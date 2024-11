Vivants ! Un mouvement citoyen pour 2027

Thierry Casasnovas, figure emblématique de la santé naturelle et de l’autonomie, a pris la parole dans une déclaration forte et engagée. Il a annoncé non seulement la création d’un nouveau mouvement politique baptisé « Vivants », mais aussi sa candidature à l’élection présidentielle de 2027. Ce discours, empreint de passion et de détermination, appelle à une révolution collective pour bâtir une société où le respect du vivant et la souveraineté des citoyens reprennent leur juste place.

Une voix portée par une expérience personnelle

Thierry Casasnovas commence par un témoignage personnel poignant, évoquant son engagement en faveur de valeurs universelles. Il affirme avoir porté les aspirations de milliers de citoyens rêvant d’une santé authentique, d’une véritable autonomie et d’une liberté réelle. Ce combat, selon lui, ne concerne pas sa personne mais l’intérêt collectif.

Cependant, cet engagement a eu un coût. Il revient sur les accusations, la censure et les menaces qu’il a subies en raison de son travail. Malgré ces épreuves, il refuse de céder. Il dénonce une société où les citoyens sont privés de leur voix par des systèmes médiatiques et politiques verrouillés, et il appelle à l’urgence d’agir collectivement pour ne pas abdiquer face à l’injustice.

Un diagnostic sévère du système actuel

Dans son discours, Thierry Casasnovas critique sans détour le fonctionnement de la société contemporaine, qu’il décrit comme corrompue et accaparée par des intérêts privés puissants. Selon lui, ce système protège ses privilèges au détriment du peuple, enfermant les citoyens dans un état de passivité.

Il s’interroge sur les comportements d’évitement et invite chacun à réfléchir : combien de temps accepterons-nous de nous anesthésier face au « massacre du vivant » ? Cette passivité, qu’il attribue à un système conçu pour neutraliser toute opposition, est présentée comme le principal obstacle à une transformation sociale et politique véritable.

Lancement du mouvement politique « Vivants »

Pour répondre à ces défis, Thierry Casasnovas annonce la création de « Vivants », un mouvement politique inédit destiné à transformer la société française en profondeur. Ce projet repose sur deux axes principaux.

Le premier pilier est la résistance active, qui rejette les appels à une destruction révolutionnaire pour privilégier une construction immédiate et concrète. Parmi les priorités du mouvement figurent une réforme du système de santé pour le recentrer sur la prévention et le bien-être, une économie respectueuse du vivant en rupture avec les logiques d’exploitation, et une éducation conçue pour former des esprits libres et critiques.

Le second pilier est l’organisation locale. Dès l’année prochaine, des comités locaux seront créés partout en France. Ces espaces permettront de réfléchir, débattre et agir de manière concrète. Chaque citoyen pourra y trouver sa place et contribuer à des projets basés sur l’autonomie, la souveraineté et la liberté. Ces comités ont pour ambition de faire vivre, au niveau local, les valeurs de liberté, égalité et fraternité.

Une candidature à la présidentielle de 2027

Thierry Casasnovas annonce également une étape majeure : sa candidature à l’élection présidentielle de 2027. Il veut transformer cette échéance en un point de départ pour une prise de conscience collective et un véritable changement sociétal.

Il insiste sur le caractère collectif de cette démarche, affirmant que sa candidature incarne l’élan d’un mouvement plus large. Prédisant des critiques et des tentatives de discréditation, il invite ses soutiens à garder foi en leurs convictions et rappelle que « quand une idée est juste, elle devient inarrêtable ».

L’objectif est de proposer un avenir où la santé, la liberté et l’autonomie deviennent les piliers centraux de la société française. Il appelle les citoyens à s’engager activement pour faire de cette vision une réalité.

Une vision audacieuse et inspirante

Le mouvement « Vivants » se veut bien plus qu’un programme politique. Thierry Casasnovas le présente comme une invitation à l’action et à la création d’un nouveau cadre de vie, fondé sur des valeurs éthiques et un respect profond du vivant.

Il appelle à croire à nouveau en la possibilité d’un changement réel et à agir dès maintenant en rejoignant les comités locaux. Ce mouvement rejette les règles d’un système jugé obsolète, préférant poser les bases d’un monde nouveau où la souveraineté populaire retrouve sa place centrale.

Le discours se termine sur un message galvanisant : « Nous sommes Vivants ». Ces mots incarnent l’énergie et la détermination du mouvement, qui refuse de céder face à un ordre établi qu’il juge dépassé. Pour Thierry Casasnovas, il ne s’agit pas d’une utopie, mais d’une certitude. Ensemble, affirme-t-il, rien ne pourra les arrêter.

