cercle vicieux, il est crucial d’éliminer autant que possible les substances créées par l’homme de notre quotidien et d’adopter un mode de vie sain et naturel. En comprenant et en maîtrisant ces choix, vous pouvez non seulement prévenir les maladies du foie mais également améliorer votre Santé globale.

Pour vraiment maîtriser votre Santé et mieux comprendre comment fonctionne votre corps, il est essentiel de rester informé et de prendre des décisions éclairées basées sur des connaissances solides. Votre foie, tout comme votre Santé globale, en dépend.

Source: Dr. Sten Ekberg