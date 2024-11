« Pas d’agriculteurs, pas de nourriture : Allez-vous manger des insectes ? » : un documentaire choc sur l’avenir de l’alimentation mondiale

Face à des politiques globales controversées et à des agendas environnementaux tels qu’Agenda 2030, le documentaire « No Farmers No Food : Will You Eat the Bugs ? » soulève des questions cruciales sur l’avenir de l’agriculture, des droits fonciers et de nos choix alimentaires. Réalisé par The Epoch Times, ce film explore les impacts de ces politiques sur les agriculteurs, la sécurité alimentaire et le contrôle des ressources, tout en posant une question provocante : serons-nous contraints de manger des insectes ?

Une crise alimentaire orchestrée ?

Les prix des denrées alimentaires augmentent à un rythme alarmant dans le monde entier. Tandis que les dirigeants imputent ce phénomène au changement climatique, le documentaire avance une hypothèse bien différente : ces crises seraient intentionnellement orchestrées pour centraliser le pouvoir sur l’agriculture et les ressources alimentaires.

Agenda 2030 : une menace pour les agriculteurs

L’Agenda 2030 des Nations Unies vise à protéger 30 % des terres et des océans d’ici 2030. Cependant, des critiques accusent ce programme de menacer les agriculteurs à travers le monde. Aux Pays-Bas, par exemple, les fermes situées près des zones Natura 2000 doivent drastiquement réduire leurs émissions d’azote, mettant ainsi leur existence en péril. Aux États-Unis, le programme « 30 by 30 » de l’administration Biden, qui consiste à retirer 30 % des terres de la production agricole, suscite des inquiétudes similaires.

Un agriculteur néerlandais décrit la situation ainsi : « Nos terres sont devenues invendables à cause des réglementations. Si nous arrêtons de produire, qui nourrira les gens ? ».

Le documentaire montre que les gouvernements utilisent des réglementations environnementales pour prendre le contrôle des terres agricoles, souvent sous prétexte de construire des logements ou de protéger la nature. Pourtant, ces politiques, loin de protéger l’environnement, entraînent la destruction des moyens de subsistance des agriculteurs.

Les insectes comme solution imposée

Les insectes comestibles, comme les grillons et les vers de farine, sont désormais officiellement reconnus comme aliments par l’Union européenne. Cette décision s’inscrit dans une stratégie visant à remplacer la viande par des sources de protéines dites « durables ».

Pourquoi les insectes ?

Les défenseurs de cette transition avancent que les insectes nécessitent moins de ressources que l’élevage traditionnel. Cependant, le film expose une autre réalité : la promotion des insectes ne répond pas à une véritable demande, mais découle d’un effort pour limiter l’accès à des protéines animales de qualité et orienter les consommateurs vers des alternatives imposées.

Un intervenant résume la situation ainsi : « Il n’y a presque aucune demande pour les grillons. Pourtant, de gigantesques usines de transformation d’insectes voient le jour. C’est une propagande massive visant à forcer l’acceptation des insectes comme source de protéines. »

Une campagne mondiale pour normaliser les insectes

Depuis 2013, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) appelle à une campagne médiatique massive pour normaliser la consommation d’insectes dans les pays occidentaux. Le documentaire montre comment des médias et des célébrités participent à cette promotion, la présentant comme « cool » et « écologique ».

Centralisation et contrôle des ressources

Le documentaire démontre comment les politiques environnementales actuelles servent souvent à centraliser le pouvoir au détriment des droits fonciers et des libertés individuelles. Inspirées de modèles historiques comme la révolution culturelle de Mao ou l’Union soviétique, ces initiatives visent à imposer un contrôle absolu sur l’agriculture et les ressources.

Un des messages forts du film est que le contrôle de la nourriture équivaut au contrôle des populations. Les gouvernements, en privant les agriculteurs de leurs terres ou en restreignant leurs activités, prennent le contrôle des moyens de production alimentaire et, par extension, du pouvoir sur les citoyens.

Un appel à l’action

De nombreux participants au documentaire appellent les citoyens à se mobiliser contre ces politiques. Même les consommateurs non directement concernés par l’agriculture ressentiront les impacts de ces décisions. Aux États-Unis, les pénuries alimentaires pendant la pandémie ont déjà révélé la fragilité des chaînes d’approvisionnement. Si ces tendances se poursuivent, la diversité et l’abondance des produits alimentaires pourraient bientôt disparaître.

Un message clair émerge : « Nous avons la responsabilité de soutenir nos agriculteurs et de protéger nos droits fonciers. Une fois que ces libertés seront perdues, il sera trop tard pour agir. »

