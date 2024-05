Symptômes les plus fréquents du cancer du colon (cancer colorectal)

Le cancer du colon, aussi appelé cancer colorectal, se développe à partir des cellules qui tapissent la paroi interne du colon ou du rectum. Il peut toucher soit uniquement le colon, soit uniquement le rectum, soit les deux.

Définition et anatomie du cancer du colon

Le cancer colorectal affecte le gros intestin, souvent désigné sous le nom de colon, et/ou le rectum. Le système digestif humain commence par l’œsophage, se poursuit par l’estomac, puis l’intestin grêle avant d’atteindre le gros intestin. Le gros intestin se divise en plusieurs parties : le colon ascendant, le colon transverse, le colon descendant, le colon sigmoïde et enfin le rectum. Une tumeur peut se développer dans n’importe quelle de ces parties.

Initialement, les tumeurs qui se forment sont souvent bénignes, appelées polypes adénomateux. Ces polypes peuvent évoluer lentement sur plusieurs années avant de devenir cancéreux. C’est pourquoi un contrôle régulier par coloscopie est recommandé, surtout en présence d’antécédents familiaux de cancer colorectal.

Épidémiologie et facteurs de risque

Prévalence du cancer du colon

Le cancer du colon est l’un des cancers les plus répandus dans le monde, se classant au troisième rang après le cancer du sein et celui de la prostate. De nombreux facteurs peuvent augmenter le risque de développer ce type de cancer.

Les principaux facteurs de risque

Le principal facteur de risque est l’âge avancé. Le risque de cancer colorectal augmente significativement à partir de 50 ans, avec un âge médian de diagnostic à 71 ans chez les hommes et 72 ans chez les femmes.

Les antécédents familiaux jouent un rôle crucial. Si un parent direct (père, mère, frère, sœur ou enfant) a eu un cancer colorectal, le risque augmente. De plus, des antécédents personnels de polypes colorectaux ou de maladies inflammatoires de l’intestin, telles que la colite ulcéreuse ou la maladie de Crohn, sont des facteurs risqués.

Un faible apport en fibres, notamment une faible consommation de légumes, est également un facteur de risque.

Signes et symptômes du cancer du colon

Il est important de noter que le cancer du colon peut être asymptomatique dans certains cas. Cependant, lorsqu’ils sont présents, les symptômes peuvent être variés. Voici les principaux signes et symptômes associés à cette maladie.

Symptômes digestifs

Les douleurs abdominales sont parmi les symptômes les plus courants. Elles peuvent être causées par une obstruction partielle ou complète par une tumeur, ou par l’invasion du péritoine par la tumeur.

Les troubles des selles sont également fréquents. La consistance des selles peut changer en raison de la présence d’une tumeur. Les patients peuvent ressentir une sensation d’évacuation incomplète des selles, et les selles peuvent devenir plus fines. La tumeur peut également provoquer une constipation, une diarrhée, ou une alternance entre ces deux conditions.

Sang dans les selles

La présence de sang dans les selles est un autre signe possible. Celle-ci peut se manifester sous forme de selles rouges vifs (hématochésie, sang non digéré) ou noires (méléna, sang digéré).

Anémie

En raison des saignements intestinaux, une anémie peut se développer, causée par une perte de sang excessive et anormale, ou par une carence en fer (anémie ferriprive). Les symptômes de l’anémie comprennent une pâleur, de la fatigue et un essoufflement (dyspnée).

Perte de poids inexpliquée et fatigue

La perte de poids inexpliquée est un symptôme typique retrouvé dans de nombreux types de cancer, y compris le cancer colorectal. Elle peut indiquer une cachexie, un syndrome associé à une perte de poids involontaire, des altérations métaboliques et une atrophie musculaire.

La fatigue est un autre symptôme fréquent, souvent dû aux changements corporels provoqués par le cancer.

Masse palpable et obstruction intestinale

Une tumeur suffisamment grosse peut être palpable à travers la paroi abdominale avant même l’apparition d’autres symptômes. Une masse palpable est donc un signe possible de cancer du colon.

Une obstruction intestinale peut survenir, entraînant une constipation sévère, voire une absence totale de selles. La gravité de la constipation dépendra de la taille de la tumeur. Des nausées et des vomissements peuvent également résulter de cette obstruction, ainsi qu’une distension abdominale due à l’augmentation des gaz dans les intestins.

Dans les cas graves, une obstruction complète peut mener à une perforation intestinale, provoquant une fuite des bactéries intestinales vers le péritoine et entraînant une fièvre.

Métastases et conclusion

Le cancer colorectal peut se propager au-delà de son site primaire vers d’autres organes, tels que le foie, les poumons et les ganglions lymphatiques. Cela entraîne une variété de symptômes supplémentaires selon l’organe atteint.

La détection précoce du cancer colorectal est essentielle à travers des screenings réguliers, en particulier pour les personnes présentant des facteurs de risque. Comprendre et reconnaître les symptômes peut permettre un diagnostic plus rapide et une meilleure prise en charge.

