Que se passe-t-il si vous mangez 4 amandes par jour ?

Les amandes sont considérées comme des super-aliments, riches en nutriments essentiels tels que les protéines, la vitamine E, les fibres, le fer et le calcium. Elles regorgent également d’antioxydants, de minéraux et de graisses saines. Traditionnellement consommées par les Indiens et les Égyptiens de l’Antiquité, elles constituent aujourd’hui un en-cas délicieux et rapide. Cet article explore les nombreux bienfaits de consommer régulièrement des amandes et les effets positifs que cela peut avoir sur votre santé.

1. Favoriser la perte de poids

Des études montrent que les amandes peuvent aider à perdre du poids. Bien que riches en graisses, leur consommation vous aide à vous sentir rassasié plus longtemps, ce qui peut limiter les fringales entre les repas. Cela peut s’expliquer par le fait que notre corps n’absorbe pas toutes les graisses des amandes, en ne capturant que 10 à 15 % de leurs calories. De plus, elles sont connues pour stimuler le métabolisme. Une étude menée auprès de 100 femmes en surpoids a révélé que celles qui consommaient des amandes perdaient plus de poids que celles suivant un régime sans amandes.

2. Réduire le risque de cancer

Les amandes sont riches en vitamines B, en flavonoïdes et en bore, qui peuvent réduire le risque de certains cancers, notamment du sein et de la prostate. Une étude de 2015 a montré une association entre la consommation élevée de noix, dont les amandes, et une réduction significative du risque de cancer du sein. Bien qu’il soit prématuré d’affirmer que les amandes préviennent directement le cancer, leur inclusion dans votre alimentation pourrait renforcer votre santé globale.

3. Diminuer l’apport calorique global

Grâce à leur richesse en protéines et en fibres, et leur faible teneur en glucides, les amandes sont un excellent en-cas pour contrôler votre apport calorique. Elles réduisent les fringales et favorisent la satiété, évitant ainsi l’excès de calories. Une étude menée auprès de 137 participants a montré que la consommation quotidienne de 43 grammes d’amandes réduisait significativement la faim, et contribuait à la réduction de la graisse abdominale.

4. Soutenir une grossesse saine

Les amandes sont une excellente source de nutriments essentiels tels que le calcium, les fibres, les protéines, le magnésium, la vitamine E et les acides gras oméga-3. Pour une grossesse saine, les spécialistes recommandent de consommer environ 20 amandes par jour. Ces nutriments sont cruciaux pour le bon développement du fœtus. Une étude a également suggéré que la consommation de trois amandes par jour pendant la grossesse pourrait réduire le risque d’allergies aux noix chez les bébés.

5. Réguler le taux de cholestérol

Les amandes aident à prévenir l’oxydation du cholestérol LDL, qui est responsable de l’inflammation et de la formation de plaques dans les artères, également appelées athérosclérose. Les antioxydants présents dans la peau des amandes, ainsi que la vitamine E, réduisent ces effets néfastes. Une étude a montré que consommer des amandes quotidiennement pendant un mois réduisait les niveaux de LDL oxydé de 14 %. Intégrer des amandes dans votre alimentation peut donc contribuer à une meilleure santé cardiaque.

6. Renforcer les os

Les amandes sont riches en calcium, en magnésium, en cuivre, en vitamine K, en manganèse, en protéines et en zinc. Tous ces éléments sont essentiels pour la santé osseuse. Une consommation régulière d’amandes peut aider à prévenir l’ostéoporose et à renforcer vos os, vos dents et vos muscles. Elles peuvent être consommées sous différentes formes : crues, grillées, ou encore sous forme de farine, d’huile, de beurre ou de lait d’amande.

7. Réduire le risque de maladies cardiovasculaires

En plus de réguler le cholestérol, les amandes réduisent le risque de maladies cardiovasculaires en abaissant le taux de lipoprotéines LDL, aussi appelées « mauvais cholestérol ». Selon des études, consommer des amandes cinq fois par semaine pourrait réduire de 50 % le risque de crise cardiaque. Une autre étude a montré qu’un régime comprenant 42 grammes d’amandes par jour réduisait le LDL de 5,3 milligrammes tout en maintenant des niveaux optimaux de HDL, ou « bon cholestérol ».

8. Réguler la pression artérielle

La consommation d’amandes peut augmenter la quantité d’antioxydants dans le sang, ce qui favorise une meilleure circulation sanguine et diminue la pression artérielle. Une étude menée à l’université Aston au Royaume-Uni a montré qu’un régime riche en amandes aidait à améliorer la circulation sanguine et à abaisser la pression artérielle, ce qui réduit le risque de maladies cardiaques. Le magnésium présent dans les amandes joue également un rôle important dans la régulation de la pression sanguine.

9. Améliorer la santé de la peau

Les amandes sont riches en vitamine E, un puissant antioxydant qui nourrit la peau. Il est possible d’utiliser de l’huile d’amande pour protéger la peau contre les dommages causés par le soleil ou d’ajouter des amandes à votre alimentation pour maintenir l’élasticité et la douceur de la peau. Grâce à leur capacité à favoriser la production naturelle de collagène, les amandes peuvent même retarder les signes de vieillissement cutané.

10. Contrôler les niveaux de sucre dans le sang

Les amandes sont particulièrement bénéfiques pour les personnes atteintes de diabète ou présentant un risque de développer cette maladie. Elles sont riches en graisses saines, en protéines et en fibres, tout en étant pauvres en glucides. De plus, leur teneur élevée en magnésium contribue à améliorer la sensibilité à l’insuline, un facteur essentiel pour contrôler le taux de sucre dans le sang. Une portion de 43 amandes vous apportera 150 milligrammes de magnésium, soit une grande partie de l’apport quotidien recommandé.

En conclusion, les amandes sont non seulement délicieuses, mais elles apportent également de nombreux bienfaits pour la santé. Que vous souhaitiez perdre du poids, améliorer la santé de votre peau ou réduire le risque de maladies graves, ces petites noix valent la peine d’être ajoutées à votre alimentation quotidienne.

