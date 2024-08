Mick Jagger, 80 ans, révèle ses secrets de santé et longévité : régime alimentaire + entraînement

Y a-t-il une formule secrète pour la jeunesse éternelle ? Regardons de plus près comment Mick Jagger, le légendaire leader des Rolling Stones, maintient une énergie débordante à 79 ans !

Routine d’entraînement et régime de fitness

Mick Jagger s’entraîne tous les jours, dévouant même deux remorques entières à son équipement de gym. Son engagement quotidien envers le fitness est reconnu et beaucoup se demandent comment il réussit à maintenir une telle vitalité. Son plan de nutrition discipliné joue également un rôle clé dans cette performance énergétique stupéfiante.

Jeunesse et carrière

Mick Jagger est né le 26 juillet 1943 à Dartford, dans le Kent, en Angleterre. Élevé dans une famille de classe moyenne, il a été introduit au jazz et au blues par sa mère, Eva Ensley Mary Scutts. Bien qu’il se soit inscrit à la London School of Economics en 1960, son cœur se tournait vers la musique. Immergé rapidement dans la scène musicale vivante de Londres, il a rencontré Brian Jones, Ian Stewart et Keith Richards. Ensemble, ils ont formé les Rolling Stones en 1962, avec Mick comme chanteur principal.

Ascension vers la célébrité et succès

La voix distinctive de Mick Jagger, sa présence charismatique sur scène et son personnage provocateur ont rapidement captivé l’attention. Ce sont son dévouement à son art et son engagement à maintenir sa santé qui ont contribué à la longévité et au succès des Rolling Stones, l’un des groupes de rock les plus influents et durables.

Mode de vie sobre et choix de santé

Mick Jagger a adopté un mode de vie sobre depuis de nombreuses années, renonçant totalement à la drogue. Conscient de l’importance de rester en forme pour offrir des performances de qualité, il s’est engagé dans une routine d’entraînement rigoureuse, reconnaissant la nécessité de prendre soin de son corps.

Routine d’entraînement et pratiques de récupération

Mick Jagger met l’accent sur l’entraînement cardiovasculaire pour répondre aux exigences de ses performances énergiques. Il est un coureur passionné, parcourant souvent plusieurs kilomètres par jour, et pratique également la natation, le cyclisme, et la danse. En plus du cardio, Jagger intègre la musculation pour maintenir la masse musculaire. Il travaille avec un entraîneur personnel pour cibler des groupes musculaires spécifiques à l’aide d’exercices au poids du corps, de résistance et de mouvements fonctionnels. Il pratique également le yoga et le Pilates, améliorant ainsi sa flexibilité, sa force centrale, et son équilibre, tout en gérant son stress.

Jagger a également étudié divers arts martiaux tels que le kickboxing et le jiu-jitsu brésilien. Enfin, il comprend l’importance de la récupération, en intégrant des techniques de foam rolling, des exercices d’étirement ciblé, et des massages pour aider ses muscles à se remettre après des entraînements rigoureux.

Régime alimentaire et hydratation

Voyons maintenant ce qui alimente l’énergie légendaire de Mick Jagger :

Petit-déjeuner :

Céréales complètes

Fruits frais

Yaourt

Jus de fruits frais ou smoothie

Pour le déjeuner, il opte pour un repas riche en protéines maigres, grains entiers et légumes. Un déjeuner typique peut inclure du poulet grillé ou du poisson, accompagné de quinoa ou de riz complet et d’une généreuse portion de légumes vapeur ou rôtis.

Déjeuner :

Poulet grillé ou poisson

Quinoa ou riz brun

Légumes vapeur ou rôtis

Pour les collations, Jagger choisit des options saines comme une poignée d’amandes, un fruit ou du houmous avec des bâtonnets de légumes. Le dîner est l’occasion pour lui de faire preuve de créativité avec ses choix alimentaires, souvent un mélange de protéines, légumes et graisses saines.

Collations :

Amandes

Fruits

Houmous avec bâtonnets de légumes

Dîner :

Saumon grillé

Asperges

Salade verte mélangée avec de l’huile d’olive et du vinaigre balsamique

Jagger veille également à rester hydraté en buvant beaucoup d’eau et de tisanes. Bien qu’il apprécie parfois un verre de vin, il le fait avec modération. Jagger a aussi expérimenté le régime cétogène, une approche riche en lipides et faible en glucides qui aide à réduire la masse grasse et à maintenir son énergie.

Ses problèmes de santé et son réveil

Malgré son énergie débordante, Mick Jagger a eu des défis de santé comme nous tous. En 2019, il a subi une opération cardiaque pour remplacer une valve endommagée, ce qui a conduit les Rolling Stones à reporter leur tournée en Amérique du Nord. Heureusement, l’opération a été un succès et Jagger s’est rapidement remis. Cet événement marquant l’a fait prendre davantage conscience de l’importance de la santé et du bien-être.

Importance de prendre soin de soi et du bien-être mental

Dans une récente interview avec le magazine Rolling Stone, Mick Jagger soulignait l’importance de prendre soin de soi physiquement et mentalement. Pour soutenir son bien-être mental, il pratique la méditation, qui l’aide à cultiver la pleine conscience, à réduire le stress et à améliorer sa concentration. Le yoga fait également partie de sa routine pour ses bienfaits sur le corps et l’esprit.

Jagger parvient à équilibrer une carrière exigeante avec du repos et des relations personnelles, ce qui est vital pour la santé mentale. Il libère aussi le stress et l’anxiété par l’écriture de chansons, le chant, et les performances.

En dehors de la musique, il explore d’autres passions qui lui apportent joie et satisfaction, ce qui est essentiel pour une bonne santé mentale. Bien qu’il ne soit pas clair s’il a jamais cherché une aide professionnelle pour ses préoccupations de santé mentale, il reconnaît l’importance de la thérapie et du soutien psychologique comme ressources pour gérer le stress et nourrir le bien-être émotionnel.

Adopter ses choix de vie

Les choix de mode de vie de Mick Jagger mettent en lumière l’importance d’une approche équilibrée de la vie, contribuant à sa longévité et sa vitalité. Bien que la génétique et d’autres facteurs incontrôlables jouent un rôle dans la longévité, adopter des choix de vie sains peut améliorer considérablement la qualité de vie.

Maintenir une alimentation équilibrée est essentiel. Cela implique de consommer des aliments riches en nutriments comme des fruits, des légumes, des grains entiers, des protéines maigres et des graisses saines tout en limitant les aliments transformés. Une alimentation équilibrée aide non seulement à rester en bonne santé mais aussi à prévenir diverses maladies.

L’exercice régulier est également crucial. Une combinaison d’activités cardiovasculaires, de musculation et d’exercices de flexibilité peut aider à rester en forme et à améliorer le bien-être général. Gérer efficacement le stress est aussi primordial. Des pratiques comme la méditation, le yoga et les exercices de respiration profonde peuvent aider à réduire les niveaux de stress.

Un sommeil de qualité est un autre pilier important. Viser 7 à 9 heures de sommeil réparateur chaque nuit, notamment en établissant un horaire de sommeil cohérent et un environnement propice au repos, peut faire une grande différence.

Maintenir des relations avec des amis et la famille, participer à des activités sociales, et nourrir un réseau de soutien sont aussi essentiels pour le bien-être émotionnel et le sentiment d’appartenance.

Enfin, éviter de fumer et de consommer de l’alcool en excès, ainsi que suivre des soins de santé préventifs comme des bilans réguliers et des dépistages sont des pratiques importantes.

Bien qu’il n’y ait pas de formule garantie pour atteindre la longévité comme Mick Jagger, adopter ces choix de vie sains peut considérablement améliorer vos chances de vivre une vie plus longue et plus saine.

Source : Santé & Nature