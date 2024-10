Les 34 symptômes les plus courants de la ménopause

La ménopause est un processus naturel dans la vie d’une femme qui marque la fin des cycles menstruels. Ce phénomène survient généralement entre 45 et 55 ans. Elle est définie par l’absence de règles pendant 12 mois consécutifs. La période de transition précédant la ménopause, appelée périménopause, peut durer plusieurs années et s’accompagne de nombreux symptômes. Cette phase de la vie peut être déstabilisante en raison de changements hormonaux importants. Voici une description détaillée des 34 symptômes les plus courants qui peuvent survenir avant ou pendant la ménopause.

1. Bouffées de chaleur

Les bouffées de chaleur sont le symptôme le plus souvent associé à la ménopause. Elles se manifestent par une sensation soudaine de chaleur intense, généralement localisée sur le visage, le cou et la poitrine, accompagnée de rougeurs et de transpiration. Ces épisodes peuvent durer de quelques secondes à plusieurs minutes, suivis parfois de frissons. Les bouffées de chaleur sont liées à une diminution du taux d’œstrogènes, qui perturbe la régulation de la température corporelle par l’hypothalamus.

2. Sueurs nocturnes

Les sueurs nocturnes sont des bouffées de chaleur qui surviennent durant la nuit, provoquant une transpiration excessive qui peut interrompre le sommeil. Ces sueurs nocturnes sont également causées par des fluctuations hormonales, et leur intensité varie d’une femme à l’autre. Elles sont souvent l’une des principales causes d’insomnie ou de réveils fréquents pendant la ménopause.

3. Règles irrégulières

La périménopause se caractérise par une irrégularité des menstruations. Les cycles deviennent imprévisibles : ils peuvent être plus longs, plus courts ou plus espacés. Le flux sanguin peut également fluctuer, allant d’une légère tache à des saignements abondants. Cette irrégularité est causée par la diminution progressive de la production d’œstrogènes et de progestérone par les ovaires.

4. Changements d’humeur

Les fluctuations des niveaux hormonaux peuvent entraîner des changements d’humeur soudains et imprévisibles. Il n’est pas rare qu’une femme se sente triste, en colère ou larmoyante sans raison apparente. Ces variations d’humeur peuvent être renforcées par d’autres symptômes tels que les troubles du sommeil ou les bouffées de chaleur, contribuant à l’instabilité émotionnelle. Certaines études suggèrent que la diminution des œstrogènes affecte directement les neurotransmetteurs, notamment la sérotonine, liée à la régulation de l’humeur.

5. Sensibilité des seins

Durant la périménopause, les seins peuvent devenir plus sensibles ou douloureux. Cette sensibilité est liée aux fluctuations des hormones sexuelles, notamment les œstrogènes et la progestérone. La sensibilité des seins tend toutefois à diminuer au fur et à mesure que la ménopause progresse et que les niveaux hormonaux se stabilisent.

6. Baisse de la libido

Une baisse du désir sexuel est un autre symptôme courant. Cette diminution de la libido est souvent due à la chute des niveaux d’œstrogènes et de testostérone, hormones responsables de la stimulation sexuelle et de l’excitation physique. D’autres facteurs, tels que la sécheresse vaginale ou la fatigue, peuvent également contribuer à une perte d’intérêt pour les relations sexuelles.

7. Sécheresse vaginale

La baisse des hormones sexuelles entraîne une diminution du flux sanguin dans la région vaginale, réduisant ainsi la lubrification naturelle du vagin. Cela peut entraîner une sensation de sécheresse, de brûlure ou de démangeaisons, rendant les rapports sexuels inconfortables ou douloureux. La sécheresse vaginale peut également augmenter les risques d’infections urinaires ou vaginales.

8. Maux de tête

Certaines femmes éprouvent des maux de tête plus fréquents ou plus intenses pendant la périménopause et la ménopause, en particulier celles ayant des antécédents de migraines menstruelles. Les fluctuations des niveaux d’œstrogènes et de progestérone peuvent déclencher ces maux de tête, souvent comparables à ceux ressentis avant ou pendant les menstruations.

9. Fourmillements aux extrémités

Des picotements ou des sensations de fourmillements dans les mains, les pieds, les bras ou les jambes peuvent survenir pendant la ménopause. Ces sensations, bien que temporaires, peuvent être déconcertantes. Elles sont liées aux fluctuations hormonales qui affectent le système nerveux, perturbant la circulation sanguine ou la transmission nerveuse.

10. Sensation de bouche brûlante

Ce symptôme se traduit par une sensation de brûlure, de chaleur, de picotement ou d’engourdissement dans la bouche, les lèvres ou la langue. La baisse des œstrogènes est souvent à l’origine de cette sensation, car elle affecte les récepteurs hormonaux dans la muqueuse buccale, entraînant sécheresse et inconfort.

11. Modification du goût

Pendant la ménopause, certaines femmes constatent des changements dans leur sens du goût, avec des aliments qui semblent plus ou moins savoureux. La sécheresse buccale, souvent associée à cette période, peut également altérer la perception des saveurs et augmenter le risque de problèmes dentaires, tels que les caries ou les maladies des gencives.

12. Fatigue

La fatigue est un symptôme courant et parfois épuisant de la ménopause. Elle peut être causée par les sueurs nocturnes perturbant le sommeil ou par les fluctuations hormonales elles-mêmes. Cette fatigue chronique peut nuire aux activités quotidiennes et exacerber les changements d’humeur, créant un cercle vicieux.

13. Ballonnements

Les ballonnements abdominaux sont fréquents pendant la ménopause. Ce symptôme peut être lié à plusieurs facteurs, notamment la rétention d’eau, les gaz ou une digestion plus lente due aux changements hormonaux. Les fluctuations hormonales peuvent aussi affecter les niveaux de cortisol, l’hormone du stress, qui influence le stockage de la graisse abdominale.

14. Changements digestifs

Les hormones sexuelles féminines jouent un rôle important dans la santé digestive. Pendant la ménopause, des modifications dans la flore intestinale peuvent survenir, entraînant une digestion plus difficile ou une sensibilité accrue à certains aliments. Les femmes peuvent également observer des troubles tels que la constipation ou la diarrhée.

15. Douleurs articulaires

Les œstrogènes jouent un rôle crucial dans la réduction de l’inflammation et la lubrification des articulations. Avec la baisse de cette hormone pendant la ménopause, de nombreuses femmes souffrent de douleurs articulaires, notamment au niveau des genoux, des poignets et des épaules. Ce symptôme peut également s’accompagner de raideurs matinales.

16. Douleurs musculaires et tensions

Les douleurs musculaires sont courantes pendant la ménopause. Tout comme les douleurs articulaires, elles sont souvent causées par la diminution des niveaux d’œstrogènes, qui réduit la capacité du corps à gérer les inflammations. Les femmes peuvent ressentir une raideur ou des crampes musculaires, particulièrement après des activités physiques.

17. Sensations de choc électrique

Certaines femmes décrivent des sensations qui ressemblent à des chocs électriques, souvent localisées sur la peau ou au niveau de la tête. Bien que ce symptôme soit rare et peu étudié, il pourrait être lié aux fluctuations hormonales perturbant le système nerveux.

18. Démangeaisons

Les démangeaisons sont causées par la diminution de la production de collagène et l’hydratation de la peau, due à la baisse des niveaux d’œstrogènes. Cela entraîne une sécheresse cutanée, souvent autour de la vulve et sur d’autres parties du corps, rendant la peau plus sensible et sujette aux irritations.

19. Troubles du sommeil

La ménopause est souvent accompagnée de troubles du sommeil, tels que l’insomnie, les réveils fréquents ou la difficulté à s’endormir. Ces problèmes sont fréquemment liés aux sueurs nocturnes, mais peuvent également être causés par les changements hormonaux affectant le cycle naturel du sommeil.

20. Difficultés de concentration

Les fluctuations hormonales peuvent entraîner des troubles cognitifs, souvent décrits comme un « brouillard mental ». Cela se traduit par des difficultés à se concentrer, à se souvenir des choses ou à maintenir son attention pendant des tâches intellectuelles. Ces symptômes peuvent être renforcés par le manque de sommeil.

21. Pertes de mémoire

Les troubles de la mémoire, notamment les oublis fréquents, sont courants pendant la ménopause. Ces pertes de mémoire à court terme sont souvent liées à la baisse des œstrogènes, qui jouent un rôle important dans les fonctions cérébrales, ainsi qu’au manque de sommeil.

22. Cheveux clairsemés

Les fluctuations hormonales peuvent entraîner un amincissement des cheveux ou une perte de densité capillaire. La diminution des œstrogènes et de la progestérone affecte la croissance des cheveux, rendant les follicules plus petits et ralentissant leur régénération, ce qui entraîne un éclaircissement de la chevelure.

23. Ong

les cassants

Les ongles deviennent plus fragiles et cassants durant la ménopause, en raison de la réduction de la production de kératine. Les ongles peuvent se fissurer, se casser ou se dédoubler plus facilement.

24. Prise de poids

La prise de poids est fréquente pendant la ménopause, principalement en raison des changements hormonaux et du métabolisme ralenti. La diminution des œstrogènes favorise l’accumulation de graisses, en particulier au niveau de l’abdomen. Le manque d’activité physique et les changements alimentaires peuvent également contribuer à ce gain de poids.

25. Incontinence d’effort

La baisse des œstrogènes peut affaiblir les muscles du plancher pelvien, entraînant des fuites urinaires lors d’efforts physiques, comme tousser, éternuer ou soulever des objets lourds. L’incontinence d’effort ou l’augmentation de la fréquence urinaire est un symptôme gênant pour de nombreuses femmes ménopausées.

26. Étourdissements

Les étourdissements sont causés par les variations des niveaux hormonaux, qui affectent la régulation de la glycémie. Certaines femmes ressentent des vertiges soudains, des déséquilibres ou une sensation de tête qui tourne.

27. Allergies

Pendant la ménopause, les femmes peuvent observer une aggravation des symptômes allergiques, comme des démangeaisons, des éruptions cutanées ou des rhinites. Les fluctuations hormonales peuvent provoquer une hausse des niveaux d’histamine, une substance chimique liée aux réactions allergiques.

28. Ostéoporose

La baisse des œstrogènes entraîne une diminution de la densité osseuse, augmentant le risque d’ostéoporose. Cette maladie rend les os plus fragiles et vulnérables aux fractures. Il est donc crucial de surveiller la santé osseuse à cette période et de prendre des mesures préventives comme l’apport de calcium et la pratique régulière d’exercices physiques.

29. Rythme cardiaque irrégulier

Des fluctuations des hormones sexuelles peuvent entraîner des palpitations ou un rythme cardiaque irrégulier. Ce symptôme peut être temporaire mais nécessite une consultation médicale pour écarter toute autre pathologie cardiovasculaire.

30. Odeur corporelle

Les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes entraînent une transpiration excessive, ce qui peut modifier l’odeur corporelle. Certaines femmes remarquent également qu’elles transpirent plus facilement lorsqu’elles sont stressées ou anxieuses.

31. Irritabilité

Les sautes d’humeur fréquentes, causées par les perturbations hormonales, le manque de sommeil ou l’inconfort général, peuvent entraîner une irritabilité accrue. Le stress émotionnel et physique associé à la ménopause peut également aggraver ce symptôme.

32. Dépression

Les fluctuations hormonales, les changements de vie importants et le stress lié à la ménopause peuvent parfois déclencher une dépression. Bien que ce type de dépression soit souvent temporaire, il est important d’en parler à un professionnel de santé si ces sentiments persistent.

33. Anxiété

L’anxiété est souvent liée à la ménopause, exacerbée par les fluctuations hormonales et les troubles du sommeil. Certaines femmes peuvent ressentir une anxiété intermittente ou constante, aggravée par les autres symptômes physiques et émotionnels.

34. Trouble panique

Certaines femmes peuvent ressentir des crises de panique soudaines pendant la ménopause, causées par l’anxiété ou les fluctuations hormonales. Ces crises, caractérisées par une sensation d’effroi et des symptômes physiques tels que des palpitations, peuvent survenir sans raison apparente.

Source: www.pressesante.com