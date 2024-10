Suivre ce programme de marche pendant 21 jours vous aidera à perdre du poids

La plupart des gens pensent que pour perdre du poids, il est nécessaire de pratiquer des exercices intensifs et de suivre un régime strict. Pourtant, il est tout à fait possible de se débarrasser de ses kilos en trop sans malmener son corps. La marche, en effet, est une méthode simple et efficace pour améliorer sa condition physique et retrouver une silhouette tonique.

Galina Denzel, entraîneur personnel certifiée et co-auteure du livre Manger bien, bougez bien, vivez bien, a conçu un programme de marche sur 21 jours destiné aux débutantes. Ce guide permet de perdre du poids sans recourir à des efforts intensifs. Le Dr Stéphane Cascua, médecin du sport, explique que la marche permet de perdre environ 45% de graisses, contre 35% lors d’un trottinement et seulement 25% en courant à un rythme soutenu.

Les trois niveaux de difficulté

Ce guide de marche se décline en trois niveaux de difficulté :

: Vous marchez à un rythme de promenade. Modéré : Vous accélérez la cadence mais pouvez encore maintenir une conversation.

Guide de marche sur 21 jours

Semaine 1

Lundi : Marchez 5 minutes le matin et 5 minutes le soir. Vous pouvez par exemple descendre une station de métro ou de bus avant votre arrêt habituel. La marche doit être à un rythme facile à modéré.

Semaine 2

Cette semaine marque une augmentation de la difficulté.

Lundi : Marchez 2 minutes à un rythme facile, 10 minutes à un rythme rapide, puis 2 minutes à un rythme facile (total : 14 minutes).

Semaine 3

Cette dernière semaine intensifie les efforts pour maximiser les résultats. Vous devriez déjà sentir une différence dans votre endurance et votre silhouette.

Lundi : Montez et descendez les escaliers à un rythme modéré, puis ajoutez 2 minutes de marche facile. Soyez attentif à bien poser vos talons au sol.

Conseils pour maintenir les résultats

À la fin de ce programme, vous aurez retrouvé une version plus tonique et en forme de vous-même. Cependant, pour maintenir ces résultats, il est conseillé de continuer une activité physique régulière et d’adopter une alimentation équilibrée.