Protocole du 33e Degré | Comment contrôler la réalité avec votre esprit

Il n’est pas de secret que derrière les portes closes des sociétés secrètes et fraternités clandestines du monde entier se cache une mine de connaissances mystérieuses susceptibles de bouleverser notre perception de la réalité. Ces groupes, avec leurs rituels étranges, leurs symboles et leurs traditions anciennes, prétendent détenir des pouvoirs dépassant notre entendement.

Les francs-maçons du 33ᵉ degré

Vous avez probablement entendu parler des francs-maçons, et leur symbole de l’œil est connu de beaucoup. Toutefois, ce que vous ignorez peut-être, c’est l’existence d’un club exclusif dans leurs rangs : les francs-maçons du 33ᵉ degré. Ces membres accèdent aux enseignements et rituels les plus secrets et puissants.

Manley Palmer Hall et le magnétisme

Notre guide pour explorer ces secrets maçonniques est Manley Palmer Hall, un érudit et philosophe respecté, lui-même franc-maçon du 33ᵉ degré. À travers ses écrits émerge un thème récurrent : le concept du magnétisme.

Hall décrit comment les anciens prêtres, magiciens et diverses cultures utilisaient ce pouvoir à travers des outils spéciaux, des rituels et des symboles occultes pour influencer l’énergie et accéder à des royaumes surnaturels. Pour eux, le magnétisme était un réseau invisible reliant toutes les matières et tous les êtres de l’univers.

Le magnétisme dans notre quotidien

Selon Hall, l’air qui nous entoure porte le magnétisme du soleil et nous enveloppe dans un champ d’énergie. Nos pensées, nos émotions et nos actions façonnent activement notre bulle magnétique personnelle. Cela soulève la question : est-ce que notre manière de façonner notre monde intérieur influence notre réalité extérieure ?

Le pouvoir de l’attention

Pour comprendre le magnétisme de Hall, il faut d’abord comprendre le fonctionnement des aimants. Tout comme un aimant attire les objets, notre monde intérieur attire les circonstances extérieures en fonction de nos pensées et de nos sentiments.

Beaucoup croient que se concentrer négativement sur quelque chose repousse cet élément, tout comme des pôles similaires se repoussent, mais ce n’est pas vrai. En réalité, une attention négative attire plus de ce que l’on veut éviter. Par exemple, plus l’on cherche à éviter un problème, plus il persiste.

Alignement du cœur et de l’esprit

Hall affirme que pour attirer des choses positives dans votre vie, vous devez utiliser l’attention positive. La société nous conditionne à vivre dans un état de peur perpétuelle, ce qui complique cette tâche. La clé réside dans l’alignement de votre cœur et de votre esprit.

Les sentiments sont inconscients, tout comme le battement du cœur ou la respiration, tandis que les pensées sont conscientes. La magie opère lorsque vous parvenez à aligner votre subconscient avec votre conscient. Lorsque vous aimez ou détestez quelque chose, votre cœur et votre esprit s’alignent automatiquement.

Visualisation : créer sa réalité

Utiliser la visualisation est une méthode puissante pour se placer mentalement dans le scénario idéal. Elle consiste à créer une image mentale de votre objectif idéal et à ressentir les émotions comme si vous viviez ce moment en direct.

Visualisation des objectifs et des processus

Il est primordial de distinguer deux types de visualisation : la visualisation d’un objectif et la visualisation d’un processus. La visualisation des objectifs se concentre sur un résultat final, tandis que celle des processus vous guide au quotidien en contribuant à chaque étape vers cet objectif.

Par exemple, si votre objectif est de gagner 20 000 € par mois, la visualisation du processus vous aide à imaginer chaque action quotidienne contribuant à cet objectif. Même sans voir le résultat final, ressentez la satisfaction de progresser chaque jour.

Sessions de visualisation courtes

Vos séances de visualisation n’ont pas besoin d’être longues. Pratiquez des visualisations fréquentes de 15 secondes tout au long de la journée. Le matin et avant de vous coucher, vous pouvez prolonger un peu plus ces sessions. Gardez l’image de votre objectif à l’esprit et envoyez-la à l’univers.

Cette pratique incarne un principe de l’effort et de l’abandon. Visualisez ce que vous désirez puis abandonnez-vous à l’univers, permettant ainsi à celui-ci d’aligner les bonnes circonstances pour vous.

Source : Le Kybalion