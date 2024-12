Le rapport final de la Chambre des Représentants américaine sur la gestion du Covid

Un rapport percutant publié par la Chambre des représentants américaine suscite une vive controverse en mettant en lumière de graves lacunes dans la gestion de la pandémie de Covid-19. Invité à s’exprimer sur Sud Radio, le professeur Didier Raoult a apporté son analyse critique sur ce document, tout en revenant sur les défaillances observées en France. Décryptons ensemble les points majeurs abordés lors de cette émission.

Fruit de deux années d’enquête par une commission spéciale créée en février 2023, ce rapport de plus de 500 pages, publié sous l’égide de la majorité républicaine, livre des conclusions qui interrogent. En voici les principales accusations :

Didier Raoult a salué la démarche du Congrès américain, y voyant « la preuve que la démocratie américaine conserve des ressources pour affronter ses propres erreurs ». Il déplore cependant qu’une telle initiative n’ait pas vu le jour en France, malgré des enjeux similaires.

Concernant l’origine supposée du virus, Raoult émet des réserves. Il reconnaît que la thèse d’une fuite de laboratoire reste possible mais attire l’attention sur les mutations du virus, qui auraient joué un rôle central :

« Les mutations clés, notamment celles ayant augmenté la contagiosité chez l’humain, sont survenues en Europe et non en Chine. Ces évolutions étaient imprévisibles et n’ont rien à voir avec un scénario de laboratoire. »