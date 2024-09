Un sol sain est la véritable clé pour nourrir le monde

Un des plus grands mythes modernes concernant l’agriculture est que l’agriculture biologique est intrinsèquement durable. Cela peut être le cas, mais ce n’est pas nécessairement vrai. Après tout, l’érosion des sols due aux champs labourés sans produits chimiques a contribué à la chute de l’Empire romain et d’autres sociétés anciennes dans le monde entier. D’autres mythes agricoles empêchent de reconnaître le potentiel de restauration des sols dégradés pour nourrir le monde en utilisant moins d’agrochimiques.

Lorsque j’ai entrepris un voyage de six mois pour visiter des fermes à travers le monde dans le cadre de mes recherches pour mon prochain livre, « Growing a Revolution: Bringing Our Soil Back to Life », les agriculteurs innovants que j’ai rencontrés m’ont montré que les pratiques agricoles régénératrices peuvent restaurer les sols agricoles du monde entier. Dans les pays développés comme dans les pays en développement, ces agriculteurs ont rapidement reconstruit la fertilité de leurs sols dégradés, ce qui leur a ensuite permis de maintenir des rendements élevés en utilisant beaucoup moins d’engrais et de pesticides.

Leurs expériences, ainsi que les résultats que j’ai observés sur leurs fermes au Dakota du Nord et du Sud, dans l’Ohio, en Pennsylvanie, au Ghana et au Costa Rica, offrent des preuves convaincantes que la clé pour soutenir une agriculture hautement productive réside dans la reconstruction d’un sol sain et fertile. Ce voyage m’a également amené à remettre en question trois piliers de la sagesse conventionnelle sur l’agriculture agrochimique industrialisée d’aujourd’hui : qu’elle nourrit le monde, qu’elle est un moyen plus efficace de produire de la nourriture et qu’elle sera nécessaire pour nourrir le futur.

Mythe 1 : L’agriculture à grande échelle nourrit le monde aujourd’hui

Selon un récent rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les fermes familiales produisent plus des trois quarts de la nourriture mondiale. La FAO estime également que près de trois quarts des exploitations agricoles mondiales sont inférieures à un hectare – environ 2,5 acres, soit la taille d’un pâté de maisons typique en ville.

Aujourd’hui, environ 1 % des Américains sont agriculteurs. Pourtant, la plupart des agriculteurs du monde travaillent la terre pour nourrir eux-mêmes et leurs familles. Alors que l’agriculture industrielle conventionnelle nourrit le monde développé, la majorité des agriculteurs du monde travaillent sur de petites fermes familiales. Un rapport de 2016 du groupe de travail environnemental a révélé que près de 90 % des exportations agricoles américaines étaient destinées à des pays développés où peu de gens souffrent de la faim.

Bien sûr, le monde a besoin d’agriculture commerciale, à moins que nous ne voulions tous vivre et travailler sur nos propres fermes. Mais les grandes fermes industrielles sont-elles vraiment la meilleure, sans parler de la seule, voie à suivre ? Cette question nous amène à un deuxième mythe.

Mythe 2 : Les grandes fermes sont plus efficaces

De nombreux processus industriels à haut volume montrent des gains d’efficacité à grande échelle, réduisant les intrants par unité de production. Plus vous fabriquez de produits, plus vous pouvez les produire efficacement. Mais l’agriculture est différente. Une étude de 1989 du Conseil national de la recherche a conclu que « les systèmes agricoles alternatifs bien gérés utilisent presque toujours moins de pesticides chimiques synthétiques, d’engrais et d’antibiotiques par unité de production que les fermes conventionnelles ».

Et bien que la mécanisation puisse offrir des gains d’efficacité en termes de coûts et de main-d’œuvre sur les grandes exploitations, les plus grandes fermes ne produisent pas nécessairement plus de nourriture. Selon un rapport du recensement agricole de 1992, les petites exploitations diversifiées produisent plus du double de la nourriture par acre que les grandes fermes.

Même la Banque mondiale soutient que les petites exploitations sont la solution pour augmenter la production agricole dans les pays en développement où la sécurité alimentaire reste un problème pressant. Alors que les grandes exploitations excellent à produire beaucoup d’une culture particulière – comme le maïs ou le blé – les petites exploitations diversifiées produisent plus de nourriture et plus de types d’aliments par hectare.

Mythe 3 : L’agriculture conventionnelle est nécessaire pour nourrir le monde

Nous avons tous entendu les partisans de l’agriculture conventionnelle affirmer que l’agriculture biologique est une recette pour la famine mondiale car elle produit des rendements plus faibles. La comparaison de rendements la plus exhaustive à ce jour, une méta-analyse de 2015 portant sur 115 études, a révélé que la production biologique affichait en moyenne près de 20 % de moins que les cultures conventionnelles, un résultat similaire à celui des études précédentes.

Mais l’étude est allée plus loin, comparant les rendements des exploitations conventionnelles à ceux des exploitations biologiques où des cultures de couverture étaient plantées et où les cultures étaient en rotation pour renforcer la santé des sols. Ces techniques ont réduit l’écart de rendement à moins de 10 %.

Les auteurs ont conclu que l’écart réel pourrait être bien plus petit, car ils ont trouvé « des preuves de biais dans le méta-ensemble de données en faveur des études rapportant des rendements conventionnels plus élevés ». En d’autres termes, la base des affirmations selon lesquelles l’agriculture biologique ne peut pas nourrir le monde dépend autant des méthodes agricoles spécifiques que du type d’exploitation.

Il faut également considérer qu’environ un quart de toute la nourriture produite dans le monde n’est jamais consommée. Chaque année, les États-Unis à eux seuls jettent 133 milliards de livres de nourriture, soit largement de quoi nourrir les près de 50 millions d’Américains qui font régulièrement face à la faim. Donc, même pris pour argent comptant, l’écart de rendement souvent cité entre l’agriculture conventionnelle et biologique est plus petit que la quantité de nourriture que nous gaspillons régulièrement.

Construire des sols sains

Les pratiques agricoles conventionnelles qui dégradent la santé des sols compromettent la capacité de l’humanité à continuer de nourrir tout le monde à long terme. Les pratiques régénératrices, comme celles utilisées dans les fermes et les ranchs que j’ai visités, montrent que nous pouvons facilement améliorer la fertilité des sols, tant sur les grandes exploitations aux États-Unis que sur les petites exploitations de subsistance sous les tropiques.

Je ne vois plus les débats sur l’avenir de l’agriculture comme une simple opposition entre le conventionnel et le biologique. À mon avis, nous avons trop simplifié la complexité de la terre et sous-utilisé l’ingéniosité des agriculteurs. Je vois maintenant l’adoption de pratiques agricoles qui renforcent la santé des sols comme la clé d’une agriculture stable et résiliente. Et les agriculteurs que j’ai visités ont percé ce code, en adaptant des méthodes sans labour, la plantation de cultures de couverture et des rotations complexes à leur sol particulier, aux conditions environnementales et socio-économiques.

Qu’ils soient biologiques ou qu’ils utilisent encore des engrais et des pesticides, les exploitations agricoles que j’ai visitées, qui ont adopté cet ensemble de pratiques transformationnelles, ont toutes rapporté des récoltes qui correspondaient ou dépassaient systématiquement celles des fermes conventionnelles voisines après une courte période de transition. Un autre message était aussi simple que clair : les agriculteurs qui ont restauré leur sol ont utilisé moins d’intrants pour produire des rendements plus élevés, ce qui s’est traduit par des bénéfices plus élevés.

Les pratiques de construction du sol, telles que le non-labour et le compostage, peuvent augmenter la matière organique du sol et améliorer la fertilité du sol. Quoi qu’il en soit, nous pouvons être certains que l’agriculture va bientôt connaître une nouvelle révolution. L’agriculture d’aujourd’hui repose sur le pétrole abondant et bon marché pour le carburant et la fabrication d’engrais – et notre approvisionnement en pétrole bon marché ne durera pas éternellement. Il y a déjà assez de gens sur la planète pour que nous ayons moins d’un an de réserve alimentaire pour la population mondiale à un moment donné. Ce simple fait a des implications critiques pour la société.

Alors, comment accélérer l’adoption d’une agriculture plus résiliente ? La création de fermes de démonstration aiderait, tout comme la réalisation de recherches à grande échelle pour évaluer ce qui fonctionne le mieux pour adapter des pratiques spécifiques à des principes généraux dans différents contextes.

Nous devons également reformuler nos politiques agricoles et nos subventions. Il n’est pas logique de continuer à inciter aux pratiques conventionnelles qui dégradent la fertilité des sols. Nous devons commencer à soutenir et à récompenser les agriculteurs qui adoptent des pratiques régénératrices.

Une fois que nous voyons à travers les mythes de l’agriculture moderne, les pratiques qui renforcent la santé des sols deviennent la lentille à travers laquelle évaluer les stratégies pour nous nourrir tous sur le long terme. Pourquoi suis-je si confiant que les pratiques agricoles régénératrices peuvent se révéler à la fois productives et économiques ? Les agriculteurs que j’ai rencontrés m’ont montré qu’elles le sont déjà.

Source: theconversation.com