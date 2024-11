Les aliments pour prévenir les déséquilibres hormonaux chez les femmes

Les déséquilibres hormonaux peuvent affecter de manière significative la santé des femmes, provoquant divers symptômes selon leur nature et leur intensité. Par exemple, un excès d’œstrogènes peut entraîner des troubles tels que la sécheresse cutanée, la dépression, les sueurs nocturnes, le brouillard cérébral, l’insomnie ou encore une libido faible. À l’inverse, une carence en œstrogènes peut provoquer des seins gonflés ou sensibles, des kystes ovariens, de l’anémie, des symptômes de syndrome prémenstruel (PMS) ainsi que des douleurs dans les jambes et les cuisses.

Le corps produit et utilise environ 50 hormones différentes, qui agissent comme des messagers chimiques essentiels. Dans cet article, découvrez 16 aliments naturels qui soutiennent les glandes responsables des hormones et aident à rétablir leur équilibre.

1. Kelp (varech)

Le kelp est une algue marine particulièrement riche en iode, un minéral essentiel pour la santé de la thyroïde. En soutenant cette glande, il aide à réguler les niveaux d’œstrogènes et améliore la clarté mentale. Le kelp est aussi bénéfique pour les femmes enceintes, offrant dix fois plus de calcium que le lait. Disponible sous forme de gélules, il constitue un complément pratique et efficace.

2. Kale (chou frisé)

Le kale est un allié dans l’élimination des perturbateurs endocriniens tels que les pesticides et les métaux lourds. En détoxifiant le foie, cet aliment contribue à stabiliser les niveaux hormonaux. Optez pour une version biologique pour maximiser ses bienfaits.

3. Cannelle

La cannelle de Ceylan est idéale pour les femmes souffrant de règles abondantes. Elle améliore la circulation sanguine et réduit les crampes et les douleurs menstruelles. Intégrez cette épice savoureuse dans vos repas pour profiter de ses bienfaits.

4. Noix

Les noix, riches en iode et en sélénium, favorisent un équilibre hormonal sain. Le sélénium, en particulier, prévient l’apparition de goitres et réduit les gonflements de la thyroïde. Consommez une petite poignée de noix variées chaque jour pour en tirer tous les bénéfices.

5. Vinaigre de cidre

Un verre d’eau avec une cuillère à soupe de vinaigre de cidre avant les repas aide à renforcer le système digestif, facilitant l’absorption des nutriments essentiels pour les hormones.

6. Avocats

L’avocat, riche en graisses saines, joue un rôle clé dans la régulation des niveaux d’insuline. Une alimentation déséquilibrée, riche en aliments transformés, peut perturber cette hormone et affecter le système endocrinien. Consommez régulièrement des avocats pour préserver la santé de vos ovaires et de votre système hormonal.

7. Persil

Le persil soutient le foie en éliminant les toxines et perturbateurs endocriniens, favorisant ainsi l’équilibre hormonal. Ajoutez-le frais dans vos plats pour maximiser ses propriétés détoxifiantes.

8. Levure nutritionnelle

Riche en vitamines B, la levure nutritionnelle apaise le système nerveux et réduit le cortisol, l’hormone du stress. Elle contribue également à inverser la résistance à l’insuline et favorise la perte de poids.

9. Feuilles de betterave

Les fanes de betterave sont une excellente source de potassium, un minéral essentiel pour la santé du foie et de la vésicule biliaire. Consommez des légumes-feuilles variés pour soutenir la production de bile, essentielle à la conversion des hormones thyroïdiennes.

10. Mousse de Mer d’Irlande

Cette algue est particulièrement populaire parmi les végétariens et véganes. Riche en iode et en oligo-éléments, elle optimise le fonctionnement des glandes du corps, et elle est particulièrement utile pour les femmes ménopausées.

11. Brocoli

La consommation de brocoli légèrement cuit à la vapeur augmente les apports en sulforaphane, un composé qui élimine les toxines environnementales. Ce légume est particulièrement bénéfique pour équilibrer les hormones pendant les cycles menstruels, la grossesse ou la ménopause.

12. Roquette

La roquette fait partie des légumes crucifères amers. Ces feuilles fournissent des nutriments et phytonutriments essentiels. Assaisonnez vos salades avec du citron et de l’huile d’olive pour en maximiser les bienfaits.

13. Chou-fleur

Pour réduire une production excessive de testostérone due à une alimentation riche en glucides, intégrez le chou-fleur à votre alimentation. Préparez des alternatives saines comme des bases de pizza ou de la purée de chou-fleur pour apaiser les glandes surrénales.

14. DIM (Diindolylmethane)

Disponible sous forme de supplément, le DIM est un concentré de composés issus des légumes crucifères. Il est idéal pour équilibrer les hormones sans avoir à consommer directement ces légumes.

15. Café (décaféiné)

Bien que le café ordinaire puisse aggraver les déséquilibres hormonaux, une petite quantité de café décaféiné fournit du bore, un élément essentiel pour équilibrer les œstrogènes et atténuer la dépression et l’anxiété.

16. Thé vert

Le thé vert matcha est une source riche en chlorophylle, qui aide à éliminer les toxines et à purifier le sang. Si vous n’aimez pas son goût, optez pour des gélules.

Conseils complémentaires

Pour maintenir vos hormones équilibrées :

Évitez les aliments transformés , riches en protéines de soja de mauvaise qualité qui nuisent à la thyroïde et au foie.

, riches en protéines de soja de mauvaise qualité qui nuisent à la thyroïde et au foie. Réduisez l’alcool et le sucre , qui favorisent le foie gras.

, qui favorisent le foie gras. Privilégiez les légumes verts légèrement cuits à la vapeur pour soutenir vos glandes surrénales et prévenir les symptômes de la ménopause.

Pratiquez des exercices relaxants tels que la méditation ou les promenades, et utilisez des huiles essentielles pour apaiser votre esprit et votre corps.

Adopter une alimentation riche en ces aliments peut aider à prévenir les déséquilibres hormonaux et à préserver la santé des glandes. Prenez soin de vous en faisant des choix alimentaires conscients et adaptés.

Source : Ryan Taylor (Natural Remedies)